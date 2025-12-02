ETV Bharat / state

গঁড় হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰোতেই বন বিভাগৰ জালত ৬ চোৰাং চিকাৰী

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা এটা চক্ৰৰ । পিচে সফল নহ'ল পৰিকল্পনা ।

Poachers arrested with weapons in Gohpur
গহপুৰৰ লৌগুটিত ৬ টাকৈ কুখ্যাত গঁড় চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 2, 2025 at 9:42 AM IST

2 Min Read
বিশ্বনাথ চাৰিআলি : কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্গত বিশ্বনাথ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলত পুনৰ চোৰাং চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ । বন বিভাগৰ অভিযানত গহপুৰৰ লৌগুটিৰ পৰা ৬ টাকৈ কুখ্যাত গঁড় চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হয় । বিশ্বৰূপ মিলি নামৰ চোৰাং চিকাৰীটোক আটক কৰা পিছতে সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে । এই বিষয়ে সদৰী কৰিছে বিশ্বনাথ বন্যপ্ৰাণী অপৰাধ অনুসন্ধান বন সংমণ্ডল বিষয়াই ।

বিশ্বনাথ বন্যপ্ৰাণী অপৰাধ অনুসন্ধান বন সংমণ্ডল বিষয়াই ৰিতু পৱন বৰাই অপৰাধ অনুসন্ধান পূব বনাঞ্চলিক গমিৰি বন বিষয়াৰ সহযোগত অব্যাহত ৰাখিছে চোৰাং চিকাৰী বিৰোধী অভিযান । অপৰাধ অনুসন্ধান বন সংমণ্ডল বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "এই অভিযানত ৬ টাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ গঁড় চিকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । বন বিভাগৰ সূত্ৰ অনুসৰি প্ৰথম অৱস্থাত বন বিভাগে অভিযান চলাই এটা চোৰাং চিকাৰীক আটক কৰাৰ পিছতে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে ।"

গহপুৰৰ লৌগুটিত ৬ টাকৈ কুখ্যাত গঁড় চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁঁ কয়, "এই বিশ্বৰূপ মিলিক আটক কৰাৰ পিছতে তেওঁৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হয় দুই জাঁই হস্তনিৰ্মিত গুলীসহ এটা হস্তনিৰ্মিত বন্দুক । ইয়াৰ পিছতে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হয় চাৰিটা চোৰাং চিকাৰী । এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আন এটা চোৰাং চিকাৰী বৰ্তমান কাৰাগাৰত আছে । ধৃত চোৰাং চিকাৰী তথা গঁড় চিকাৰীকেইটা ক্ৰমে বিশ্বৰূপ মিলি, বিমল পাচুং, ৰণোজ পেগু আৰু বিৰগু পেগু ।" উল্লেখ্য যে, তদন্তৰ খাতিৰত বিভাগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আন তিনিটা চোৰাং চিকাৰীৰ নাম প্ৰকাশ কৰা নাই ৷

Poachers arrested with weapons in Gohpur
গহপুৰৰ লৌগুটিত ৬ টাকৈ কুখ্যাত গঁড় চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে বিশ্বনাথাৰ বন্যপ্ৰাণী অপৰাধ অনুসন্ধান শাখা বন সংমণ্ডল বিষয়াগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে যোৱা শুকুৰবাৰে এই খবৰ আহিছিল বন বিভাগৰ হাতলৈ । খবৰ অনুসৰি এটা চোৰাং চিকাৰী দলে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰি গঁড় হত্যাৰ পৰিকল্পনা ৰচিছিল । এই খবৰৰ ভিত্তিত বিশ্বনাথ বন বিভাগে গোপনে চলাই গৈছিল অভিযান । এই চোৰাং চিকাৰী দলটোৰ পৰা এটা ১২ বৰ'ৰ ছিংগল বেৰেলৰ ৰাইফলৰ লগতে ২ জাঁই গুলী উদ্ধাৰ কৰা বুলি কয় বিষয়াগৰাকীয়ে । ইফালে বন বিষয়া গৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য মতে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত পূৰ্বে এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জে'ললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ।

