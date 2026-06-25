ETV Bharat / state

চৰকাৰী কাৰ্যালয় নে ভূতবাংলা ! নলবাৰীত কদৰ্যময় পৰিৱেশত ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়

দিনতে মানুহ আহিবলৈ ভয় কৰা এটা কদৰ্যময় চৰকাৰী কাৰ্যালয় ৷ ঘন জংঘলে আৱৰি কাৰ্যালয়ৰ পৰিৱেশ কৰিছে বিনষ্ট । পদুম পুখুৰীও জংঘলৰ মাজত ।

Revenue circle office in an unsanitary environment in Nalbari
কদৰ্যময় পৰিৱেশত ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 25, 2026 at 6:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: ভূতবাংলা সদৃশ এটা চৰকাৰী কাৰ্যালয় । কাৰ্যালয়টোলৈ দিনতে মানুহ আহিবলৈ কৰে ভয় ৷ কাৰ্যালয়টো চাফ-চিকুণ কৰি ৰখাত চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ গুৰুত্ব নাই, দৃষ্টি নাই । স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানেও যেন চুব পৰা নাই কাৰ্যালয়টোক । এই বিশেষ কাৰ্যালয়টোৱেই হৈছে নলবাৰীৰ বানেকুছি ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় ৷

প্ৰথম দৃষ্টিত এইটো চৰকাৰী কাৰ্যালয় যেন আপোনাৰো নালাগিব ৷ সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ থকা এই চৰকাৰী কাৰ্যালয়টোৰ পৰিৱেশ দেখিলে ক্ষণিকৰ বাবেও ভাবিব নোৱাৰি জনসাধাৰণৰ সৈতে থকা এটা চৰকাৰী কাৰ্যালয় বুলি ।

কদৰ্যময় পৰিৱেশত ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় (ETV Bharat Assam)

এটা সদাব্যস্ত চৰকাৰী কাৰ্যালয়টোৰ চৌহদ ঘন জংঘলে বোকা পানীৰে আৱৰি ধৰি ৰাখিছে ৷ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰৰ কোঠাত বিভিন্ন আচবাব পৰি আছে সিঁচৰিত হৈ, যি দেখিলে আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব । চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ এই দুৰাৱস্থা !

আনহাতে শৌচালয়- প্ৰস্ৰাৱগাৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পৰাকৈ নাই কোনো অৱস্থা ৷ অতি লেতেৰা দুৰ্গন্ধময় অৱস্থাত থকা কাৰ্যালয়টোৰ শৌচালয় প্ৰস্ৰাৱগাৰ চাফ-চিকুণ কৰি ৰখাৰো যেন কোনো ব্যৱস্থাই নাই ৷

Revenue circle office in an unsanitary environment in Nalbari
কদৰ্যময় কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰভাগ (ETV Bharat Assam)

ৰাইজৰ আহ্বান বানেকুছি ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ লগতে চৰকাৰলৈ,"ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ প্ৰথমাৱস্থাত । এয়া পুনৰ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাইজ আহিব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক।"

উল্লেখ্য যে কাৰ্যালয়টোৰ পৰিসীমাৰ ভিতৰতেই এটি পদুম পুখুৰী আছিল । চাৰিসীমা পকীবেৰ থকাৰ পিছতো তাত কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰি মৃত্যুৰ গৰাহলৈ যেন ঠেলি দিছে বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে । পুখুৰীটোৰ চাৰিওপাৰ পৰিষ্কাৰ কৰি মানুহ বহিব পৰা ব্যৱস্থা কৰিবলৈও আহ্বান ৰাইজৰ । চৰকাৰৰ অকনমান সু-দৃষ্টি পৰিলেই এটি আটকধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত গঢ়ি উঠিব এই ৰাজহ বিভাগৰ কাৰ্য্যালয়টো ।

Revenue circle office in an unsanitary environment in Nalbari
জমা হৈ আছে পানী (ETV Bharat Assam)

উল্লেখযোগ্য যে বানেকুছি ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয় চৌহদত থকা বৃহদাকাৰ পুখুৰীটোত প্ৰতি বছৰে পদুম ফুলি সৌন্দৰ্যবৰ্ধণ কৰে ৷ কিছু বছৰ আগতে এই কাৰ্যালয়টোৰ পুখুৰীটো চাফ-চিকুণ কৰি পদুম ফুলা বতৰত এক নান্দনিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছিল ৷ অকল এয়াই নহয় বানেকুছি ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয় চৌহদত বিধে বিধে ফুলৰ গছ ৰোপণ কৰি কাৰ্যালয় চৌহদটোৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধণ কৰি তুলিছিল ৷

স্থানীয় লোকে পদুম ফুলেৰ ভৰি থকা পুখুৰী তথা কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন চাবলৈ দূৰ দূৰণিৰ লোকৰো ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল বুলি জনায় ৷ লগতে বলীউদৰ অভিনেত্ৰী সীমা বিশ্বাসেও এই কাৰ্যালয় চৌহদতেই নিজে গছ পুলি ৰোপণ কৰাৰ লগতে কাৰ্যালয়টোৰ নান্দনিক পৰিৱেশ দেখি অভিভূত হৈ তদানীন্তন এছডিচিগৰাকীক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছিল ৷

কিন্তু বৰ্তমান সেই পৰিৱেশৰ যেন এতিয়া ওলোটা ছবি কাৰ্যালয়টোত আৰু তাৰ চৌহদত । এসময়ত সৌন্দৰ্যৰ আকৰ্ষণ পদুম ফুল ফুলি থকা পুখুৰীটো এতিয়া কচু বন আদিয়ে আবৰি ধৰিছে ৷ পদুম ফুল ফুলি আছে যদিও কচু বনৰ বাবে সেই ফুল দেখা পোৱা অৱস্থাত নাই ৷ পদুম ফুল ফুলি থকা পুখুৰীটোৰ এই কদৰ্যময় অৱস্থাই সাধাৰণ লোকক ব্যথিত কৰি তুলিছে ৷

তাৰোপৰি কাৰ্যালয়টোৰ এই কদৰ্যময় অৱস্থাক লৈ শংকিত কাৰ্যালয়টোলৈ অহা সাধাৰণ লোক ৷ যেন দিনতে আহিবলৈ ভয় লগা অৱস্থা হোৱা বুলিও আক্ষেপেৰে প্ৰকাশ কৰিছে ৷ স্থানীয় চৰকাৰলৈ আহ্বান ভূতবাংলা সদৃশ এই ব্যয়বহুল কাৰ্যালয়টোক পৰিষ্কাৰ কৰি নতুন ৰূপ দিবলৈ ।

লগতে পঢ়ক: জুলাই মাহতে মুক্তি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 'অই পুলিচ'ৰ !

প্ৰেমৰ জটিল পৰিক্ৰমাত হতাশ প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ চৰম সিদ্ধান্ত! ক'ত সেই দুৰ্ভগীয়া ঘটনা?

TAGGED:

ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়
ভূতবাংলা
নলবাৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
REVENUE CIRCLE OFFICE NALBARI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.