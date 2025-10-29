কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল এশিঙীয়া গঁড়ৰ, বাঘৰ আক্ৰমণ নে আন কিবা ?

কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল এশিঙীয়া গঁড়ৰ, বাঘৰ আক্ৰমণ নে আন কিবা ?
কলিয়াবৰত মৃত্যু অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গঁড়ৰ । গঁড়টোৰ শৰীৰ বিভিন্ন স্থানত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট ।
কলিয়াবৰ: ক্ৰমাৎ মিনি কাজিৰঙালৈ পৰিণত হোৱা কলিয়াবৰত সংঘটিত হৈছে এক শোকাবহ ঘটনা । কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত এটা এশিঙীয়া গঁড়ৰ মৃত্যু । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহি কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আশ্ৰয় লৈ আছিল গঁড়টোৱে । গঁড়টোৰ পিঠিত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট । বাঘৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ বন বিভাগৰ ।
শিলঘাটৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ নামনিত কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ কাষতেই পুৱাৰ ভাগতে গঁড়টোৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰে পথেৰে অহা-যোৱা কৰা লোকে । বৰ্তমান সুৰক্ষিত অৱস্থাত আছে গঁড়টোৰ খৰ্গ । ঘটনাস্থলীত শিলঘাট বন বিভাগ উপস্থিত হৈ গঁড়টোৰ কি কাৰণত মৃত্যু হ'ল তাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । গঁড়টোৰ পিঠিৰ অংশত গুৰুতৰ আঘাতৰ চিন দেখা পোৱা গৈছে ।
বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে জনোৱা মতে, গঁড়টোৰ পিঠিত গুৰুতৰ আঘাতৰ চিন দেখা পোৱা গৈছে। এই বনাঞ্চলত থকা বাঘৰ আক্ৰমণৰ বাবেই এনে আঘাত পোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে । আন একাংশৰ মতে হয়তো গঁড়টো ওখ ঠাইৰ পৰা তলত পৰি যোৱাৰ ফলত মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । অৱশ্যে, পশু চিকিৎসকৰ পৰীক্ষাৰ পিছতহে সবিশেষ তথ্য পোহৰলৈ আহিব ।
এই সন্দৰ্ভত শিলঘাট খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে কয়, "আজি কিছুদিন ধৰি গঁড়টোৱে ইয়াত বিচৰণ কৰি আছিল । কালি সন্ধিয়ালৈকে গঁড়টোক আমি সুস্থ অৱস্থাতে পাইছোঁ । কিন্তু আজি পুৱাৰ ভাগত আমি নিয়মীয়া টহলদাৰী কৰিবলৈ আহিছোঁ । আহোতে গঁড়টো মৃত অৱস্থাত দেখা পালোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়,"গঁড়টোৰ পিঠিত কিছু আঘাতৰ চিন পাইছোঁ আৰু কিছু ওপৰৰ অংশৰ পৰা সি উফৰি পৰিছে । গতিকে সি আঘাত পাই মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ হৈছে । আমি পিঠিত দাগকেইটা দেখা পাইছোঁ । এইটো আমাৰ পশু চিকিৎসকেহে গম পাব । যদিও বাঘ ইয়াত আছে, কিন্তু বাঘৰ আক্ৰমণ বুলি আমি সবিশেষ ক'ব নোৱাৰিম । সেইটো কেৱল পশু চিকিৎসকেহে জানিব ।" উল্লেখযোগ্য যে, গঁড়টো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা প্ৰায় তিনিমাহ পূৰ্বেই ওলাই আহি কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আশ্ৰয় লৈ শিলঘাট অঞ্চলত বিচৰণ কৰি আছিল ।