ডুমডুমাত জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ

ডুমডুমাত জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ
ডুমডুমা পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ত বিশেষ পৰ্যালোচনা সভা ।
Published : August 5, 2026 at 3:43 PM IST
তিনিচুকীয়া: তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাত খাদ্য, ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে বুধবাৰে চৰকাৰৰ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰে । তদুপৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ কাৰ্যকাৰিতা আৰু স্থানীয় পৰ্যায়ৰ উন্নয়নমূলক বিষয়সমূহো পৰ্যালোচনা কৰে ।
ডুমডুমা পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ত আয়োজিত এক বিশেষ পৰ্যালোচনা সভাত মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । সভাখনত ডুমডুমা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালা, ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন, ডুমডুমা পৌৰসভাৰ বিষয়ববীয়া, বিভাগীয় বিষয়া তথা বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ প্ৰতিনিধিসকল উপস্থিত থাকে ।
সভাত ডুমডুমা পৌৰসভা এলেকাত চলি থকা উন্নয়নমূলক কাম-কাজ, খাদ্য আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থা, বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ অগ্ৰগতি, হিতাধিকাৰীক সেৱা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত উদ্ভৱ হোৱা সমস্যা আৰু সেইসমূহ সমাধানৰ উপায় সম্পৰ্কে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হয় ।
লগতে জনসাধাৰণে যাতে স্বচ্ছ, সময়মতে আৰু নিয়মমাফিক চৰকাৰী সুবিধাসমূহ লাভ কৰে তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
পৰ্যালোচনা সভাৰ অন্তত মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন সুলভ মূল্যৰ দোকান, গাঁও পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়, সমবায় সমিতি আৰু ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে । পৰিদৰ্শনৰ সময়ত ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ বাস্তৱ অৱস্থা, খাদ্য সামগ্ৰীৰ যোগান, সংৰক্ষণ, বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া, ধান ক্ৰয় ব্যৱস্থা আৰু কৃষকসকলে লাভ কৰা সুবিধাসমূহ পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবৰ্গৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে চৰকাৰৰ জনকল্যাণমূলক আঁচনিসমূহ তৃণমূল পৰ্যায়ত কিমান ফলপ্ৰসূভাৱে ৰূপায়ণ হৈছে, সেয়া পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে যিকোনো ধৰণৰ অনিয়ম বা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নিশ্চিত কৰা ।
লগতে পঢ়ক:১০ আগষ্টৰ পৰা হিতাধিকাৰীসকলে লাভ কৰিব ৰাজসাহায্যযুক্ত মচুৰ দাইল আৰু চেনি
তিনিচুকীয়াত পিআইবিৰ উদ্যোগত 'বাৰ্তা' শীৰ্ষক সাংবাদকৰ্মীসকলৰ কৰ্মশালা