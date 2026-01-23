মাতৃক বিচাৰি দিশহাৰা হোৱা গঁড় পোৱালিক উদ্ধাৰ
পোৱালিটোৰ মাকক বিচাৰি উলিয়াবলৈ বন বিভাগৰ হাতী, থাৰ্মাল ড্ৰোণ(Thermal Drones) আৰু বনকৰ্মীৰ এটা বৃহৎ দলে চলাইছিল অভিযান ৷
Published : January 23, 2026 at 11:45 AM IST
কলিয়াবৰ: মাতৃক বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে এটা কণমানিয়ে ৷ ইফালে সিফালে চাইছে, নাই মাক ক’তোৱেই নাই ৷ তেনেতে পোৱালিটোৰ ওপৰত চকু পৰিল এটা দলৰ ৷ অকলশৰে থকা পোৱালিটোক সংগ দিলে দলটোৱে ৷
আমি এটা গঁড়ৰ পোৱালিৰ কথাহে ক’বলৈ বিচাৰিছো ৷ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত আবদ্ধ হৈ থকা এটা গঁড়ৰ পোৱালি(মতা)ক ২২ জানুৱাৰীৰ বিয়লি প্ৰায় ৪ বজাত সফলতাৰে উদ্ধাৰ কৰা হয় । প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, ২১ জানুৱাৰীৰ বিয়লি প্ৰায় ৪ বজাত বুঢ়াপাহাৰৰ সৰালি অঞ্চলত পোৱালিটো অকলশৰীয়াকৈ ঘূৰি ফুৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল স্থানীয় বন বিভাগৰ লোকে ৷
ইয়াৰ পিছতেই পূব অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ(EAWL) সংমণ্ডল বন বিষয়াই(DFO) পোৱালিটোৰ মাকক বিচাৰি আৰম্ভ কৰিছিল এক বিশেষ অভিযান । পোৱালিটোৰ মাকক বিচাৰি উলিয়াবলৈ বন বিভাগৰ হাতী, থাৰ্মাল ড্ৰোণ(Thermal Drones) আৰু বনকৰ্মীৰ এটা বৃহৎ দল নিয়োজিত কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু সন্ধান পোৱা নগ'ল মাতৃৰ ৷
চিকিৎসা সেৱা
উদ্ধাৰ অভিযানৰ সময়ত ডাঃ ভাস্কৰ চৌধুৰী, ডাঃ মোহিত নীয়ল আৰু ডাঃ সৌৰভ বৰগোহাঁই নেতৃত্বাধীন তিনিজনীয়া পশু চিকিৎসকৰ দলটোৱে পোৱালিটোক নিৰন্তৰ নিৰীক্ষণ কৰি প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা প্ৰদান কৰে ।
বৰ্তমান স্থিতি
প্ৰায় ২৪ ঘণ্টীয়া অভিযানৰ পিছতো গঁড়ৰ পোৱালিটোৰ মাতৃৰ কোনো সন্ধান নোলোৱাত নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত পোৱালিটোক সেই ঠাইৰ পৰা লৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বন বিভাগে । পোৱালিটোক বৰ্তমান অধিক যতন আৰু পুনৰ্সংস্থাপনৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পাণবাৰীস্থিত বন্যপ্ৰাণী পুনৰ্সংস্থাপন আৰু সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰলৈ(CWRC) প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । বন বিভাগ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে সদায় দায়বদ্ধ বুলি সদৰী কৰে ৷
