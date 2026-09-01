ETV Bharat / state

ছুইজাৰলেণ্ডৰ জাৰ্ণেলত প্ৰকাশ নৰ্থ লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষণা পত্ৰ: সৰ্বাধিক ডাউনলোডেৰে অভিলেখ

অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপক-গৱেষকৰ এটি দলে দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমৰ প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ হকে কাম কৰি থকা সংগঠন বা ব্যক্তিসকলৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি আছে ৷

NORTH LAKHIMPUR UNIVERSITY
নৰ্থ লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 1, 2026 at 11:56 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ: ছুইজাৰলেণ্ড 'কনজাৰভেশ্বন' নামৰ জাৰ্ণেলত নৰ্থ লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ গৱেষণা পত্ৰ প্ৰকাশ । মূলতঃ প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে অসমত কৰি থকা কাম-কাজক সামৰি নৰ্থ লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগে এই গৱেষণা পত্ৰখন প্ৰস্তুত কৰিছিল । যাৰ বাবেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমে আকৌ এবাৰ আন এক সুকীয়া পৰিচয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

নৰ্থ লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপক-গৱেষকৰ এটি দলে দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমৰ প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ হকে কাম কৰি থকা সংগঠন বা ব্যক্তিসকলৰ কাম-কাজৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি আছে ৷

ডঃ অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

বিশেষ তেনে কামৰ সামাজিক প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে তেওঁলোকে গৱেষণাৰ কাম আগবঢ়াই নিছে ৷ তাৰ বাবে তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰিছে, পাৰদৰ্শী ব্যক্তিসকলৰ সাক্ষাৎকাৰ লৈছে আৰু আন সমলসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছে ৷ তেনে গৱেষণাৰ ফল হিচাপে অলপতে ছুইজাৰলেণ্ডৰ পৰা প্ৰকাশিত ‘কনজাৰভেশ্বন’ এখন প্ৰখ্যাত জাৰ্ণেলত এখন গৱেষণা-পত্ৰ প্ৰকাশ পাইছে ৷

সচৰাচৰ অসমীয়া বিভাগসমূহে এনে আন্তঃবিদ্যাৱৰ্তী বিষয়ত গৱেষণা নকৰে ৷ কিন্তু সম্প্ৰতি বাঢ়ি অহা প্ৰাকৃতিক অৱক্ষয়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নৰ্থ লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগে সাহিত্যৰ যোগেদি সমাজত কিদৰে সজাগ কৰিব পাৰি, সেই সম্পৰ্কে গৱেষণা অব্যাহত ৰাখিছে ৷

NORTH LAKHIMPUR UNIVERSITY
নৰ্থ লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনন্য সফলতা (ETV Bharat Assam)

সমগ্ৰ কামৰ নেতৃত্ব লৈছে ডঃ অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই ৷ তেওঁক এই কামত গৱেষক পূবালী বৰা, সহকাৰী অধ্যাপিকা মুনমী দত্ত, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ডঃ চন্দনজ্যোতি চুতীয়া, ডঃ পৰেশ খনিকৰ আৰু ডঃ ব্ৰজেন শৰ্মাই সহযোগ কৰিছে ৷

NORTH LAKHIMPUR UNIVERSITY
ছুইজাৰলেণ্ডৰ পৰা প্ৰকাশিত ‘কনজাৰভেশ্বন’ (ETV Bharat Assam)

গৱেষণা পত্ৰখনৰ বিষয়বস্তু

এই সন্দৰ্ভত নৰ্থ লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তেতিয়াৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক আৰু বৰ্তমানৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰাধ্যাপক ডঃ অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই কয়, ‘‘নৰ্থ লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগে দীর্ঘদিন ধৰি অসমত বায়ডাইভাৰচিটি কনজাৰভেশ্বনৰ কাম কেনেদৰে হৈ আছে, তাৰ ওপৰত গৱেষণা কৰি আহিছে । এই কামবোৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বৰ প্ৰাসংগিকতা আছে । আমাৰ তেনে এখন গৱেষণা পত্ৰ ছুইজাৰলেণ্ডৰ 'কনজাৰভেশ্বন' নামৰ এখন জাৰ্ণেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । তেওঁলোকে বিষষটো বৰ আগ্ৰহেৰে লৈছিল । কিন্তু তেওঁলোকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম অধ্যয়ন বিচাৰে । গভীৰ বিশ্লেষণ বিচাৰে আৰু তাত্ত্বিকভাৱে কামবোৰ বিচাৰে । যিবোৰ আমি এতিয়াও ভাল ধৰণে কৰিবলৈ শিকাই নাই । সেয়ে প্ৰথম দুবাৰ গৱেষণা পত্ৰখন নাকচ হয় । কিন্তু তেওঁলোকে পুনৰ ভাল ধৰণে দিয়াৰ সম্ভাৱনা ৰাখিছো ।’’

NORTH LAKHIMPUR UNIVERSITY
প্ৰথম দুবাৰ গৱেষণা পত্ৰখন নাকচ হৈছিল (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘তৃতীয়বাৰ পত্ৰখন দাখিল কৰাৰ পাছত পাঁচবাৰকৈ পুনৰীক্ষণ কৰাৰ অন্তত আগষ্ট মাহত গৱেষণা পত্ৰখন প্ৰকাশ হয় । বায়'ডাইভাৰচিটি কনজাৰভেশ্বন অৱ আছাম নামৰ নৰ্থ লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ এই গৱেষণা পত্ৰখন ছুইজাৰলেণ্ডৰ কনজাৰভেশ্বন নামৰ জাৰ্ণেলখনত প্ৰকাশৰ চাৰিদিনৰ পাছৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি পঢ়া আৰু ডাউনলোড কৰা পত্ৰত পৰিণত হৈছে । এইখন পত্ৰই পৃথিবীজুৰি অসমত হৈ থকা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রৰ কাম-কাজবোৰক চিনাকি দিব ।’’

NORTH LAKHIMPUR UNIVERSITY
ছুইজাৰলেণ্ডৰ জাৰ্ণেলত প্ৰকাশিত অসমীয়া বিভাগৰ গৱেষণা পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

উক্ত গৱেষণা পত্ৰখন প্ৰকাশৰ পাছতে ডঃ ৰাজখোৱা যথেষ্ট চৰ্চিত হৈছে ৷ এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে ‘কনজাৰভেশ্বন’ জাৰ্ণেলখনৰ চলিত সংখ্যাৰ সৰ্বাধিক পঠিত আৰু ডাউনলোড কৰা পেপাৰ হিচাপে স্বীকৃত হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি আনন্দ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, ‘‘ইয়াৰ পৰা দুই ধৰণৰ লাভ হ’ব । এই কামে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমখনে চিনাকি আৰু স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ উপৰি নৰ্থ লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাতাবৰণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ স্তৰত উন্নীত হ’বলৈ সক্ষম হোৱাটোকে স্পষ্ট কৰি তোলে ।’’

লগতে পঢ়ক: ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতিৰ বাবে ৭ দিনৰ সময়সীমা, আৰক্ষী আয়ুক্তালয় কাৰ্যালয়ত বৈঠক

TAGGED:

অসমীয়া বিভাগৰ গৱেষণা পত্ৰ
SWITZERLAND CONSERVATION
নৰ্থ লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়
নেচাৰ্ছ বেকন
NORTH LAKHIMPUR UNIVERSITY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.