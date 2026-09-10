No Regrets, No Apologies বুলি বীৰদৰ্পে কোৱা ৰামানুজৰ মুখত এইবাৰ ‘ৰাম নাম’
ৰিয়া তালুকদাৰৰ হত্যাকাণ্ডৰ ছটা দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ অনুশোচনা নাই অভিযুক্ত ৰামানুজ গোস্বামীৰ । হাঁহি হাঁহি সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলে ৰামানুজ গোস্বামীয়ে ।
Published : September 10, 2026 at 3:19 PM IST
গুৱাহাটী: ‘‘সকলোৰে প্ৰতি মোৰ এটা অনুৰোধ আছে । মই যিটো কাম কৰিছোঁ, বহুত বেয়া কাম কৰিছোঁ । মোক চাই বেলেগে সেইটো কাম নকৰিব । সেইটোৱে মোৰ অনুৰোধ ।’’ হাতযোৰ কৰি এই আহ্বান জনালে পত্নীহন্তা ৰামানুজ গোস্বামীয়ে । হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা ৰামানুজ গোস্বামীয়ে বৃহস্পতিবাৰে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এইদৰে কয় ।
ৰাজ্য জোঁকাৰি যোৱা গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠপুৰৰ ৰিয়া তালুকদাৰৰ হত্যাকাণ্ডৰ ছটা দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ অনুশোচনা নাই অভিযুক্ত ৰামানুজ গোস্বামীৰ । অৱশ্যে বৰ্বৰভাৱে পত্নীক হত্যা কৰাৰ ছদিন পাছত বৃহস্পতিবাৰে ৰামানুজ গোস্বামীৰ সুৰ কিছু সলনি হৈছে ।
পত্নী ৰিয়া তালুকদাৰক অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা ৰামানুজ গোস্বামী বৰ্তমান হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে । আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা ৰামানুজ গোস্বামীৰ বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয় । স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে নিয়াৰ সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰামানুজ গোস্বামীয়ে নমস্কাৰ জনাই কয়, ‘‘জয় শ্ৰীৰাম, আৰু একো নকওঁ । No Regrets, No Apologies! প্লীজ আৰু একো নকওঁ ।’’ হাঁহি হাঁহি সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলে অভিযুক্ত ৰামানুজ গোস্বামীয়ে ।
ৰামানুজক সোধা হৈছিল, পত্নী ৰিয়া তালুকদাৰৰ আঙুলি কেইটা কাটি ক'ত ৰাখিলে ? কোনো উত্তৰ নিদি ৰামানুজ গোস্বামীয়ে কেৱল এটা বেঁকা হাঁহি মাৰিলে । এক কথাত ঘটনাৰ ছদিনৰ পাছতো ৰামানুজ গোস্বামীৰ মুখত কোনো অনুশোচনাৰ ভাৱ নাই ।
আনহাতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি অহাৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰামানুজ গোস্বামীয়ে কয়, ‘‘সকলোকে এটা অনুৰোধ কৰিছো, মই যিটো কাম কৰিছোঁ, বহুত বেয়া কাম কৰিছোঁ ৷ মোক চাই বেলেগে এইটো কাম নকৰিব, এইটোৱে মোৰ ৰিকুৱেষ্ট ।’’ মুখত ৰামৰ নাম লোৱাৰ বাবে ৰাইজে গালি পৰা বুলি সাংবাদিকে কোৱাত ৰামানুজে কয়, ‘‘মই বেয়া কাম কৰিছোঁ, মানুহে গালি পাৰিবই ।’’
ইফালে ৰিয়া তালুকদাৰৰ ৯ টা ছিন্ন আঙুলিৰ ভিতৰত দুটা আঙুলি উদ্ধাৰ হৈছে যদিও বাকী সাতটা আঙুলি উদ্ধাৰ হোৱা নাই । আনহাতে এই সন্দৰ্ভত কোনো কথা প্ৰকাশ কৰা নাই হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে । বুধবাৰে ৰামানুজ গোস্বামীৰ বশিষ্ঠপুৰৰ ফ্লেটত অভিযান চলাইছিল হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে । ক্ৰাইম চিন ৰিক্ৰিয়েচন কৰিও বিচৰা হৈছে আঙুলিকেইটা । কিন্তু ছিন্ন সাতটা আঙুলি এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই ৷
ৰিয়া তালুকদাৰৰ হাতৰ আঙুলিকেইটা ক’ত লুকুৱাই ৰখা হৈছে, সেই তথ্য উদ্ধাৰৰ বাবে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । অভিযুক্ত ৰামানুজ গোস্বামীৰ পৰা এই বিষয়ে তথ্য লাভৰ বাবে আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছা চলাই আছে । ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ৰিয়া তালুকদাৰৰ কটা মূৰটো ৰখা ফ্ৰীজটো জব্দ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে গুৱাহাটীৰ বেলতলা-বশিষ্ঠপুৰৰ ৪ নম্বৰ উপপথৰ ১৪ নম্বৰ ঘৰত দেওবাৰে নিশা উদ্ধাৰ হৈছিল ৰিয়া তালুকদাৰৰ মৃতদেহ । ‘অঞ্জলি গৃহ’ নামৰ অট্টালিকাটোৰ তৃতীয় মহলাৰ নিজা ফ্লেটৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল মৃতদেহ । দেওবাৰে নিশাই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত ৰামানুজ গোস্বামীক আত্ম সমৰ্পনৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে । বৰ্তমান ৰামানুজ গোস্বামী হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে ।
ইফালে আৰক্ষীৰ জিম্মাত জেৰাৰ সময়ত ৰামানুজ গোস্বামীয়ে বহু বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি দিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে । আনহাতে ৰামানুজ গোস্বামীয়ে উল্লেখ কৰা পত্নীৰ 'ছুগাৰ ডেডী'ৰ ক্ষেত্ৰতো আৰক্ষীৰ তদন্তই বহুখিনি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভতো আৰক্ষীয়ে সোধ-পোচ চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক: Sugar Daddy: হত্যাকাৰী ৰামানুজে কোৱা চুগাৰ ডেডী কোন? মানে কি? আৰক্ষীৰ ব্য়ৱস্থা কি?