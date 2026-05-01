বিদ্যালয় পৰিদৰ্শনৰ দায়িত্ব অৰ্পণ দণ্ডাধীশক, কঠোৰ শিক্ষা বিভাগ

বিদ্যালয় পৰিদৰ্শনৰ দায়িত্ব অৰ্পণ দণ্ডাধীশক, কঠোৰ শিক্ষা বিভাগ
চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ডৰ মান উন্নত কৰাৰ স্বাৰ্থত কঠোৰ পদক্ষেপ । দুসপ্তাহত নিজৰ দহখনকৈ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি দাখিল কৰিব লাগিব প্ৰতিবেদন ।
Published : May 1, 2026 at 2:18 PM IST
নগাঁও: কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰা শিক্ষকৰ এতিয়া বিপদ নিশ্চিত । প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিদ্যালয় পৰিদৰ্শনৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে স্থানীয় দণ্ডাধীশক । স্থানীয় চক্ৰ বিষয়াক দণ্ডাধীশ হিচাপে পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ নিৰ্দশ জাৰি কৰা হৈছে । কঠোৰ নিয়ম-নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰি চক্ৰ বিষয়াক বিদ্যালয় পৰিদৰ্শনৰ নিৰ্দেশনা জিলা আয়ুক্তৰ ।
হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত একাধিক শিক্ষানুষ্ঠানৰ শোচনীয় ফলাফলক লৈ ক্ষুণ্ণ হৈ পৰা নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই এইবাৰ নগাঁৱৰ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ মান উন্নত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যৰ ভিতৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে দণ্ডাধীশক বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।
জিলাখনৰ মুঠ ৩৯ খনকৈ বিদ্যালয়ৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰি জিলা আয়ুক্তই আহ্বান কৰা এখনি পৰ্যালোচনা সভাত নানা অজুহাত দেখুৱাই নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত সজোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল একাংশ প্ৰধান শিক্ষকে । পৰ্যালোচনা সভাত জিলাখনৰ ৩৯ খনকৈ বিদ্যালয়ৰ শোচনীয় ফলাফলক লৈ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছিল জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।
পৰ্যাপ্ত শিক্ষক, সা-সুবিধা থকাৰ পাছতো বহু বিদ্যালয়ৰ ফলাফল শোচনীয় হোৱাৰ পাছতেই নগাঁও জিলাৰ প্ৰতিখন হাইস্কুল নিয়মিতভাৱে পৰিদৰ্শনৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে স্থানীয় চক্ৰ বিষয়াক । জিলা আয়ু্ক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্বত থকা অতিৰিক্ত আয়ুক্ত গোপাল শৰ্মাই জিলাখনৰ চক্ৰ বিষয়ালৈ জাৰি কৰিছে বিদ্যালয় পৰিদৰ্শনৰ নিৰ্দেশনা ।
নিৰ্দেশনা অনুসৰি, প্ৰতি সপ্তাহত এগৰাকী চক্ৰ বিষয়াই পাঁচখনকৈ অৰ্থাৎ প্ৰতি দুসপ্তাহৰ অন্তত দহখনকৈ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ জৰিয়তে জিলা আয়ুক্তক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাটো বাধ্যতামূলক । লগতে চক্ৰ বিষয়াই শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ পঞ্জীয়ন পৰীক্ষা কৰিব আৰু সেইটো শিক্ষা সেতু প’ৰ্টেলৰ সৈতে মিলাই পৰীক্ষা কৰিব লাগিব । নিয়ম অনুসৰি বিদ্যালয়সমূহে কৰা দৈনিক পঞ্জীয়ন আৰু অনলাইন প’ৰ্টেল পৰীক্ষা কৰিব লাগিব ।
চিকিৎসা সঁজুলি, চলি থকা পানীৰ সুবিধা আৰু শৌচাগাৰৰ অৱস্থাও পৰীক্ষা কৰি সেইবোৰ সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰৰ উপযোগী হয় নে নহয় সেয়াও পৰিদৰ্শন কৰি অন্তৰ্ভূক্ত কৰিব লাগিব প্ৰতিবেদনত । বিদ্যালয়সমুহৰ সামগ্ৰিক পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাও পৰীক্ষা কৰিব লাগিব চক্ৰ বিষয়াই ।
মধ্যাহ্ন ভোজন নিৰীক্ষণ কৰি ৰান্ধনী-কৰ্মচাৰীসকলে সঠিক ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰিছেনে নাই, খাদ্যৰ তালিকা আৰু স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য প্ৰদান কৰা হৈছে নে নাই সেয়াও পৰীক্ষা কৰি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিব লাগিব চক্ৰ বিষয়াই । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নতুন ইউনিফৰ্ম প্ৰদান কৰা হৈছে নে নাই আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰিছেনে নাই সেয়াও চক্ৰ বিষয়াই নিশ্চিত কৰিব লাগিব ।
লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক উভয়ে সদায় নিজৰ আইডি কাৰ্ড পিন্ধি থকাটো বাধ্যতামূলক কৰি চক্ৰ বিষয়াক পৰীক্ষা কৰিবলৈ নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰা হৈছে । প্ৰত্যেক শ্ৰেণীকোঠাত সাপ্তাহিক ৰুটিন থকাটো আৰু ৰুটিন অনুসৰি পাঠদান কৰা হৈছে নে নাই সেয়াও নিশ্চিত কৰিব লাগিব চক্ৰ বিষয়াই ।
শিক্ষকসকলৰ উপস্থিতিৰ পঞ্জীয়ন পৰীক্ষা কৰিব । যদি কোনো শিক্ষকক অনুপস্থিত পোৱা যায় আৰু তেওঁৰ অনুপস্থিতিৰ উপযুক্ত অনুমতি নাথাকে, তেন্তে তৎক্ষণাত উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে উৰ্দ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক জনাব লাগিব চক্ৰ বিষয়াই । মুঠতে এতিয়াৰ পৰা কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰা শিক্ষকৰ বিপদ নিশ্চিত নগাঁও জিলাত ।
উল্লেথযোগ্য যে, জিলাখনৰ মুঠ ৩৯ খনকৈ বিদ্যালয়ৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল হৈছিল শোচনীয় । ইয়াৰোপৰি জিলাখনৰ তিনিখনকৈ বিদ্যালয়ৰ ফলাফল আছিল শূণ্য শতাংশ । পূব ননৈ মাধৱ কন্দলি হাইস্কুল, আমনি তিনিআলি মাধৱদেৱ হাইস্কুল আৰু শিঙৰী হাইস্কুলৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছিল শূন্য শতাংশ । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আন ৩৬ খনকৈ বিদ্যালয়ৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছিল অতি পুতৌজনক ।