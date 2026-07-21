কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চাৰিটা বনাঞ্চলত সোমাল বাঢ়নি পানী

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চাৰিটা বনাঞ্চলত সোমাল বাঢ়নি পানী
কাজিৰঙাৰ চাৰিটাকৈ বনশিবিৰ এলেকা প্লাৱিত ।
Published : July 21, 2026 at 10:04 AM IST
কাজিৰঙা: ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বানে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ উদ্যানখনৰ চাৰিটা বনাঞ্চলত বাঢ়নী পানী প্ৰৱেশ কৰাৰ বিপৰীতে চাৰিটাকৈ বনশিবিৰ প্লাৱিত হৈছে ৷
পূব অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী অৰুণ ভিগনেছে সোমবাৰে সন্ধিয়া কাজিৰঙাত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ উত্তৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফালে পানী বাঢ়ি আছে ৷ তদুপৰি, উদ্যানখনৰ দক্ষিণৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা নামি অহা একাংশ নদী যি কাজিৰঙাৰে সংযোগ হৈছে সেইসমূহৰ পানীও বাঢ়ি আছে ।"
বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী ভিগনেছে লগতে কয়, "বাঢ়নী পানী উদ্যানৰ ইমান ভিতৰলৈ সোমোৱা নাই আৰু বিশেষ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱা নাই ৷"
শেহতীয়াকৈ উদ্যানখনত চাৰিটাকৈ বনশিবিৰ এলেকা প্লাৱিত হৈছে বুলি জানিব দি ভিগনেছে কয় যে বনশিবিৰ স্থানান্তৰ কৰিবলগীয়া পৰিৱেশ হোৱা নাই ৷ আনহাতে উদ্যানৰ বাহিৰলৈ বন্যপ্ৰাণীৰ চলা-ফুৰা আৰম্ভ হোৱা নাই আৰু বেছিভাগ বন্যপ্ৰাণী উদ্যানৰ ভিতৰতে আছে বুলি উচ্চ পদস্থ বিষয়াগৰাকীয়ে কয় ৷
উদ্যানখনৰ কাজিৰঙা (কঁহৰা), বাগৰি, বুঢ়াপাহাৰ আৰু অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ এটাকৈ মুঠ চাৰিটা বনশিবিৰ এলেকা প্লাৱিত হৈছে বুলি ভিগনেছে প্ৰকাশ কৰি কয়, "পানী যদি বাঢ়ি থাকে তেন্তে উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত সোমোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"
বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়, "আমি সাজু আছো । আমাৰ প্ৰত্যেক বনশিবিৰতে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছো । যদি বন্যপ্ৰাণীৰ চলা-ফুৰা আৰম্ভ হয়, তৎক্ষণাত আমি আমাৰ ল’বলগীয়া পদক্ষেপ ল’ম ।"
আনহাতে উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগৰ বিল-জলাশয়সমূহ ইতিমধ্যে পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়," বাঢ়ি অহা পানী যদি উদ্যানৰ তৃণভূমিত সোমাই তেতিয়া বন্যপ্ৰাণীৰ চলা-ফুৰা আৰম্ভ হৈ যাব ৷"
ইপিনে, পুৰণি, নতুন সকলো ধৰি প্ৰায় ১০৮ টা হাইলেণ্ড উদ্যানত আছে বুলি প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে প্ৰায়খিনি হাইলেণ্ড সুস্থিৰ অৱস্থাত আছে, ঘাঁহনিও উঠিছে । বানপানীত হাইলেণ্ডসমূহ বন্যপ্ৰাণীৰ সহায়ক হ’ব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰে ৷
ভিগনেছে লগতে কয়, "উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত সম্প্ৰতি ‘ফুট পেট্ৰ’লিং’ আৰু ‘ৰেগুলাৰ পেট্ৰ’লিং’ চলি আছে । বিভাগীয় হাতীসমূহ ঠায়ে ঠায়ে ৰখা হৈছে, ‘হাতীৰ পেট্ৰ’লিং’ চলি আছে । যদি পানী হয় তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে যিমান নাও আছে, সেইবোৰ সাজু কৰা হৈছে, সেইকেইটাৰে ‘পেট্ৰ’লিং’ চলি থাকিব ।"
ইপিনে, চাৰিটাকৈ বনশিবিৰ পাঁচ ফুট উচ্চতা পৰ্যন্ত বাঢ়নি পানীয়ে প্লাৱিত কৰাৰ বিপৰীতে উদ্যানখনত কোনোধৰণৰ বন্যপ্ৰাণী বাতৰি প্ৰস্তুত কৰা পৰলৈকে বানৰ বাবে হতাহত হোৱা নাই ৷ আনহাতে, নুমলীগড় আৰু ধনশিৰিমুখত বৰ্তমানেও বাঢ়নি পানী বিপদ সীমাৰ ওপৰেদি বৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
লগতে পঢ়ক:অসমৰ বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত, মৃত্য়ুৰ সংখ্য়া ৫লৈ বৃদ্ধি, ১৬ জিলাত ৩ লাখৰো অধিক আক্ৰান্ত
কৃত্ৰিম বানৰ কবলত নগাঁও জিলাৰ ৰাঙলু অঞ্চল, পেট্ৰ’ল পাম্পৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ৰাইজৰ