পথ-দলং একোৱেই নাই, নৈপৰীয়া এখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ হাহাকাৰ

টুলুঙা নাৱেই গাঁওখনৰ ৰাইজৰ যাতায়তৰ একমাত্ৰ মাধ্যম । ১০ বছৰত এবাৰো বিধায়কৰ মুখ নেদেখিলে ৰাইজে ।

ভগামুৰ ৰায় গাঁৱত নাই উন্নত পথ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 26, 2026 at 1:46 PM IST

4 Min Read
ডিব্ৰুগড় : সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন । চাৰিওফালে চৰকাৰে পৰিৱৰ্তন আৰু উন্নয়নৰ ৰঙীন বিজ্ঞাপন দি থকা সময়তে উন্নয়ন বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে খোৱাং সমষ্টিৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজে । কোনো চৰকাৰী আঁচনিয়ে আজিও স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই খোৱাং সমষ্টিৰ এটা অঞ্চলৰ ৰাইজক । ফলত নানান সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভগামুৰ ৰায় বা নেপালী গাঁৱৰ ৰাইজ । মাজুলী গাঁও হিচাপেও পৰিচিত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে অতি কষ্টৰে চলাই গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম । বুঢ়ীদিহিং নদীয়ে চাৰিওফালে আগুৰি আছে এই গাঁওখন । এই গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকলৰ যাতায়তৰ একমাত্ৰ মাধ্যম হৈছে নাও ।

বাৰিষা, খৰালি সকলো সময়তে নাৱেৰে গাঁওবাসীৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতায়ত কৰিব লগা হয় । কেৱল কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই চলি আছে গাঁওখনৰ ৰাইজ । বানৰ বাবে শালি খেতি নহয় । খৰালি ৰবি শস্যৰ খেতি কৰি কোনো মতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে ৰাইজে । অঞ্চলটোৰ ৰাইজে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দাবী কৰি আহিছে এখন দলং । কিন্তু আজিও ৰাইজৰ সপোন পূৰণ হোৱা নাই ।

ভগামুৰ ৰায় গাঁৱৰ ৰাইজৰ সমস্যা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে খহনীয়াৰ সমস্যাইও বিপাঙত পেলাইছে ৰাইজক । অঞ্চলটোত চৰকাৰী অনুষ্ঠানৰ নামত মাত্ৰ এটা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ আছে । গাঁওখনত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতো নাই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ।‌ ৰোগীক নাৱেৰে বুঢ়ীদিহিং নদী পাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ নিব লাগে । বৰ ভূঁইকঁপৰ পিছতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা গাঁওখনত বিদ্যুতৰ সুবিধা ৰাইজে পাইছে যদিও বাট-পথৰ অৱস্থা তথৈবচ । বছৰ বছৰ ধৰি এনেদৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে যদিও কোনো এখন চৰকাৰে অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই ।

কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়তহে ভোট ভিক্ষা কৰিবলৈ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ আগমন হয় বুলি অঞ্চলবাসীয়ে জনাইছে । বিগত ১০ বছৰে সমষ্টিত বিধায়ক হৈ থকা চক্ৰধৰ গগৈয়ে ৰাইজৰ সমস্যাৰ বুজ ল'বলৈ এবাৰো নগ'ল‌ বুলিও আক্ষেপ কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ।

ভগামুৰ ৰায় গাঁৱৰ ৰাইজৰ সমস্যা (ETV Bharat Assam)

বানৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ হাই ৰেম্প নিৰ্মাণৰ দাবী :

অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত এজন লোকে কয়, "আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ যাতায়তৰ বহুত সমস্যা হয় আৰু খহনীয়া সমস্যা আছে । বানৰ সময়ত যথেষ্ট অসুবিধাত পৰোঁ । বানৰ সময়ত আমি মানুহবিলাক থাকিবলৈ সমস্যা হয় তেনেস্থলত গৰু-ছাগলী ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰা হৈ পৰোঁ । সেয়ে চৰকাৰে হাই ৰেম্প এটা আৰু আলিটো ওখকৈ নিৰ্মাণ কৰি দিলে আমি কিছু ৰক্ষা পাম ।"

পকী পথ নাই গাঁওখনত (ETV Bharat Assam)

এম্বুলেন্স নাহে, সাঙীত নিব লগা হয় ৰোগীক :

অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ যিহেতু যাতায়তৰ একমাত্ৰ মাধ্যম হৈছে নাও গতিকে এখন দলং নিৰ্মাণ কৰিব লাগে বুলি দাবী জনাই এগৰাকীয়ে কয়, "ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বিদ্যালয়লৈ যোৱা, খেতিপথাৰত উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ আমি বজাৰলৈ নিবলৈ সমস্যাত পৰোঁ । আমাৰ ৰাস্তা আৰু দলং এখন হৈ গ'লে বহুত উপকৃত হ'ব । ৰোগী নিবলৈ ইয়ালৈ এম্বুলেন্স নাহে সাঙীত নিব লগা হয় ৰোগীক । বাৰিষাৰ সময়ত বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বিদ্যালয়লৈ নোযোৱাকৈ থাকিবলগীয়া হয় ।"

ভগামুৰ ৰায় গাঁৱত নাই উন্নত পথ (ETV Bharat Assam)

সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা প্ৰাৰ্থীক ভোট দিব ৰাইজে :

অঞ্চলটোৰ আন এগৰাকী মহিলাই কয়, "আমাৰ ইয়াত বহুত সমস্যা । আমাক যাতায়ত কৰিবলৈ এখন দলং লাগে । খহনীয়া প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । আমাৰ পথটো ওখকৈ নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে । বানৰ সময়ত গৰু-ছাগলী ৰাখিবলৈ এটা হাই ৰেম্প এটা লাগে । ৰাইজৰ জলন্ত সমস্যাসমূহ সমাধান যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিব পাৰিব তেনে এজন প্ৰাৰ্থীকে আমি বিচাৰোঁ ।" যিহেতু নিৰ্বাচন সমাগত সেয়ে এইবাৰ প্ৰাৰ্থীসকলে কি প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ অঞ্চলটোলৈ আহে সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব ।

ডিব্ৰুগড়
ইটিভি ভাৰত অসম
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
চক্ৰধৰ গগৈ
খোৱাং সমষ্টি

সম্পাদকৰ পচন্দ

