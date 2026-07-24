শিৱসাগৰৰ বানাক্ৰান্তৰ জীৱন বচাবলৈ বাৰেকুৰিৰ পৰা নাও-জেকেট লৈ ৰাওনা
তিনিচুকীয়াৰ বাৰেকুৰিৰ পৰা ৮ খন নাও আৰু ১০০ লাইফ জেকেট লৈ শিৱসাগৰলৈ ৰাওনা হৈছে এটি ১৫ জনীয়া দল ৷
Published : July 24, 2026 at 10:06 PM IST
তিনিচুকীয়া: উজনি অসমৰ চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট জিলাত বানে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়তে বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ উদ্ধাৰ আৰু সাহায্যৰ বাবে বিভিন্ন মহলৰ লগতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰাও আগবাঢ়ি আহিছে এক বিশেষ উদ্ধাৰকাৰী দল । বানপীড়িত লোকসকলক তাৎক্ষণিক সহায় আগবঢ়োৱাৰ লক্ষ্যৰে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাৰেকুৰিস্থিত মটাপুং মাগুৰি বিলৰ পৰা ১৫ জনীয়া এটা স্থানীয় লোকৰ দলে শিৱসাগৰৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চললৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে ।
তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাত এই অভিযানৰ বাবে দুখন ট্ৰাকযোগে ৮ খন নাও আৰু ১০০ টা লাইফ জেকেট লৈ বানাক্ৰান্ত অঞ্চললৈ যাত্ৰা কৰিছে ১৫ জনীয়া দলটোৱে । উদ্ধাৰ অভিযান সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰাৰ উদ্দেশ্যে আৰু এই সঁজুলিসমূহ বানপীড়িত অঞ্চলত পানীত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে জৰুৰীকালীন সেৱা আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে যাত্ৰা কৰিছে ।
এই উদ্ধাৰকাৰী দলটোৰ নেতৃত্ব দিছে অচিন্ত্য চেতিয়াই । চেতিয়াই জানিবলৈ দিয়ে যে জিলা প্ৰশাসনৰ আহ্বানত দলটোৱে কেৱল উদ্ধাৰ অভিযানেই নহয়, বানপীড়িত লোকসকলৰ মাজত খাদ্য-সামগ্ৰী, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আৰু প্ৰয়োজনীয় সাহায্য বিতৰণৰ কামতো সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব । দুৰ্যোগৰ এই সংকটময় সময়ত বিপদত পৰা লোকসকলৰ কাষত থিয় দি তেওঁলোকক সম্ভৱপৰ সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়োৱাই দলটোৰ মূল লক্ষ্য বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
অচিন্ত্য চেতিয়াই লগতে কয় যে বানপীড়িত ৰাইজক সামান্য হ’লেও সকাহ দিব পাৰিলে এই অভিযান সাৰ্থক হ’ব । স্থানীয় লোকসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ কাৰ্য অধিক গতিশীল কৰি তোলাৰ বাবে দলটোৱে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতিৰে বানাক্ৰান্ত অঞ্চললৈ ৰাওনা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে উজনি অসমৰ একাধিক জিলাত অবিৰত বৰষুণ আৰু নদ-নদীৰ পানী বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত বহু অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰিছে । বহু লোক গৃহহীন হৈ আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় ল’বলগীয়া হৈছে । এনে পৰিস্থিতিত তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা উদ্ধাৰ সঁজুলি আৰু প্ৰশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেৱকৰ দল প্ৰেৰণ কৰাটো বানপীড়িত লোকসকলৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য সহায় হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
মানৱীয় দায়িত্ববোধ আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন হিচাপে তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসন আৰু বাৰেকুৰিৰ উদ্ধাৰকাৰী দলটোৰ এই পদক্ষেপে সকলো মহলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । দুৰ্যোগৰ সময়ত পাৰস্পৰিক সহযোগিতা আৰু সহমৰ্মিতাৰ এই মনোভাবেই সমাজক অধিক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি সচেতন মহলে মত প্ৰকাশ কৰিছে ।