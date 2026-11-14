ভৰি পৰিছে এশিঙীয়া গঁড়, বন্যপ্ৰাণীৰ মুক্ত বিচৰণত জীপাল লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি
পুনৰুজ্জীৱিত লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য । তিনি দশকৰ অন্তত গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ । উচ্ছেদৰ সুফল । বন, বেদখল আৰু পুনৰুদ্ধাৰ শৃংখলাত ৰকিবুল ওৱাহিদৰ দ্বিতীয় প্ৰতিবেদন ।
Published : November 14, 2026 at 3:35 PM IST
নগাঁও : এশিঙীয়া গঁড়ৰ প্ৰাকৃতিক বিচৰণভূমি লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যই এতিয়া হাঁহিছে । কাৰণ হেৰুওৱা মৰ্যাদা ঘূৰাই পাইছে লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যই ।
এসময়ত এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবেই বিশ্ববিখ্যাত হৈ পৰা নগাঁও আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ লাওখোৱা আৰু বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত বিগত তিনিটা দশকৰ অন্তত পুনৰ মুক্ত বিচৰণ কৰিছে এশিঙীয়া গঁড়ে ।
এশিঙীয়া গঁড়কে ধৰি এতিয়া বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ মুক্ত বিচৰণে জীপাল কৰি তুলিছে দুয়োখন অভয়াৰণ্য । ১৯০৪ চনতে লাওখোৱা আৰু বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যত ব্ৰিটিছ পৰ্যটকে এশিঙীয়া গঁড় প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছত পৰ্যায়ক্ৰমে লাওখোৱা আৰু বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যই প্ৰথমে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল ।
গঁড়ৰ আদৰ্শ আবাসস্থলী লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি
লাওখোৱা আৰু বুঢ়াচাপৰিত যথেষ্ট পৰিমাণৰ আৰ্দ্ৰভূমি আৰু গঁড়ৰ পৰ্যাপ্ত খাদ্য মজুত থকাৰ বাবেই এই অভয়াৰণ্য দুখন গঁড়ৰ উপযুক্ত আবাসস্থলীলৈ পৰ্যৱসিত হৈছিল । অভয়াৰণ্য দুখনৰ বিল আৰু জলাশয়সমূহত গঁড়ৰ প্ৰিয় খাদ্যৰূপে পৰিচিত লোকাচা নামৰ শেলুৱৈজাতীয় উদ্ভিদৰ প্ৰাচুৰ্য সৰ্বাধিক থকা বুলিও বিভিন্ন মহলে দাবী কৰি আহিছে ।
এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে উপযুক্ত বিচৰণভূমি হিচাপে চিহ্নিত হোৱা লাওখোৱা আৰু বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যই কিন্তু তিনিটা দশক গঁড়শূন্য অভয়াৰণ্য হিচাপেই পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল ।
কিদৰে গঁড়শূন্য হৈছিল লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ?
বন বিভাগৰ এক সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, ১৯৮০ চনলৈ লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰিত ১১০টা এশিঙীয়া গঁড়ে বিচৰণ কৰিছিল । সেই সময়তেই জাকতজিলিকা হৈ পৰা অভয়াৰণ্য দুখনত চকু পৰিছিল একাংশ অসাধু চক্ৰৰ । চোৰাং চিকাৰীয়ে এটা-দুটাকৈ লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰিত এশিঙীয়া গঁড়ৰ নিধনকাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিল ।
এই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ দি স্থানীয় এগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লোক তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বাহাৰুল ইছলামে ইটিভি ভাৰতক কয়, “১৯৮৩ চনত ৰাজ্যজুৰি অসম আন্দোলনে মূৰ দাঙি উঠাৰ সময়ত লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰিত গঁড় নিধন বৃদ্ধি পাইছিল । বিশেষকৈ সেই বৰ্ষত নগাঁৱৰ তদানীন্তন উপায়ুক্তই জিলাখনৰ আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ অৱনতি ঘটাত বনৰক্ষীৰ পৰা অস্ত্ৰ উঠাই নিয়াৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰাৰ পিছতেই একেদিনাই লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰিৰ ৩৭ টাকৈ গঁড় চোৰাং চিকাৰীয়ে নিধন কৰিছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "পৰৱৰ্তী সময়ত '৮০-'৯০ দশকৰ ভিতৰত অভয়াৰণ্য দুখন সম্পূৰ্ণ গঁড়শূন্য হৈ পৰিছিল । পিছলৈ ওৰাং আৰু কাজিৰঙাৰ পৰা কেইবাবাৰো এশিঙীয়া গঁড়ৰ আগমন ঘটিছিল যদিও চোৰাং চিকাৰীয়ে সেই গঁড়সমূহকো নিধন কৰে ।”
ৰাজনৈতিক ছত্ৰছায়াৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "বিশেষকৈ ১৯৯১ চনৰে পৰা এগৰাকী কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰীৰ ছত্ৰছায়াত লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰিত ব্যাপক হাৰত বনধ্বংস কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে বেদখল আৰম্ভ হৈছিল । মূল্যৱান কৰৈ, শিশু, আজাৰ আদি গছ কাটি তহিলং কৰাত অভয়াৰণ্য দুখন গৰু-ছাগলীৰ চৰণীয়া পথাৰলৈ পৰ্যৱসিত হয় ।"
গঁড় সংস্থাপনৰ পদক্ষেপ
এসময়ৰ এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে বিশ্ববিখ্যাত হোৱা লাওখোৱা আৰু বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যত গঁড় সংস্থাপনৰ বাবে কেইবাবাৰো পদক্ষেপ লোৱা হৈছিল যদিও সফল হ’ব পৰা নাছিল । বিষেশকৈ ৰাইন’ ভিজন, ২০২০ৰ অধীনত কোটিটকীয়া প্ৰকল্প হাতত লৈয়ো সফল হ’ব পৰা নাছিল ।
এই প্ৰকল্পৰ অধীনত ২০১৫ চনৰ শেষৰ ফালে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা মাকসহ এটি গঁড়ৰ পোৱালি সংস্থাপন কৰা হৈছিল যদিও এটা বছৰৰ ভিতৰতেই প্ৰথমে মাকজনীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছত পোৱালি গঁড়টোকো বন বিভাগে জীয়াই ৰাখিব পৰা নাছিল । যাৰ ফলত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অভয়াৰণ্য দুখন গঁড়শূন্য হৈ পৰিছিল ।
কেৱল এয়াই নহয়, ২০১৮ চনৰ প্ৰথম ভাগতেই ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা এটা প্ৰাপ্তবয়স্ক গঁড়ে লাওখোৱাত আশ্ৰয় লৈছিল যদিও বন বিভাগৰ অকৰ্মণ্যতাৰ বাবে সেই গঁড়টোও চোৰাং চিকাৰীয়ে নিধন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
যাৰ ফলত তৃতীয়বাৰৰ বাবে লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য গঁড়শূন্য হৈছিল ।
পুনৰ কিদৰে এশিঙীয়া গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণস্থলী হ’ল লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি ?
সম্পূৰ্ণ লাওলোৱা হৈ পৰা লাওখোৱা, বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য দুখন পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ পদক্ষেপ হাতত লৈ ২০০৭ চনৰ পৰা নগাঁও বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ ডিএফঅ' ডি মুথুকুমাৰাভেলে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰে । এইগৰাকী ডিএফঅ'ৰ প্ৰচেষ্টাত বনধ্বংসযজ্ঞ কিছু পৰিমাণে ৰোধ হয় যদিও বিভিন্ন কাৰণত সম্পূৰ্ণৰূপে বেদখলমুক্ত কৰিব পৰা নাছিল ।
শেহতীয়াকৈ ২০২৩ চনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে চলোৱা সৰ্ববৃহৎ উচ্ছেদ অভিযানত অভয়াৰণ্য দুখন বেদখলমুক্ত হোৱাৰ লগতে বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ প্ৰথম সংযোজন কৰি অভয়াৰণ্যখনৰ ব্যাসাৰ্ধ বৃ্দ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হয় । যাৰ ফলত এতিয়া ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সৈতে বুঢ়াচাপৰি আৰু লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ মাজত বন্যপ্ৰানীৰ অহা-যোৱা বাট মুকলি হয় ।
ফলত এতিয়া মৃতপ্ৰায় অৱস্থাৰ পৰা উভতি আহি পূৰ্বৰ হেৰুওৱা মৰ্যাদা অভয়াৰণ্য দুখনে ঘূৰাই পাইছে ।
লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰিত গঁড়ৰ সংখ্যা
প্ৰায় তিনিটা দশক গঁড়শূন্য হৈ থকা লাওখোৱা, বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত এতিয়া নিজে নিজেই আগমন ঘটিছে এশিঙীয়া গঁড়ৰ । বেদখল উচ্ছেদৰ পাছতেই এশিঙীয়া গঁড়ে নিজেই আহি অভয়াৰণ্য দুখনত আশ্ৰয় লৈছে ।
বৰ্তমানৰ নগাঁও বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল বিষয়া ৰাজীৱ হাজৰিকাই ইটিভি ভাৰতক জানিবলৈ দিয়া মতে, সম্প্ৰতি লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যত ৫ টাতকৈয়ো অধিক গঁড়ে মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে ।
ইয়াৰ উপৰি কেইবাটাও গঁড়ে অভয়াৰণ্য দুখনলৈ অহা-যোৱা কৰি থাকে । অভয়াৰণ্য দুখনত ১৫ টাতকৈ অধিক ঢেকীয়াপতীয়াৰ অৱস্থিতি পোৱা বুলিও নগাঁও বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
নগাঁও বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল বিষয়া ৰাজীৱ হাজৰিকাই জানিবলৈ দিয়া মতে, লাওখোৱা আৰু বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য দুখনত ৩০ টাকৈ বনৰীয়া হাতী থকাৰ উপৰি ৩ টাকৈ দল হৰিণাৰ জাক, বহুকেইটা পহু, বনৰীয়া ম’হ, বনৰীয়া গাহৰিৰ উপৰি বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰে ভৰা দুখন জাকতজিলিকা অভয়াৰণ্যলৈ পৰিণত হৈছে ।
মৃ্ত্যুমুখৰ পৰা অভয়াৰণ্য দুখনে পূৰ্বৰ হেৰুওৱা মৰ্যাদা ঘূৰাই পাই এতিয়া পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰাত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লোকসকল উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ।