১২ খন দেশৰ পৰ্যটকে মাজনিশা সুঁৱৰিলে হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গক
বিদেশী পৰ্যটকে মাজনিশা ভৰিল জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰ । শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ ।
Published : November 25, 2025 at 8:19 PM IST
সোণাপুৰ: দুটা মাহ পাৰ হ'ল, এতিয়াও প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰলৈ সোঁত বৈ আছে অনুৰাগীৰ । ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ উপৰিও দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকেও এতিয়া এপাক জুবিন ক্ষেত্ৰত ভুমুকি মাৰিবলৈ মন মেলিছে । সেয়ে নিতৌ জুবিন ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে নতুন নতুন মুখ । এইবাৰ বিশ্বৰ ১২ ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে দৰ্শন কৰিলে জুবিনক্ষেত্ৰ ।
সোমবাৰে মাজনিশা জুবিনক্ষেত্ৰত উপস্থিত হ'ল এখন বিশেষ বাহন । বাহনকেইখনৰ পৰা নামি অহা প্ৰতিগৰাকীৰে মুখবোৰ অচিনাকী । নামি আহি জুবিনক্ষেত্ৰত থকা সেই বিশেষ স্থানলৈ গৈ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।
দৰাচলতে 'ব্যতিক্ৰম' নামৰ এটা সংস্থাই আয়োজন কৰা এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাহিত্য সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অসমলৈ আহিছিল এই বিশেষ দলটো । দলটোত আছিল বিশ্বৰ ১২ খনকৈ ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধি । বিশ্বৰ আগশাৰীৰ কবি-সাহিত্যিকেৰে গঠিত দলটোৱে জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টি তথা তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন মাধ্যমযোগে জানিব পাৰি উৎসুকতাৰে পৰিদৰ্শন কৰে জুবিনক্ষেত্ৰ ।
দলটোত আছে ভাৰতৰ উপৰিও অষ্ট্ৰেলিয়া, ফিলিপাইনছ, স্পেইন, গ্ৰীচ, ইজিপ্ত, ভিয়েটনাম, টুনীচিয়া, ইৰাক, ৰোমানিয়া আৰু বাংলাদেশৰ প্ৰতিনিধি । জুবিন ক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ দেখি অভিভূত হৈ পৰে তেওঁলোক । ইয়াৰে কেইগৰাকীমান প্ৰতিনিধিয়ে ব্যক্ত কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি থকা মৰম-ভালপোৱা । লগতে সুঁৱৰিলে সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাকো ।
এগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে ক'লে,"জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ নাহিলে আমি বেলেগ ক'ত আহিম ? ভূপেন দা আৰু জুবিন দা, অসমক বিশ্বৰ দৰবাৰত দাঙি ধৰিছিল এই দুজন মানুহে । আমাৰ যিসকল প্ৰতিনিধি আহিছে তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগত ভূপেন দাৰ ক্ষেত্ৰলৈ গৈছিল আৰু এতিয়া জুবিন দাৰ ক্ষেত্ৰলৈ আহিছোঁ । ভূপেন দা আৰু জুবিন দা নহ'লে আমাৰ অস্তিত্ব ক'ত ?"
তেওঁ লগতে কয়,"ভূপেন দাৰ ওচৰত ৰাতিপুৱা গৈছিলোঁ আৰু জুবিন দাৰ ওচৰত ৰাতি আহিছোঁ । যিহেতু জুবিন দাই কৈছিলে সূৰ্যৰ লগত নহয়, চন্দ্ৰৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক । গতিকে যেতিয়া চন্দ্ৰ ওলাইছে তেতিয়া জুবিন দাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ । জুবিন দা আমাৰ মনত সদায় থাকিব ।"