ধান-মাকৈৰ বজাৰত মধ্য়ভোগীৰ দৌৰাত্ম্য়; উচিত মূল্য নাপাই কৃষকৰ হাহাকাৰ

ধান-মাকৈৰ বজাৰত মধ্য়ভোগীৰ দৌৰাত্ম্য়; উচিত মূল্য নাপাই কৃষকৰ হাহাকাৰ
চৰকাৰে বান্ধি দিয়া বজাৰ মূল্য ২৫৬৯ টকাৰ পৰিৱৰ্তে ১৪০০- ১৯০০ টকাত বিক্ৰী ।
Published : June 27, 2026 at 7:08 PM IST
জনিয়া: ধান আৰু মাকৈৰ উচিত মূল্য নাপাই হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কৃষকে । কেবল সেয়াই নহয়, মধ্য়ভোগীৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰা ধানৰ উচিত মূল্যৰ পৰাও কৃষকসকলে বঞ্চিত হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া, মইনবড়ী, লাংলা, বাঘবৰ আদি বিভিন্ন অঞ্চলত ধান আৰু মাকৈ উৎপাদন কৰা কৃষকসকলে উচিত মূল্য নাপাই হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । হাড়ভঙা পৰিশ্ৰম কৰি শস্যৰ মূল্য নোপোৱাৰ বেদনাত কৃষকসকলৰ কঁকাল ভাঙি পৰাৰ উপক্ৰম হৈছে ৷
নতুন চৰকাৰৰ দিনত ৰাজ্যৰ খাটি খোৱা কৃষকে উৎপাদিত শস্যৰ উচিত মূল্য পাব বুলি বহু আশা কৰিছিল যদিও এতিয়া কৃষকৰ সেই আশাত এতিয়া চেঁচা পানী ঢলা হৈছে । বজাৰত এতিয়া পানীৰ দৰত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে শালি আৰু ইৰি ধান ।
বৰপেটা জিলা শ্ৰমিক সন্থাৰ সম্পাদক চান মামুদ আহমেদে অভিযোগ কৰি কয় যে কৃষি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আশানুৰূপ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলত এতিয়া ৰাজ্যৰ অন্যান্য জিলাৰ দৰে বৰপেটা জিলাৰ খেতিয়কে মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে । তেওঁ কয়, "কাৰণ গাঁঠিৰ ধন আৰু বেংক, মহাজন শ্ৰেণীৰ পৰা লোৱা ঋণৰ টকাৰে হাড়ভগা শ্ৰম কৰি উৎপাদন কৰা ধান আৰু মাকৈৰ উচিত মূল্য নাই কোনো এখন বজাৰত।"
বৰপেটা জিলা শ্ৰমিক সন্থাৰ সম্পাদক চান মামুদ আহমেদে কয়, "এই পৰ্যন্ত খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ উপৰি মাৰ্কেটিং বিভাগে ধান ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা হাতত লোৱা নাই । যি সময়ত কৃষকসকলে ধান প্ৰতি কুইণ্টল চৰকাৰে বান্ধি দিয়া বজাৰ মূল্য ২৫৬৯ টকা পাব লাগিছিল সেই ধান এতিয়া ১৪শ- ১৯শ টকা দৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে কৃষকে । সেইদৰে মাকৈ কুইণ্টল প্ৰতি ২৪৫০ টকা পাব লাগিছিল যদিও এতিয়া ১৫শ -১৬শ টকাহে পাইছে কৃষকে ।"
বৰপেটা জিলা শ্ৰমিক সন্থাৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে কয়, "কলগাছিয়াৰ বজাৰত মধ্য়ভোগীৰ আধিপত্য় বিস্তাৰ কৰিছে । চৰকাৰৰ কিনিবলগীয়া সংস্থাই সময়মতে ক্ৰয় নকৰে । এই ধান চৰকাৰৰ যিবোৰ সংস্থা আছে সেইবোৰলৈ নিব লাগিলে কুইণ্টলে প্ৰতি ৩০ টকাকৈ দি আগতীয়াকৈ বুক কৰি থব লাগে, নহ'লে উৎকোচ দিব লাগে । কৃষকৰ আন্দোলনৰ বাবে চৰকাৰে এটা দাম বান্ধি দিবলৈ বাধ্য় হৈছে যদিও লাভজনৰ দাম দিয়া নাই ।"
উল্লেখ্য় যে, জিলাখনৰ হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ ভূমিত কৃষকে ধান আৰু মাকৈ খেতি কৰিছিল যদিও কৃষকৰ মূৰত এতিয়া ৰাম টাঙোন পৰিছে । এফালে বজাৰত ধান আৰু মাকৈৰ বিক্ৰী মূল্য কম আৰু আনফালে পথাৰত জুই চাই দাম ধান কটা আৰু মাকৈ উঠোৱা শ্ৰমিকৰ মজুৰি । চৰকাৰে এমএছপি ঘোষণা কৰিলেও বেছিভাগ খেতিয়কে ভাৰতীয় খাদ্য় নিগম বা ৰাজ্যিক এজেন্সীত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে । কাগজ পত্ৰৰ জটিলতা, ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ অভাৱ আৰু দালালৰ প্ৰভাৱত বহুতে কম দামত উৎপাদিত শস্য ব্যৱসায়ীক দিবলগীয়া হয় ।
এই ক্ষেত্ৰত কৃষকসকলক উৎপাদন কৰা ধান আৰু মাকৈৰ উচিত মূল্য পিৰদান কৰিবলৈ অসমৰ কৃষি মন্ত্ৰী হাজৰিকাৰ সু-দৃষ্টি কামনা কৰিছে বৰপেটা জিলা শ্ৰমিক সন্থাৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে ।
লগতে পঢ়ক:সামাজিক মাধ্যমত লাখ লাখ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাল খবৰ
অসমলৈ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ কেন্দ্ৰীয় পুঁজিৰ আবণ্টন বৃদ্ধিৰ বাবে দিল্লীত মন্ত্রী কেশৱ মহন্ত