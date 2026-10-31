অসম আৰক্ষীত ব্যাপক ৰদ-বদল, গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেলৰ ডিচিপি হিচাপে নিযুক্তি এপিএছ মৃণাল ডেকাক
মৃণাল ডেকাক গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেলৰ ডিচিপি হিচাপে, শাম্ভৱী মিশ্ৰক ষষ্ঠ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ কমাণ্ডেণ্ট হিচাপে বদলি ৷
Published : October 31, 2026 at 7:55 PM IST
নিউজ ডেস্ক : গুৱাহাটীৰ হোটেল বিলাস ইনৰ হত্যাকাণ্ডৰ পাছতে অসম আৰক্ষীত বৃহৎ প্ৰশাসনিক ৰদ-বদল কৰা হৈছে ৷ শনিবাৰে দিছপুৰৰ গৃহ বিভাগে জাৰি কৰা জাননী অনুসৰি, গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেলৰ আৰক্ষী উপ-আয়ুক্ত হিচাপে কৰ্মৰত আইপিএছ শাম্ভৱী মিশ্ৰক বদলি কৰা হৈছে কাছাৰৰ শিলচৰৰ কাঠালস্থিত ষষ্ঠ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ কমাণ্ডেণ্ট হিচাপে ৷
একেদৰে গোলাঘাটৰ দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন আৰক্ষী একাডেমীৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কৰ্মৰত এপিএছ মৃণাল ডেকাক বদলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেলৰ আৰক্ষী উপ-আয়ুক্ত (ডিচিপি) হিচাপে । তেওঁ শাম্ভৱী মিশ্ৰৰ স্থানত দায়িত্ব ল’ব ।
আনহাতে, কাছাৰৰ শিলচৰৰ কাঠালস্থিত ষষ্ঠ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ কমাণ্ডেণ্ট হিচাপে কৰ্মৰত এপিএছ ড° প্ৰদীপ শইকীয়াক বদলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীস্থিত অসম আৰক্ষীৰ সহকাৰী পৰিদৰ্শক প্ৰধান (প্ৰশাসন) বা এআইজিপি হিচাপে খালি থকা পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
কাছাৰৰ লক্ষীপুৰৰ সহ-জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক পৃথ্বীৰাজ ৰাজখোৱাক বদলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী উপ-আয়ুক্ত বা এডিচিপি (কেন্দ্ৰীয়) হিচাপে বিদলি কৰা হৈছে ৷ গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী উপ-আয়ুক্ত (কেন্দ্ৰীয়) বিকু এল আছুমিক বদলি কৰা হৈছে বৰপেটাৰ হাউলীস্থিত ২৮ নম্বৰ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ চেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তাৰ পানবজাৰৰ সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্ত বা এচিপি পাৰ্থ প্ৰতিম দুৱৰাক বদলি কৰা হৈছে শিৱসাগৰৰ লিগিৰিপুখুৰীস্থিত প্ৰথম অসম আৰক্ষী বাহিনী (1st APBn)-ৰ সহকাৰী কমাণ্ডেণ্ট হিচাপে বদলি কৰা হৈছে ৷
আনহাতে মন্দাকটাস্থিত প্ৰথম কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ আৰক্ষী উপ-অধীক্ষক (ডিএছপি) আৰু গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ থকা ঋষভ ফুকনক বদলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তৰ পানবজাৰৰ সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্ত হিচাপে নিযুক্ত কৰা হৈছে ৷
লগত পঢ়ক :পাৰ্থসাৰথি মহন্তসহ অসম আৰক্ষীৰ ২৩ বিষয়া-জোৱানলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী দক্ষতা পদক