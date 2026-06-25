চৰকাৰী কাৰ্যালয় নে ভূতবাংলা ! নলবাৰীত কদৰ্যময় পৰিৱেশত ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়

চৰকাৰী কাৰ্যালয় নে ভূতবাংলা ! নলবাৰীত কদৰ্যময় পৰিৱেশত ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়
দিনতে মানুহ আহিবলৈ ভয় কৰা এটা কদৰ্যময় চৰকাৰী কাৰ্যালয় ৷ ঘন জংঘলে আৱৰি কাৰ্যালয়ৰ পৰিৱেশ কৰিছে বিনষ্ট । পদুম পুখুৰীও জংঘলৰ মাজত ।
Published : June 25, 2026 at 6:18 PM IST
নলবাৰী: ভূতবাংলা সদৃশ এটা চৰকাৰী কাৰ্যালয় । কাৰ্যালয়টোলৈ দিনতে মানুহ আহিবলৈ কৰে ভয় ৷ কাৰ্যালয়টো চাফ-চিকুণ কৰি ৰখাত চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ গুৰুত্ব নাই, দৃষ্টি নাই । স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানেও যেন চুব পৰা নাই কাৰ্যালয়টোক । এই বিশেষ কাৰ্যালয়টোৱেই হৈছে নলবাৰীৰ বানেকুছি ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় ৷
প্ৰথম দৃষ্টিত এইটো চৰকাৰী কাৰ্যালয় যেন আপোনাৰো নালাগিব ৷ সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ থকা এই চৰকাৰী কাৰ্যালয়টোৰ পৰিৱেশ দেখিলে ক্ষণিকৰ বাবেও ভাবিব নোৱাৰি জনসাধাৰণৰ সৈতে থকা এটা চৰকাৰী কাৰ্যালয় বুলি ।
এটা সদাব্যস্ত চৰকাৰী কাৰ্যালয়টোৰ চৌহদ ঘন জংঘলে বোকা পানীৰে আৱৰি ধৰি ৰাখিছে ৷ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰৰ কোঠাত বিভিন্ন আচবাব পৰি আছে সিঁচৰিত হৈ, যি দেখিলে আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব । চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ এই দুৰাৱস্থা !
আনহাতে শৌচালয়- প্ৰস্ৰাৱগাৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পৰাকৈ নাই কোনো অৱস্থা ৷ অতি লেতেৰা দুৰ্গন্ধময় অৱস্থাত থকা কাৰ্যালয়টোৰ শৌচালয় প্ৰস্ৰাৱগাৰ চাফ-চিকুণ কৰি ৰখাৰো যেন কোনো ব্যৱস্থাই নাই ৷
ৰাইজৰ আহ্বান বানেকুছি ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ লগতে চৰকাৰলৈ,"ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ প্ৰথমাৱস্থাত । এয়া পুনৰ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাইজ আহিব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক।"
উল্লেখ্য যে কাৰ্যালয়টোৰ পৰিসীমাৰ ভিতৰতেই এটি পদুম পুখুৰী আছিল । চাৰিসীমা পকীবেৰ থকাৰ পিছতো তাত কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰি মৃত্যুৰ গৰাহলৈ যেন ঠেলি দিছে বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে । পুখুৰীটোৰ চাৰিওপাৰ পৰিষ্কাৰ কৰি মানুহ বহিব পৰা ব্যৱস্থা কৰিবলৈও আহ্বান ৰাইজৰ । চৰকাৰৰ অকনমান সু-দৃষ্টি পৰিলেই এটি আটকধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত গঢ়ি উঠিব এই ৰাজহ বিভাগৰ কাৰ্য্যালয়টো ।
উল্লেখযোগ্য যে বানেকুছি ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয় চৌহদত থকা বৃহদাকাৰ পুখুৰীটোত প্ৰতি বছৰে পদুম ফুলি সৌন্দৰ্যবৰ্ধণ কৰে ৷ কিছু বছৰ আগতে এই কাৰ্যালয়টোৰ পুখুৰীটো চাফ-চিকুণ কৰি পদুম ফুলা বতৰত এক নান্দনিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছিল ৷ অকল এয়াই নহয় বানেকুছি ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয় চৌহদত বিধে বিধে ফুলৰ গছ ৰোপণ কৰি কাৰ্যালয় চৌহদটোৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধণ কৰি তুলিছিল ৷
স্থানীয় লোকে পদুম ফুলেৰ ভৰি থকা পুখুৰী তথা কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন চাবলৈ দূৰ দূৰণিৰ লোকৰো ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল বুলি জনায় ৷ লগতে বলীউদৰ অভিনেত্ৰী সীমা বিশ্বাসেও এই কাৰ্যালয় চৌহদতেই নিজে গছ পুলি ৰোপণ কৰাৰ লগতে কাৰ্যালয়টোৰ নান্দনিক পৰিৱেশ দেখি অভিভূত হৈ তদানীন্তন এছডিচিগৰাকীক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছিল ৷
কিন্তু বৰ্তমান সেই পৰিৱেশৰ যেন এতিয়া ওলোটা ছবি কাৰ্যালয়টোত আৰু তাৰ চৌহদত । এসময়ত সৌন্দৰ্যৰ আকৰ্ষণ পদুম ফুল ফুলি থকা পুখুৰীটো এতিয়া কচু বন আদিয়ে আবৰি ধৰিছে ৷ পদুম ফুল ফুলি আছে যদিও কচু বনৰ বাবে সেই ফুল দেখা পোৱা অৱস্থাত নাই ৷ পদুম ফুল ফুলি থকা পুখুৰীটোৰ এই কদৰ্যময় অৱস্থাই সাধাৰণ লোকক ব্যথিত কৰি তুলিছে ৷
তাৰোপৰি কাৰ্যালয়টোৰ এই কদৰ্যময় অৱস্থাক লৈ শংকিত কাৰ্যালয়টোলৈ অহা সাধাৰণ লোক ৷ যেন দিনতে আহিবলৈ ভয় লগা অৱস্থা হোৱা বুলিও আক্ষেপেৰে প্ৰকাশ কৰিছে ৷ স্থানীয় চৰকাৰলৈ আহ্বান ভূতবাংলা সদৃশ এই ব্যয়বহুল কাৰ্যালয়টোক পৰিষ্কাৰ কৰি নতুন ৰূপ দিবলৈ ।