জাঁজীবাসীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী পূৰণ হোৱাৰ দিশে

জাঁজীবাসীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী পূৰণ হোৱাৰ দিশে
নৈপৰীয়া ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে জাঁজী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা জাঁজীমুখলৈকে ২৪.৫০ কিলোমিটাৰ মথাউৰিৰ পথৰ পকীকৰণৰ কাম আৰম্ভ ।
Published : October 27, 2025 at 8:53 AM IST
যোৰহাট : যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নী সমষ্টিৰ জাঁজীপৰীয়া ৰাইজৰ কাৰণে দেওবাৰৰ দিনটো এক ঐতিহাসিক দিন হিচাপে বিবেচিত হৈছে । কিয়নো স্বাধীনতাৰ ৭৮ বছৰৰ পাছত পূৰণ হোৱাৰ দিশে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ এক দাবী । দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ অন্তত জাঁজী নদীৰ মথাউৰিৰ পকীকৰণৰ সপোন বাস্তৱায়িত হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে ।
ৰাজ্য চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ উপস্থিতিত মথাউৰিৰ পথৰ পকীকৰণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । জাঁজী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা জাঁজীমুখলৈকে ২৪.৫০ কিলোমিটাৰ মথাউৰিৰ এই পথটোৰ নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰে ৪৩ কোটি ৯৭ লাখ ৮৯ হাজাৰ টকাৰ পুঁজি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আধাৰশিলা স্থাপনৰ পিছত এক ৰাজহুৱা সভা সম্বোধন কৰে । সাংবাদিকৰ সন্মুখত এই প্ৰকল্প অতি উল্লেখযোগ্য বুলি অভিহিত কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই । নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত দুয়োগৰাকী নেতাই জুবিন ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে জাৰি কৰা এছ অ' পি সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই কয়, "মই জুবিন গাৰ্গৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অনুৰাগী । নিজ হাতেৰে তেওঁৰ গানৰ কেছেট ক্ৰয় কৰিছিলো । জুবিন সকলোৰে প্ৰাণৰ । মৰমৰ শিল্পীজনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ গৈ যদি কোনো অনুৰাগীয়ে মদ্যপান কৰা ভিডিঅ' আমাৰ মাজলৈ আহে, ৰাজনৈতিকভাৱে গ' বেক ধ্বনি দিয়ে, সেয়া একেবাৰে অশোভনীয় আৰু জাতিটোৰ বাবে দুখজনক আৰু কষ্টকৰ । এনে কৰ্মৰ পৰা সকলোকে বিৰত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ।"
একেদৰে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাইও এছ অ' পি সন্দৰ্ভত কয়, "আইন-শৃংখলা ৰক্ষা কৰা, স্থানীয় ৰাইজৰ আবেদন-অনুৰোধ ৰক্ষা কৰা চৰকাৰৰ এক কৰ্তব্য । সেই সূত্ৰে স্থানীয় ৰাইজ, সংস্থাৰ সৈতে আলোচনা কৰি এছ অ' পি জাৰি পৰিছে । মই জনাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাক শিথিলো কৰিছে । কেতিয়াবা দুই এজনে পৰিৱেশ বেয়া কৰিছে যদিও কিছুদিনৰ পাছত সকলো স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিব ।"
