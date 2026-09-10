ETV Bharat / state

কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত মুকুতা খেতি: শামুকৰ পেটৰ মুকুতা বিচাৰি যাব নালাগে সমুদ্ৰতীৰলৈ

কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক ডঃ অখিলেশ কুমাৰ বাৰ্মাৰ নেতৃত্বত এটা দলে freshwater mussel breeding- মুকুতা খেতিৰ ওপৰত গৱেষণা চলাই আছে... দিপাঞ্জলী শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন

PEARL FARMING
ভিন্নৰঙী মুকুতা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 10, 2026 at 11:27 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসমৰ জলাশয়, পুখুৰী আৰু সতেজ পানী ব্যৱহাৰ কৰি মুকুতা খেতিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ নতুন সম্ভাৱনা সৃষ্টি হৈছে । কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাণীবিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক ডঃ অখিলেশ কুমাৰ বাৰ্মাৰ নেতৃত্বত এটা গৱেষক দলে ২০১৭ চনৰ পৰা freshwater mussel breeding আৰু মুকুতা খেতিৰ ওপৰত গৱেষণা চলাই আহিছে।

দীঘলীপুখুৰীৰ লগতে biofloc tank ব্যৱহাৰ কৰি মুকুতা উৎপাদনৰ সম্ভাৱনা কৰা হৈছে গৱেষণা । অসমৰ জলাশয়, পুখুৰী আৰু সতেজ পানীক ব্যৱহাৰ কৰি মুকুতা খেতিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে । কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণমূলক পদক্ষেপে অসমত মুকুতা খেতিক এক সম্ভাৱনাময় কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে ৷

কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত মুকুতা খেতি (ETV Bharat Assam)

কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক ডঃ অখিলেশ কুমাৰ বাৰ্মাৰ নেতৃত্বত এটা দলে freshwater mussel breeding আৰু মুকুতা খেতিৰ ওপৰত গৱেষণা চলাই আছে । য’ত অসমৰ আঞ্চলিক পানী আৰু পৰিৱেশৰ সৈতে খাপ খুৱাই সতেজ পানীত মুকুতা উৎপাদনৰ সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি থকা হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত প্ৰাণীবিজ্ঞান বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডঃ অৰূপ কুমাৰ হাজৰিকাই কয়, ‘‘কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত ২০১৭ চনৰ পৰা এই গৱেষণা চলি আহিছে । বিশেষকৈ নদী, পুখুৰী উপলব্ধ সতেজ পানীত মুকুতা খেতি কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে ।

প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক অখিলেশ কুমাৰ বাৰ্মাৰ নেতৃত্বত এই গৱেষণা কৰা হৈছে । আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ওচৰতে যিহেতু দীঘলীপুখুৰীটো আছে, তাতে এই শামুকসমূহ মুকুতা উৎপন্নৰ বাবে ৰখা হয় । biofloc tank ব্যৱহাৰ কৰিও মুকুতা খেতি কৰাৰ সম্ভাৱনা পৰীক্ষা কৰা হৈছে ।’’

কেনেদৰে কৰা হয় এই মুকুতা খেতি ?

মুকুতা খেতি মূলতঃ সতেজ পানীৰ শামুক(Freshwater Mussel) ব্যৱহাৰ কৰি কৰা হয় । মহানগৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা এই শামুকসমূহ সংগ্ৰহ কৰি আনি মুকুতা উৎপাদনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হয় ।

মুকুতা উৎপাদনৰ বাবে প্ৰথমে শামুকটোৰ ভিতৰত বিশেষ পদ্ধতিত চাৰ্জাৰী কৰি এটা ক্ষুদ্ৰ বস্তু বা নিউক্লিয়াছ (Nucleus) স্থাপন কৰা হয় । ইয়াৰ পাছত শামুকটোৱে নিজৰ স্বাভাৱিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে নিউক্লিয়াছটোৰ ওপৰত লাহে লাহে বিভিন্ন স্তৰৰ পদাৰ্থ জমা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । সময়ৰ লগে লগে এই স্তৰসমূহ ডাঠ হৈ উঠি অৱশেষত মুকুতাৰ ৰূপ লয় ।

এই সন্দৰ্ভত গৱেষক ছাত্ৰ টাবু কাশ্যপ বৰঠাকুৰে কয়, 'শামুকটোৰ ভিতৰত নিউক্লিয়াছ স্থাপন কৰাৰ সময়ত যাতে ই অশান্তি অনুভৱ নকৰে, তাৰ বাবে নিউক্লিয়াছটোৰ ওপৰত এক বিশেষ আৱৰণ দিয়া হয় । এই আৱৰণটোৰ ওপৰত শামুকটোৱে লাহে লাহে পদাৰ্থ জমা কৰে আৰু সময়ত সেই অংশটোৱেই মুকুতালৈ পৰিণত হয় ।

কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় নিউক্লিয়াছ ?

নিউক্লিয়াছ প্ৰস্তুতকৰণ মুকুতা উৎপাদনৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ । শামুকৰ খোলাটো গুৰি কৰি তাৰ সৈতে বিশেষ ধৰণৰ আঠা মিহলাই ভালদৰে মঠি লোৱা হয় । তাৰপাছত সেই মিশ্ৰণক বিভিন্ন আকাৰ আৰু আকৃতি দিয়া হয় ।

এইদৰে প্ৰস্তুত কৰা ভিন্ন আকাৰৰ নিউক্লিয়াছসমূহ শামুকৰ ভিতৰত স্থাপন কৰা হয় । নিউক্লিয়াছটোক যি আকাৰ বা ডিজাইন দিয়া হয়, পৰৱৰ্তী সময়ত সেই আকাৰ অনুসৰিয়েই মুকুতা সৃষ্টি হয় । অৰ্থাৎ এই পদ্ধতিৰে কেৱল সচৰাচৰ দেখা গোলাকাৰ মুকুতাই নহয়, বিভিন্ন ডিজাইন আৰু আকৃতিৰ মুকুতাও উৎপাদন কৰিব পৰা যায় ।

মুকুতা উৎপন্ন হ'বলৈ কিমান সময় লাগে ?

এটা শামুকৰ ভিতৰত নিউক্লিয়াছ স্থাপন কৰাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুকুতা উৎপন্ন হোৱালৈকে সাধাৰণতে প্ৰায় এবছৰৰ পৰা ডেৰ বছৰ সময় লাগে । শামুকটোক যিমান বেছি সময় উপযুক্ত পানীত ৰাখিব পৰা যায়, মুকুতাৰ বিকাশো সিমানেই ভাল হয় । সাধাৰণতে মুকুতা উৎপাদনৰ বাবে শামুকত চাৰ্জাৰী কৰি নিউক্লিয়াছ স্থাপনৰ কাম শীতকালত কৰা হয় ।

অসমত মুকুতা খেতিত ব্যৱহাৰযোগ্য প্ৰধান শামুক

সাধাৰণতে আমাৰ ওচৰে-পাজৰে দেখা পোৱা গোলাকাৰ সাধাৰণ শামুকৰ পৰা মুকুতা উৎপাদন কৰিব নোৱাৰি । অসমত পোৱা মূলতঃ তিনিটা প্ৰজাতিৰ সতেজ পানীৰ শামুক মুকুতা খেতিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি । সেইকেইটা হৈছে -

  • Lamellidens marginalis
  • Lamellidens corrianus
  • Parreysia corruguta

এই প্ৰজাতিৰ মিঠা পানীৰ শামুক ব্যৱহাৰ কৰি অসমত মুকুতা উৎপাদনৰ সম্ভাৱনা আছে ।

সাগৰীয় মুকুতা আৰু অসমৰ মুকুতাৰ পাৰ্থক্য

সাগৰীয় শামুকৰ পৰা মুকুতা তুলনামূলকভাৱে কম সময়ৰ ভিতৰতে উৎপন্ন হয় । আনহাতে, অসমত ব্যৱহাৰ কৰা সতেজ পানীৰ শামুকসমূহ সাধাৰণতে বিল, পুখুৰী আৰু অন্যান্য সতেজ পানীৰ উৎসত পোৱা যায় । এই শামুকৰ পৰা মুকুতা উৎপন্ন হ'বলৈ কিছু অধিক সময় লাগে ।

সতেজ পানীৰ শামুকত মুকুতা লাহে লাহে বিকশিত হয় । গৱেষকসকলৰ মতে, এই ধীৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলতে মুকুতাৰ গুণগত মানো উন্নত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে । সেয়েহে অসমৰ সতেজ পানীৰ শামুক ব্যৱহাৰ কৰি মুকুতা খেতিয়ে স্বাৱলম্বিতাৰ এক নতুন সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব পাৰে ।

কৃষক আৰু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিলৈ নতুন সম্ভাৱনা

মুকুতা খেতি কৃষকৰ বাবে অতিৰিক্ত আয়ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎস হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিশেষকৈ পৰিত্যক্ত বা কম ব্যৱহৃত পুখুৰী আৰু জলাশয়সমূহক উৎপাদনশীলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় । ইয়াৰ ফলত গ্ৰামাঞ্চলত নতুন নিয়োগৰ সুযোগ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে মহিলা আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে আত্মসংস্থাপনৰ পথ মুকলি হ'ব ।

মুকুতা খেতিৰ সৈতে কেৱল মুকুতা উৎপাদনেই নহয়, প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, অলংকাৰ নিৰ্মাণ আৰু বিপণনৰ দৰে ক্ষেত্ৰতো নতুন ব্যৱসায়িক সুযোগ সৃষ্টি হ'ব পাৰে । জলজ সম্পদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ গঢ়ি উঠাৰ সম্ভাৱনাও আছে ।

অসমৰ পুখুৰী, বিল আৰু অন্যান্য জলাশয় কেৱল মাছ উৎপাদনৰ বাবেই নহয়, মুকুতা খেতিৰ দৰে বিকল্প জলজ কৃষিৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় । বৈজ্ঞানিক পৰিকল্পনা আৰু উপযুক্ত প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত এই জলসম্পদসমূহৰ বহনক্ষম আৰু ফলপ্ৰসূ ব্যৱহাৰ নিশ্চিত কৰিব পাৰি ।

উল্লেখ্য যে, কটন বিশ্ববিদ্যালয়ে NECTAR আৰু অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানৰ সহযোগিতাত উন্নত প্ৰযুক্তি, গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে অসমত সতেজ পানীৰ মুকুতা খেতিক এক সম্ভাৱনাময় কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ হিচাপে বিকশিত কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ।

ইয়াৰ জৰিয়তে মুকুতা খেতিৰ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্ৰশিক্ষণ, গৱেষণা আৰু উপযুক্ত বিপণন ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । যিসকল লোকে এই খেতিৰ কৰি স্বাৱলম্বী হ’ব বিচাৰে, তেওঁলোকক বিশ্ববিদ্যালয়খনে বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিছে ।

সামগ্ৰিকভাৱে, অসমৰ সতেজ পানীৰ মুকুতা খেতিয়ে কেৱল কৃষকৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধিয়েই নহয়, গ্ৰাম্য অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন, কৰ্মসংস্থান সৃষ্টি আৰু থলুৱা জলজ সম্পদৰ বহনক্ষম ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰতো এক নতুন সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব পাৰে বুলি গৱেষকৰ দলটোৰ বিশ্বাস কৰে ।

লগতে পঢ়ক: নলবাৰীৰ বহুচৰ্চিত পেপচিক' কোম্পানী: কৃষি-ঔদ্যোগিকৰণৰ সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ কেনেদৰে মুকলি হ'ব

TAGGED:

অসমত মুকুতা খেতি
কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত মুকুতা খেতি
FRESHWATER MUSSEL
FARMING OF PEARL IN ASSAM
PEARL FARMING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.