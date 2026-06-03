১৯ বছৰৰ পিছত শ্বহীদ পুত্ৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনেৰে সপোন পূৰ্ণ কৰিলে পিতৃ-মাতৃয়ে

১৯ বছৰৰ পিছত শ্বহীদ পুত্ৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনেৰে সপোন পূৰ্ণ কৰিলে পিতৃ-মাতৃয়ে
বিশ্বনাথত উন্মোচন শ্বহীদ কেপ্টেইন গৌতম শৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি । অৱসৰপ্ৰাপ্ত লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাই কৰিলে উন্মোচন ।
Published : June 3, 2026 at 8:51 PM IST
বিশ্বনাথ: ২০০৭ চনৰ ৩ জুন । জম্মু-কাশ্মীৰৰ আবাদ গুতুৰ অঞ্চলত এক সামৰিক অভিযানৰ সময়ত শ্বহীদ হৈছিল অসম সন্তান কেপ্টেইন গৌতম শৰ্মা । সেই দিন ধৰি পিতৃ প্ৰফুল্ল শৰ্মা আৰু মাতৃ মামনি শৰ্মাই মনত পুহি ৰাখিছিল এক সপোন । অৱশেষত ১৯ বছৰৰ পিছত সেই সপোন পূৰণ হোৱাত আনন্দিত শ্বহীদ গৌতম শৰ্মাৰ মাতৃ ।
পুত্ৰক অকালতে হেৰুৱালেও পুত্ৰই প্ৰথম দৰমহাৰ পইচাৰে ক্ৰয় কৰা ভূমিত পৰিয়ালটোৱে স্থাপন কৰিলে এটা প্ৰতিমূৰ্তি । বিশ্বনাথৰ মাজ বাঘমৰাত বুধবাৰে শ্বহীদ কেপ্টেইন গৌতম শৰ্মাৰ এই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰা হয় । অৱসৰপ্ৰাপ্ত লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰা হয় ।
দীৰ্ঘদিন ধৰি মনত পুহি ৰখা সপোন পূৰণ হোৱাত মাতৃ মামনি শৰ্মাই কয়, "১৯ বছৰে মাতৃ হিচাপে এই কামভাগ অন্তৰত পুহি ৰাখিছিলোঁ । মোৰ ল'ৰা এটাই, তাক হেৰুৱালোঁ । ১৯ বছৰে আৰ্মীৰ পৰা যিখিনি পাইছোঁ কোনেও তাক পাহৰিব পৰা নাই । গতিকে তাক জীয়াই ৰাখিব লাগে । এই মাটিখিনি তাৰ পইচাৰে সি কিনিছিল । মই ৰাখি দিলোঁ । অৱশেষত এই কামভাগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । মই আচলতে বহু গৌৰৱ । এনেই প্ৰতিদিনে বহু দুৰ্ঘটনা হৈ আছে । কোনেও নাম নলয় । এদিনে হৈ-ছৈ হয় । কিন্তু মোৰ ল'ৰাটো ১৯ বছৰে জীয়াই আছে ।"
ইফালে শ্বহীদ গৌতম শৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি অৱসৰপ্ৰাপ্ত লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাই কয়, "দেশৰ বাবে শ্বহীদ হোৱা কেপ্টেইন গৌতম শৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিবলৈ পাই মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ । গৌতম শৰ্মা এগৰাকী অসমীয়া যুৱক । ২৫ বছৰ বয়সত তেওঁ আই মাতৃৰ সেৱাত প্ৰাণ উছৰ্গা দিছিল । দেশৰ সেৱাত যি প্ৰাণ উছৰ্গা দিয়ে তেওঁ সদায় অমৰ হৈ থাকে ।"
উল্লেখ্য যে ১৯৮২ চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা কেপ্টেইন গৌতম শৰ্মাই শৈশৱৰ পৰাই দেশ সেৱাৰ সপোন লৈ আগবাঢ়িছিল । ২০০৪ চনত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ ৮ জম্মু-কাশ্মীৰ লাইট ইনফেণ্ট্ৰীত যোগদান কৰি দেশৰ সুৰক্ষাত নিয়োজিত হৈছিল । কৰ্তব্যনিষ্ঠা, অদম্য সাহস, অনুকৰণীয় নেতৃত্ব আৰু আগ্নেয়াস্ত্ৰ পৰিচালনাত অসাধাৰণ পাৰদৰ্শিতাৰ বাবে তেওঁ 'দ্য ফৰ্চ কমাণ্ডাৰ কমেণ্ডেশ্ব'ন কাৰ্ড"ৰে সন্মানিতও হৈছিল । সামৰিক জীৱনত তেওঁ দেখুওৱা সাহস আৰু দক্ষতাই সহকৰ্মীসকলৰ মাজত এক বিশেষ স্থান লাভ কৰিছিল । কিন্তু ২০০৭ চনত তেওঁ শ্বহীদ হয় । বুধবাৰে শ্বহীদগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানত বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি, প্ৰাক্তন সেনা বিষয়া আৰু স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক :