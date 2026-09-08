বিজেপিত যোগদান সদ্য অৱসৰী আইএএছ দেৱাশীষ শৰ্মাৰ, দুজন সাংবাদিকেও পিন্ধিলে গেৰুৱা বসন
মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠস্থিত বাজপেয়ী ভৱনত বিজেপিত যোগদান কৰে দেৱাশীষ শৰ্মাই ৷ তেওঁৰ সৈতে আন দুজন সাংবাদিকেও গেৰুৱা বসন পিন্ধে ৷
Published : September 8, 2026 at 9:21 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 9:32 PM IST
গুৱাহাটী: সকলো চৰ্চা তথা জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পেলাই অৱশেষত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগ দিলে সদ্য অৱসৰী আইএএছ বিষয়া দেৱাশীষ শৰ্মাই ৷ মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠস্থিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱনত আনুষ্ঠানিকভাৱে গেৰুৱা দলটোত যোগদান কৰে দেৱাশীষ শৰ্মাই ৷
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, অসম বিজেপিৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাকে প্ৰমুখ্য কৰি বিজেপিৰ কেবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতাই দেৱাশীষ শৰ্মাৰ লগতে দুজন সাংবাদিক লেনিন সৌৰভ বৰা আৰু গুঞ্জন কলিতাক দললৈ আদৰণি জনায় ৷
উল্লেখ্য যে অহা অক্টোবৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে চৰ্চাত আছে দেৱাশীষ শৰ্মাৰ নাম ৷ শেহতীয়াকৈ নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি থকা অৱস্থাতে তেওঁ স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে ৷ পূৰ্ণকালীন অৱসৰলৈ ছমাহ বাকী থকা অৱস্থাতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে দেৱাশীষ শৰ্মাই ৷
দীৰ্ঘদিন ধৰি দেৱাশীষ শৰ্মাৰ নাম নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিচাপে চৰ্চা হৈ আহিছিল ৷ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটো বৰ্তমান একপ্ৰকাৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ ভেঁটিত পৰিণত হৈছে ৷ ইফালে সংখ্যালঘু ৰাইজৰ মাজত শৰ্মাৰ জনপ্ৰিয়তা থকাৰ বাবেই বিজেপিয়ে তেওঁক প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ ওলাইছে বুলি সংবাদ মাধ্যম আৰু সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা হোৱা দেখা গৈছে ৷
অৱশ্যে প্ৰাপ্ত খবৰ মতে, এতিয়াও প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে কোনো আহ্বান জনোৱা নাই দেৱাশীষ শৰ্মাই ৷ ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিন ঘোষণা কৰিছে ৷ অহা ৬ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ভোটগ্ৰহণ ৷ যোৱা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগ দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে ৷
দেৱাশীষ শৰ্মাৰ লগতে দুই সাংবাদিকক বিজেপিলৈ স্বাগতম জনাই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কয়, ‘‘ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বাবে আজিৰ দিনটো প্ৰাপ্তিৰ দিন ৷ দেৱাশীষ শৰ্মাৰ বিষয়ে বহলাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ অসমৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু প্ৰশাসনিক সকলো ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ বিশেষ যোগদান আমি দেখি আহিছো ৷ এতিয়া ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰলৈ তেওঁ আহিছে ৷"
"অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াক সেই সময়ত বহুতেই কৈছিল ‘ভাল মানুহ, কিন্তু বেয়া দলত আছে ৷ কিন্তু এতিয়া দেৱাশীষ শৰ্মা এজন ভাল মানুহ, ভাল দললৈ আহিছে ৷ দেৱাশীষ শৰ্মা আমাৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে নিশ্চিত হ’ল ৷ আগন্তুক দিনত তেখেতৰ অভিজ্ঞতা আৰু কৰ্মদক্ষতাক গভীৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰিম ৷ তেওঁক দলে কি দায়িত্ব প্ৰদান কৰিব, সেয়া দলৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ৷’’
‘‘২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমি যি জনাদেশ লাভ কৰিলোঁ, এই জনাদেশৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আমাৰ দায়িত্ব বাঢ়িছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাক সদায় কৈ আহিছে যে আমি সদায় ৰাইজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ কাম কৰিব লাগে ৷ অসমৰ যি উন্নয়নৰ দূৰন্ত গতি, ইয়াৰ মূল ব্যক্তি হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ অনাগত দিনত আমি উন্নয়নৰ সোপানসমূহ আগুৱাই নিবৰ বাবে সক্ষম হ’ম ৷’’ শইকীয়াই লগতে কয় ৷
প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক ধন্যবাদ জনাই তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কংগ্ৰেছক দুবাৰ মাইনাছ কৰিব যেন লাগিছে ৷ এবাৰ কংগ্ৰেছ মাইনাছ হ’ল ৷ এইবাৰ আকৌ কংগ্ৰেছক নগাঁৱৰ পৰা মাইনাছ কৰিব ৷ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বিজেপিত যোগ দিয়াৰ পাছত তেওঁৰ যি বিচক্ষণতা আমি দেখিছোঁ, সেয়া প্ৰশংসনীয় ৷ গতিকে এইবাৰ নগাঁৱৰ পৰা বিজেপিক জিকাই অনাত তেওঁ সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি আশা কৰিছো ৷’’
ইফালে বিজেপিত যোগদান কৰি দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, ‘‘আমাৰ কৰ্মৰত জীৱনত যিদৰে কাম কৰি গৈছিলো, ৰাজনৈতিক জীৱনতো ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি তথা দলটোৰ প্ৰতি আমাৰ সামৰ্থৰে এজন নিষ্ঠাৱান কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে যৎকিঞ্চিত হ’লেও সেৱা আগবঢ়াম ৷’’
ফেচবুকত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখিছে- ‘‘ৰাইজৰ কাষত থাকি ৰাইজৰ বাবেই সমস্ত সপি সেৱা আগ বঢ়াই আহিছো । প্ৰশাসনিক যাত্ৰা ইমানতে সামৰি জীৱনৰ এক নতুন ইনিংছ আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ । আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিলো । মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বিকাশৰ নীতি আৰু সবল নেতৃত্বৰ প্ৰতি অনুপ্ৰাণিত হৈ অসমৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নৰ বাবে সমৰ্পিতভাৱে কাম কৰাৰ সংকল্প লৈছো । প্ৰশাসনিক সেৱাৰ পৰা অৱসৰ ল’লোঁ ঠিকেই, কিন্তু জনসেৱাৰ পথৰ পৰা আঁতৰি নাযাওঁ । ৰাইজৰ বাবে কাম কৰাৰ, আপোনালোকৰ সুখ-দুখৰ সমভাগী হোৱাৰ কোনো শেষ সীমা নাথাকে । চৰকাৰী ফাইলৰ পৰিধি ভাঙি এতিয়া পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকৰ আপোন মানুহ হৈ আপোনালোকৰ কাষত থিয় হোৱাৰ বাবেই মই ৰাজনীতিৰ পথাৰখন বাছি ল’লোঁ । অনাগত দিনবোৰত আপোনালোক সকলোৰে আশীৰ্বাদ আৰু সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ ।’’
তাৰ পূৰ্বে তেওঁ মৰিগাঁৱত উপস্থিত হৈ মাতৃৰ সমাধিত সেৱা কৰি আশীষ গ্ৰহণ কৰে ৷ এই সম্পৰ্কীয় এটা পোষ্টত শৰ্মাই লিখিছে- ‘‘আই... তই যেন আছ আৰু সদায় থাকিবি । মোৰ প্ৰতিটো খোজত পিতাইৰ সমানে তোৰো অৱদান অপৰিসীম । মোৰ সৃষ্টি আৰু মোক মানুহ হিচাপে গঢ়ি তোলাত তোৰ ত্যাগ আৰু মৰম চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ’ব । জীৱনৰ প্ৰতিটো সংগ্ৰামত মোক সাহস যোগাই সুন্দৰ ভৱিষ্যতলৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ তই মোৰ পথপ্ৰদৰ্শক হৈ ৰৈছ আৰু অবিৰাম গতিৰে বৈ যাবলৈ প্ৰেৰণা যোগাইছ ।"
তেওঁ লগতে কয়,"আই, আজি তই শাৰীৰিকভাৱে কাষত নাথাকিলেও তোৰ উপস্থিতি আৰু আশীৰ্বাদ মোৰ বাবে সদায় থাকিব । মোৰ এই নতুন যাত্ৰাত তোৰ আশীষ শিৰোধাৰ্য কৰি মই আগবাঢ়িছোঁ । তোৰ মৰমৰ হাতখন সদায় মোৰ মূৰত আছে বুলি বিশ্বাস ৰাখিয়েই মই মোৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । আজি এই বিশেষ ক্ষণত তোৰ মধুৰ স্মৃতিক গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। তই দেখুওৱা সত্য আৰু মৰমৰ পথেৰেই মই মোৰ বাকী পথছোৱা অতিক্ৰম কৰিম। তই য’তেই থাক, তোৰ আশীৰ্বাদ সদায় মোৰ লগত থাকিব এইখনেই মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি ।’’
যোগদান কাৰ্যসূচীৰ পিছতেই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কয়, ‘‘নগাঁও উপ-নিৰ্বাচন আমাৰ বাবে বহুত সহজ নহয়, এই নিৰ্বাচন প্ৰত্যাহ্বানমূলক ৷ তথাপিও আমি যুঁজিম আৰু আমি জিকাৰ কাৰণে আমাৰ যি নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল আছে সকলোখিনি লগাম ৷ যিহেতু দিল্লী-দিছপুৰত ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰ চলি আছে, গতিকে এই চৰকাৰক শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে এইবাৰ নিশ্চয় ভুল নকৰাকৈ ভোট দিব ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"নগাঁওখন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী জিকাৰ কেৱল ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণেই নহয়, এক সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু আধ্যাত্মিক দৰ্শনো আছে ৷ গতিকে আমি জিকিব লাগিব ৷ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান যি সমষ্টিত আছে, সেই সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দৰে এটা সংস্কৃতিবান দলক নিশ্চয় ৰাইজে ভোটদান কৰিব ৷’’
দেৱাশীষ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে নিৰ্বাচন আয়োগলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা সন্দৰ্ভত শইকীয়াই কয়, ‘‘ৰকিবুল হুছেইনৰ কি পত্ৰ আমি নাজানো, তেওঁলোকৰ এনে কিছুমান আছিল যি সকলে কেৱল পত্ৰই লিখি থাকে ৷ এতিয়া ৰকিবুল হুছেইনো যদি তেনেকুৱা পত্ৰ লিখা মানুহ হয়, তেওঁলোকে লিখি থাকক ৷ মই ভাবো দেৱাশীষ শৰ্মাই নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত হিচাপে বা মৰিগাঁৱৰ উপায়ুক্ত হিচাপে তেওঁৰ দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠাৰে পালন কৰিছে ৷ নগাঁও-মৰিগাঁৱৰ ৰাইজক দেৱাশীষ শৰ্মাৰ বিষয়ে সুধিলে সিংহভাগ মানুহে ভাল বুলিয়েই ক’ব ৷’’
লগতে পঢ়ক:
Exclusive Report: বিজেপি দলত কেতিয়া যোগদান কৰিব প্ৰাক্তন আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই?
দেৱাশীষ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে উচ্চস্তৰীয় তদন্তৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ, তথ্য-প্ৰমাণসহ নিৰ্বাচন আয়োগলৈ জৰুৰী পত্ৰ সাংসদ ৰকিবুলৰ