বানে নিমিষতে কেনেকৈ ঘৰখন শেষ কৰিছিল...ভয়াবহ বানৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা বন্যাৰ্তৰ

বানে নিমিষতে কেনেকৈ ঘৰখন শেষ কৰিছিল...ভয়াবহ বানৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা বন্যাৰ্তৰ
নাজিৰাৰ বিহুবৰ, নেপালীখুঁটি, মাজগাঁও, কমলচাপৰী অঞ্চলৰ কেইবাশ পৰিয়ালৰ +ঘৰ বান উটি গল ৷ যাৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰক কৰিবলগীয়া হৈছে বন্যাৰ্তই ৷
Published : August 4, 2026 at 8:25 PM IST
নাজিৰা : ১৯ জুলাইত অহা ভয়ংকৰ বানত শেষ হৈ গ'ল তিনিখন জিলাৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ৷ বিশেষকৈ নাজিৰাৰ বিহুবৰ, নেপালীখুঁটি, মাজগাঁও, কমলচাপৰী অঞ্চলৰ কেইবাশ পৰিয়ালৰ ঘৰ বান উটি গল ৷ যাৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰক কৰিবলগীয়া হৈছে বন্যাৰ্তই ৷
উল্লেখ্য যে, নাগালেণ্ডৰ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা পানীৰ ধলে কেনেকৈ নিমিষতে শেষ কৰি দিছিল বহুতৰ সপোনৰ ঘৰ তাকে বৰ্ণনা কৰি উচুপিছে বন্যাৰ্তই ৷
ভয়াবহ বানৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা বন্যাৰ্তৰ
পলকতে কেনেদৰে বানত বুৰ গৈছিল বাট-পথ, ঘৰ-দুৱাৰ সকলো বৰ্ণনা কৰিলে নাজিৰাৰ ৰিংকু দাস নামৰ এজন বন্যাৰ্তই ৷ তেওঁ কেমেৰাৰ সন্মুখত শিহৰণকাৰীৰ ঘটনা বৰ্ণনা কৰি কয়,"বিহুবৰ, নেপালীখুঁটি, মাজগাঁও, কমলচাপৰী অঞ্চলটো দিনৰ ১১ বজাতে দিখৌ নদীৰ বাঢ়নী পানীত ডুব গৈছে ৷ ক্ৰমান্বয়ে সন্ধিয়া ৬ বজাত নাজিৰা নগৰকে ধৰি বৃহত্তৰ নাজিৰা সমজিলাৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল বুৰাই পেলায় । তীব্ৰতৰ ৰূপ লৈ অহা ভয়ংকৰ বানে এফালৰ পৰা তচনচ কৰি লৈ যায় গছ-গছনি, ঘৰ-দুৱাৰ, গাড়ী মটৰকে ধৰি সকলো সামগ্ৰী ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"কোনোদিনে বানপানী নেদেখা এটা অঞ্চল হঠাৎ ডুব গ'ল বলিয়া বানত । চাৰিওফালে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল । কোনোৱে নিজৰ আত্মীয়ক ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিল কোনোৱে নিজৰ পোহনীয়া জীৱ-জন্তুক আৰু বহু ব্যক্তিয়ে আনক ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ নিজে উটি গুছি গ'ল ভয়ংকৰ বানত । আমিও নিজৰ জীৱনটো বচাব পাৰিলে যদিও নিজৰ সপোনৰ ঘৰখনক বচাব নোৱাৰিলে, চকুৰ সন্মুখতে বানে ভাঙি চিগি লৈ যায় ৷"
কেনেকৈ ৰক্ষা পৰিল ৰিংকু দাস আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল
তেওঁ কয়,"পানীৰ ধলটোৱে নিমিষতে সকলো সকলো বুৰাই পেলোৱা দেখি মই মোৰ পৰিয়ালটোক ওখ স্থানলৈ নিয়াৰ চেষ্টা কৰিলো ৷ প্ৰথমে ২০ দিনীয়া এটি কেচুৱাসহ মাকক ওখ স্থানত ৰাখিলো ৷ ঘূৰি আহি ঘৰলৈ যোৱা পথচোৱাত পানী একাঠু হৈছে ৷ লগে লগে ঘৰৰ অন্যান সদস্যসকলক ঘৰৰ পৰা ওখ স্থানলৈ যাবলৈ কোৱাত যেনে মেতে মা, ভগ্নী গ'ল ৷ মই ঘৰৰ কিছু সামগ্ৰী ৰক্ষা কৰিবলৈ ধৰোতে পানী ঘৰৰ চোতাল বুৰালে ৷ তাৰ পাছতে মই ততাতয়াকৈ ওখ স্থানলৈ গলো ৷ কিন্তু মোৰ চকুৰ সন্মুখতে বানে ঘৰটো ভাঙি তচনচ কৰিলে ৷ লগতে চিএছচি চেন্টাৰটো উটুৱাই নিলে ৷ চিএছচি চেন্টাৰে যেনে মতে ঘৰখন চলাই আছিলো ৷ এতিয়া সকলো শেষ ৷"
লগতে পঢ়ক: উজনিৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’বলৈ অসমত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডা