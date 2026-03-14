প্ৰকৃতিয়ে জুবিন গাৰ্গক দিছে প্ৰথমটো ন্যায় : কোনে, কি প্ৰসংগত এনেকৈ ক'লে ?

প্ৰকৃতিয়ে জুবিন গাৰ্গক দিছে প্ৰথমটো ন্যায় : কোনে, কি প্ৰসংগত এনেকৈ ক'লে ?
জুবিন গাৰ্গৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা ফুটুকলা গোত্ৰৰ নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰা এক উদ্ভিদ প্ৰজাতিক স্বীকৃতি । আনন্দিত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু পামী বৰঠাকুৰ ।
Published : March 14, 2026 at 9:17 PM IST
গুৱাহাটী : প্ৰকৃতিৰ সন্তান জুবিন গাৰ্গলৈ প্ৰকৃতিৰ এক বিশেষ উপহাৰ । জুবিন গাৰ্গৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হ'ল ফুটুকলা গোত্ৰৰ নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰা এক উদ্ভিদক । প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক বৰ্ণালী দাসে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামেৰে নামাংকিত কৰা ফুটুকলা গোত্ৰৰ নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰা উদ্ভিদ প্ৰজাতিৰ স্বীকৃতি শনিবাৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু পামী বৰঠাকুৰক প্ৰদান কৰে ।
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক নমিতা নাথৰ সৈতে সহকাৰী অধ্যাপক বৰ্ণালী দাসে জুবিন গাৰ্গৰ কাহিলিপাৰাস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হৈ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু পামী বৰঠাকুৰৰ হাতত এই স্বীকৃতি পত্ৰ প্ৰদান কৰে ।
গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "প্ৰকৃতিৰ সন্তানলৈ প্ৰকৃতিৰ শ্ৰেষ্ঠতম উপহাৰ । তেওঁ প্ৰকৃতিকেই পূজা কৰিছিল । নিজকে প্ৰকৃতি সন্তান বুলি কৈছিল । প্ৰথম উপহাৰ-মৰম সন্মান প্ৰকৃতিয়ে প্ৰথম দিছে । প্ৰকৃতিয়ে দিছে প্ৰথমটো ন্যায় । কায়িকভাৱে উপস্থিতি-অনুপস্থিতিৰ কথা নাই । প্রকৃতিয়ে নিজৰ সন্তানক উপহাৰ দিছে ।"
গৱেষক বৰ্ণালী দাস আৰু নমিতা নাথক শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামেৰে উদ্ভিদৰ নামাকৰণ কৰা বাবে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে তেওঁলোকক কৃতজ্ঞতা জনায় । উল্লেখযোগ্য যে, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক নমিতা নাথৰ অধীনত বৰ্ণালী দাসে কৰা পি এইচ ডি গৱেষণাত মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা এবিধ অপৰিচিত উদ্ভিদ প্ৰজাতি সংগ্ৰহ কৰিছিল ।
এই সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কৰা বিশ্লেষণ আৰু গৱেষণাত বৰ্ণালী দাসে অপৰিচিত নতুন উদ্ভিদ প্ৰজাতি জোপা ফুটুকলা গোত্ৰৰ বুলি চিনাক্ত কৰে । ইয়াৰ পিছতে দাসে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই নতুন উদ্ভিদ প্ৰজাতি জোপাৰ নাম "অছবেকীয়া জুবিন গাৰ্গিয়ানা" নামেৰে নামাংকিত কৰে ।
ইতিমধ্যে এই নতুন উদ্ভিদ প্ৰজাতি জোপাৰ আৱিষ্কাৰৰ বিষয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে খ্যাতি সম্পন্ন এখন জাৰ্নেলত প্ৰকাশ পাইছে ।