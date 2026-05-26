উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক কমিটীত ব্যাপক সালসলনি

উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক কমিটীত ব্যাপক সালসলনি
পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক কমিটীৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে বিশ্বজিত দাওলাগাপু আৰু ডেভিড বাথাৰিক । এই কমিটীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ছয়গৰাকী নতুন কাৰ্যবাহী সদস্য হৈছে ।
Published : May 26, 2026 at 7:40 AM IST
হাফলং: বিজেপি শাসিত দেৱলাল গাৰ্লোচা নেতৃত্বাধীন উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক কমিটীত ব্যাপক সালসলনি কৰা হৈছে । পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক কমিটীৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰি অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ অনুমোদন ক্ৰমে নতুনকৈ ছয়গৰাকী কাৰ্যনিৰ্বাহ সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
বাদ পৰিল বিশ্বজিত-ডেভিড
পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক কমিটীৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে বিশ্বজিত দাওলাগাপু আৰু ডেভিড বাথাৰিক । এই কমিটীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ছয়গৰাকী নতুন কাৰ্যবাহী সদস্য হৈছে । তেওঁলোক হৈছে ক্ৰমে লালৰেমচিয়ামে দাৰণে, নহা দাইমে, গুলমিনলাল লিয়েনথাং, ৰতন জারাম্বুসা,প্ৰজিত হোজাই আৰু মঞ্জয় লাংথাচা ।
সোমবাৰে কাৰ্যনিৰ্বাহক কমিটীখনৰ সালসলনি কৰাৰ উপৰি বিভাগীয় দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ এখন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰধান সচিবে । এই অনুসৰি মুখ্যকাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গৰ্লোচাই জিএডি, পাৰ্চনেল, ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ, পৰ্যটন আদি বিভাগৰ দায়িত্বত থাকিব ।
কাৰ্যনিবাহী সদস্য দনপাইনন থাউচেনৰ পৰা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগ কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে নগৰ উন্নয়ন পৰিকল্পনা আৰু বিত্ত বিভাগৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে । কাৰ্যনিবাহী সদস্য নিৰঞ্জন হোজাইক সমাজ কল্যাণ বিভাগ, প্ৰবীতা জহৰীৰ পৰা ক্ৰীড়া বিভাগ কৰ্তন কৰি স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে । ইপিনে, ৰতন জাৰাম্বুছাক জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মাইবাং আৰু উমৰাংছ'মণ্ডলৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ।
কাৰ্যবাহী সদস্য অমেন্দু হোজাইক কলা আৰু সংস্কৃতি, মিউজিয়াম, লাইব্ৰেৰী ইত্যাদি বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে । গুলমিনলাল লিয়েনথাঙক ৰেছম আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে । নোহা ডাইমেক ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগ, প্ৰজিৎ হোজাইক ভূমি আৰু ৰাজহ; কৰ আৰু জল সিঞ্চন বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ।
লালৰেমচিয়ামে দাৰ্নেক পঞ্চায়েত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ, মঞ্জয় লাংথাচাক লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ (হাফলং আৰু মাইবাং মণ্ডল) হাফলং বিল্ডিং মণ্ডলৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে । জছুমথাং মাৰক উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগ, তথ্য আৰু জনসংযোগ, উদ্য়োগ, জলসম্পদ বিভাগ, ইএম পাওদামিং নৃয়ামেক লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ (মাহুৰ মণ্ডল),মঞ্জিৎ নাইডিঙক পশু পালন বিভাগ,চামসিং ইংতিক সমবায়, খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ।
