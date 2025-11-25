ETV Bharat / state

১২ খন দেশৰ পৰ্যটকে মাজনিশা সুঁৱৰিলে হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গক

বিদেশী পৰ্যটকে মাজনিশা ভৰিল জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰ । শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ ।

Representatives from 12 countries around the world visited Zubeen Garg's memorial site
১২ খন দেশৰ পৰ্যটকে মাজনিশা সুঁৱৰিলে হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 25, 2025 at 8:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ: দুটা মাহ পাৰ হ'ল, এতিয়াও প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰলৈ সোঁত বৈ আছে অনুৰাগীৰ । ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ উপৰিও দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকেও এতিয়া এপাক জুবিন ক্ষেত্ৰত ভুমুকি মাৰিবলৈ মন মেলিছে । সেয়ে নিতৌ জুবিন ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে নতুন নতুন মুখ । এইবাৰ বিশ্বৰ ১২ ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে দৰ্শন কৰিলে জুবিনক্ষেত্ৰ ।

সোমবাৰে মাজনিশা জুবিনক্ষেত্ৰত উপস্থিত হ'ল এখন বিশেষ বাহন । বাহনকেইখনৰ পৰা নামি অহা প্ৰতিগৰাকীৰে মুখবোৰ অচিনাকী । নামি আহি জুবিনক্ষেত্ৰত থকা সেই বিশেষ স্থানলৈ গৈ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।

১২ খন দেশৰ পৰ্যটকে মাজনিশা সুঁৱৰিলে হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গক (ETV Bharat Assam)

দৰাচলতে 'ব্যতিক্ৰম' নামৰ এটা সংস্থাই আয়োজন কৰা এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাহিত্য সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অসমলৈ আহিছিল এই বিশেষ দলটো । দলটোত আছিল বিশ্বৰ ১২ খনকৈ ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধি । বিশ্বৰ আগশাৰীৰ কবি-সাহিত্যিকেৰে গঠিত দলটোৱে জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টি তথা তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন মাধ্যমযোগে জানিব পাৰি উৎসুকতাৰে পৰিদৰ্শন কৰে জুবিনক্ষেত্ৰ ।

দলটোত আছে ভাৰতৰ উপৰিও অষ্ট্ৰেলিয়া, ফিলিপাইনছ, স্পেইন, গ্ৰীচ, ইজিপ্ত, ভিয়েটনাম, টুনীচিয়া, ইৰাক, ৰোমানিয়া আৰু বাংলাদেশৰ প্ৰতিনিধি । জুবিন ক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ দেখি অভিভূত হৈ পৰে তেওঁলোক । ইয়াৰে কেইগৰাকীমান প্ৰতিনিধিয়ে ব্যক্ত কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি থকা মৰম-ভালপোৱা । লগতে সুঁৱৰিলে সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাকো ।

Representatives from 12 countries around the world visited Zubeen Garg's memorial site
বাহনত ১২ খন দেশৰ প্ৰতিনিধি (ETV Bharat Assam)

এগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে ক'লে,"জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ নাহিলে আমি বেলেগ ক'ত আহিম ? ভূপেন দা আৰু জুবিন দা, অসমক বিশ্বৰ দৰবাৰত দাঙি ধৰিছিল এই দুজন মানুহে । আমাৰ যিসকল প্ৰতিনিধি আহিছে তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগত ভূপেন দাৰ ক্ষেত্ৰলৈ গৈছিল আৰু এতিয়া জুবিন দাৰ ক্ষেত্ৰলৈ আহিছোঁ । ভূপেন দা আৰু জুবিন দা নহ'লে আমাৰ অস্তিত্ব ক'ত ?"

তেওঁ লগতে কয়,"ভূপেন দাৰ ওচৰত ৰাতিপুৱা গৈছিলোঁ আৰু জুবিন দাৰ ওচৰত ৰাতি আহিছোঁ । যিহেতু জুবিন দাই কৈছিলে সূৰ্যৰ লগত নহয়, চন্দ্ৰৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক । গতিকে যেতিয়া চন্দ্ৰ ওলাইছে তেতিয়া জুবিন দাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ । জুবিন দা আমাৰ মনত সদায় থাকিব ।"

লগতে পঢ়ক: নজিৰবিহীন! জুবিনৰ বাবে বিমানসভাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ গৃহীত

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ চিবিআইৰ তদন্তৰ দাবীত অখিল গগৈৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ

TAGGED:

REPRESENTATIVES FROM 12 COUNTRIES
জুবিন গাৰ্গ
ইটিভি ভাৰত অসম
SONAPUR
ZUBEEN GARGS MEMORIAL SITE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.