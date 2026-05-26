মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনাই প্ৰাণ ল’লে অৱসৰপ্ৰাপ্ত এপিএছ বিষয়াৰ : অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ

মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনাই প্ৰাণ ল’লে অৱসৰপ্ৰাপ্ত এপিএছ বিষয়াৰ : অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ
Published : May 26, 2026 at 12:48 AM IST
যোৰহাট: ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা ৷ এই ঘটনাই প্ৰাণ ল’লে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত এপিএছ বিষয়াৰ ৷ গণপ্ৰহাৰৰ বলি হৈ মৃত্যুক সাৱটি লোৱা অৱসৰপ্ৰাপ্ত এপিএছ(APS) বিষয়াগৰাকীৰ নাম গিৰিন্দ্ৰ নাথ ডেকা ৷
ঘটনাটোৰ মূল অভিযুক্ত সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ জালত ৷ যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অভিযুক্তটোৰ নাম সঞ্জিত বড়ো ওৰফে গজগক । দেওবাৰে নিশা যোৰহাট আৰক্ষীৰ সহযোগত বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে জিলাখনত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত সঞ্জিতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
উল্লেখ্য যে, যোৱা ১৫ মে’ত মৰেল পুলিচিঙৰ বলি হৈছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী ৷ প্ৰাথমিক খবৰ অনুসৰি ডেকা আৰু এজন যুৱকৰ মাজত বাহন পাৰ্কিঙক লৈ সূত্ৰপাত ঘটা সংঘৰ্ষৰ পৰাই এই ঘটনাটো আৰম্ভ হয় । যুৱকজনে প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক মাৰধৰ কৰে আৰু তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷
পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যুক সাৱটিছিল প্ৰাক্তন এপিএছ বিষয়া গিৰিন্দ্ৰ নাথ ডেকাই । এই ঘটনাৰ অন্যতম অভিযুক্ত আছিল সঞ্জিত ৷ ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা আত্মগোপন কৰি আছিল অভিযুক্তই ।
অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰি দেওবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ হয় সঞ্জিত ৷ যোৰহাটত গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে দেওবাৰে নিশাই বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীলৈ লৈ যায় সঞ্জিতক । তথ্য অনুসৰি, সামান্য কথাতে খৰ্গহস্ত হৈ ষাঠিৰ ঊৰ্ধৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াজনক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছিল অভিযুক্ত সঞ্জিতে ।
