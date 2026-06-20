৮ টাকৈ সোণালী বান্দৰ উদ্ধাৰ, ৯ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ
ৰাজ্য়ত অব্য়াহত বিলুপ্তপ্ৰায় বন্যপ্ৰাণীৰ চোৰাংচিকাৰ । বিশেষ টাস্ক ফ'ৰ্চৰ জেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ভাষ্য় কি?
Published : June 20, 2026 at 8:03 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্য়াহত আছে বন্যপ্ৰাণীৰ চোৰাং চিকাৰ । ইয়াৰ মাজতেই বিশেষ টাস্ক ফ'ৰ্চে চিৰাং জিলাৰ বামুণগাঁৱত অভিযান চলাই ৯ টাকৈ বন্যপ্ৰাণী চিকাৰী তথা সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
বিশেষ টাস্ক ফ'ৰ্চৰ মহাপৰিদৰ্শক পাৰ্থসাৰথি মহন্তৰ নিৰ্দেশত বিলুপ্তপ্ৰায় বন্যপ্ৰাণীৰ চোৰাংচিকাৰ আৰু সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানত টাক্স ফ'ৰ্চে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ পৰা ৮ টাকৈ সোণালী বান্দৰ উদ্ধাৰ কৰে ।
বিশেষ টাস্ক ফ'ৰ্চৰ জেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰণৱ কুমাৰ পেগুৱে সদৰী কৰা মতে, গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সৰবৰাহকাৰীকেইটা হৈছে পশ্চিমবংগৰ ইনজামামুল হক মণ্ডল, আব্দুল খালেক মণ্ডল, ফকিৰ চান্দ মণ্ডল, আলমগীৰ মোল্লা, ৰফিকুল শ্বেইখ, মহম্মদ জামাল আৰু তিনিজন স্থানীয় ব্যক্তি ক্ৰমে জেকচন বিশ্বকৰ্মা, ৰঞ্জিত নাৰ্জাৰী আৰু পিংকু নাৰ্জাৰী । অভিযানকাৰী দলে সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ পৰা ১৩ টা ম'বাইল ফোন, দুখন বাহন আৰু বহুতো নথি-পত্ৰ জব্দ কৰিছে ।
শনিবাৰে এই সন্দৰ্ভত আয়োজিত এখন সংবাদমেলত বিশেষ টাস্ক ফ'ৰ্চৰ জেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰণৱ কুমাৰ পেগুৱে কয়, "সোণালী বান্দৰ হৈছে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইনৰ অনুসূচী ১ ৰ অন্তৰ্গত।
অতিকৈ স্পৰ্শকাতৰ বন্যপ্ৰাণী হিচাপে সোণালী বান্দৰক আইনত সূচীভুক্ত কৰা হৈছে ।" সেইবাবে এনে বন্যপ্ৰাণী চিকাৰ আৰু সৰবৰাহ গুৰুতৰ অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা হয় বুলি উল্লেখ কৰি জেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক পেগুৱে লগতে কয়, "উদ্ধাৰ কৰা সোণালী বান্দৰ কেইটাৰ ক'লা বজাৰত মূল্য হৈছে প্ৰায় ১৬ লাখ টকা । ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত বন বিভাগে নিজাববীয়াকৈ এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।"
লগতে পঢ়ক:হাতীৰ শুৰ কাটি নিয়া ছেলভেচন ধৰা পৰিল