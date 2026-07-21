ETV Bharat / state

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চাৰিটা বনাঞ্চলত সোমাল বাঢ়নি পানী

কাজিৰঙাৰ চাৰিটাকৈ বনশিবিৰ এলেকা প্লাৱিত ।

Kaziranga National Park
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চাৰিটা বনাঞ্চলত সোমাল বাঢ়নি পানী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 21, 2026 at 10:04 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কাজিৰঙা: ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বানে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ উদ্যানখনৰ চাৰিটা বনাঞ্চলত বাঢ়নী পানী প্ৰৱেশ কৰাৰ বিপৰীতে চাৰিটাকৈ বনশিবিৰ প্লাৱিত হৈছে ৷

পূব অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী অৰুণ ভিগনেছে সোমবাৰে সন্ধিয়া কাজিৰঙাত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ উত্তৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফালে পানী বাঢ়ি আছে ৷ তদুপৰি, উদ্যানখনৰ দক্ষিণৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা নামি অহা একাংশ নদী যি কাজিৰঙাৰে সংযোগ হৈছে সেইসমূহৰ পানীও বাঢ়ি আছে ।"

পূব অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী অৰুণ ভিগনেছ (ETV Bharat Assam)

বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী ভিগনেছে লগতে কয়, "বাঢ়নী পানী উদ্যানৰ ইমান ভিতৰলৈ সোমোৱা নাই আৰু বিশেষ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱা নাই ৷"​

শেহতীয়াকৈ উদ্যানখনত চাৰিটাকৈ বনশিবিৰ এলেকা প্লাৱিত হৈছে বুলি জানিব দি ভিগনেছে কয় যে বনশিবিৰ স্থানান্তৰ কৰিবলগীয়া পৰিৱেশ হোৱা নাই ৷ আনহাতে উদ্যানৰ বাহিৰলৈ বন্যপ্ৰাণীৰ চলা-ফুৰা আৰম্ভ হোৱা নাই আৰু বেছিভাগ বন্যপ্ৰাণী উদ্যানৰ ভিতৰতে আছে বুলি উচ্চ পদস্থ বিষয়াগৰাকীয়ে কয় ৷

উদ্যানখনৰ কাজিৰঙা (কঁহৰা), বাগৰি, বুঢ়াপাহাৰ আৰু অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ এটাকৈ মুঠ চাৰিটা বনশিবিৰ এলেকা প্লাৱিত হৈছে বুলি ভিগনেছে প্ৰকাশ কৰি কয়, "পানী যদি বাঢ়ি থাকে তেন্তে উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত সোমোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"

বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়, "আমি সাজু আছো । আমাৰ প্ৰত্যেক বনশিবিৰতে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছো । যদি বন্যপ্ৰাণীৰ চলা-ফুৰা আৰম্ভ হয়, তৎক্ষণাত আমি আমাৰ ল’বলগীয়া পদক্ষেপ ল’ম ।"

আনহাতে উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগৰ বিল-জলাশয়সমূহ ইতিমধ্যে পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়," বাঢ়ি অহা পানী যদি উদ্যানৰ তৃণভূমিত সোমাই তেতিয়া বন্যপ্ৰাণীৰ চলা-ফুৰা আৰম্ভ হৈ যাব ৷"

ইপিনে, পুৰণি, নতুন সকলো ধৰি প্ৰায় ১০৮ টা হাইলেণ্ড উদ্যানত আছে বুলি প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে প্ৰায়খিনি হাইলেণ্ড সুস্থিৰ অৱস্থাত আছে, ঘাঁহনিও উঠিছে । বানপানীত হাইলেণ্ডসমূহ বন্যপ্ৰাণীৰ সহায়ক হ’ব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰে ৷

ভিগনেছে লগতে কয়, "​উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত সম্প্ৰতি ‘ফুট পেট্ৰ’লিং’ আৰু ‘ৰেগুলাৰ পেট্ৰ’লিং’ চলি আছে । বিভাগীয় হাতীসমূহ ঠায়ে ঠায়ে ৰখা হৈছে, ‘হাতীৰ পেট্ৰ’লিং’ চলি আছে । যদি পানী হয় তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে যিমান নাও আছে, সেইবোৰ সাজু কৰা হৈছে, সেইকেইটাৰে ‘পেট্ৰ’লিং’ চলি থাকিব ।"

ইপিনে, চাৰিটাকৈ বনশিবিৰ পাঁচ ফুট উচ্চতা পৰ্যন্ত বাঢ়নি পানীয়ে প্লাৱিত কৰাৰ বিপৰীতে উদ্যানখনত কোনোধৰণৰ বন্যপ্ৰাণী বাতৰি প্ৰস্তুত কৰা পৰলৈকে বানৰ বাবে হতাহত হোৱা নাই ৷ আনহাতে, নুমলীগড় আৰু ধনশিৰিমুখত বৰ্তমানেও বাঢ়নি পানী বিপদ সীমাৰ ওপৰেদি বৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

লগতে পঢ়ক:অসমৰ বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত, মৃত্য়ুৰ সংখ্য়া ৫লৈ বৃদ্ধি, ১৬ জিলাত ৩ লাখৰো অধিক আক্ৰান্ত

কৃত্ৰিম বানৰ কবলত নগাঁও জিলাৰ ৰাঙলু অঞ্চল, পেট্ৰ’ল পাম্পৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ৰাইজৰ

TAGGED:

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
ব্ৰহ্মপুত্ৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
KAZIRANGA NATIONAL PARK
KAZIRANGA FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.