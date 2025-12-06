তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিনিধি; উপাচাৰ্যক বৰ্খাস্তৰ দাবী ছাত্র সমাজৰ

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিনিধি; উপাচাৰ্যক বৰ্খাস্তৰ দাবী ছাত্র সমাজৰ
৭৮ দিনেই প্ৰতিবাদ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত । অটল ছাত্ৰ সমাজ ।
Published : December 6, 2025 at 7:30 PM IST
তেজপুৰ : বিগত ৭৮ দিনেই উত্তপ্ত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ । প্ৰতিবাদকাৰীৰ দাবী পলাতক উপাচাৰ্য শম্ভুনাথ সিঙক বৰ্খাস্ত কৰাৰ লগতে বিশ্ববিদ্য়ালয়ত সংঘটিত অবাধ দুৰ্নীতিৰ তদন্ত হ'ব লাগে । এই স্থিতিত অটল প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আজিৰ দিনটোতো সাব্য়স্ত কৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ।
প্ৰায় ৫ হাজাৰ ছাত্র-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকলে উপাচাৰ্য শম্ভুনাথ সিঙক বৰ্খাস্ত কৰিবলৈ মূল তোৰণৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । আজি পৰিস্থিতৰ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্য় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষাৰ সচিব তথা বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ অধ্যক্ষ ড৹ বিনীত যোশী আৰু সৌম্যয় গুপ্তাৰ লগতে এগৰাকী সঞ্চালক আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ সংযুক্ত সচিবে বিশ্ববিদ্যালয়ত উপস্থিত হয় ।
এই দলটোৱে বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত বিভিন্ন শ্লোগানৰে ছাত্র-ছাত্ৰী সকলে শনিবাৰে বিয়লি ৩.২০ বজাত শম্ভুনাথ সিঙক বৰ্খাস্ত কৰাৰ প্লেকাৰ্ড দেখুৱাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
উল্লেখ্য় যে এক দীঘলীয়া প্ৰতিবাদৰ অন্ত পেলাই তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আৰু ছাত্র সমাজ উভয়ে নিৰ্বাচিত কৰে এগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্যক । বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ধ্ৰুৱ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক বৃহস্পতিবাৰে নিশা ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্য হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰাৰ পূৰ্বে একেটা দিনতে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাত পলাতক উপাচাৰ্য শম্ভুনাথ সিঙে সম উপাচাৰ্য হিচাপে গণসংযোগ বিভাগৰ জয়া চক্ৰৱৰ্তীক দায়িত্ব প্ৰদান কৰাত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে ।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষাৰ সচিব তথা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুদান আয়োগৰ অধ্যক্ষসহ দলটোৱে বিশ্ববিদ্য়ালয় চৌহদত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উপাচাৰ্য শম্ভুনাথ সিঙৰ শীঘ্ৰে বৰ্খাস্ত কৰাৰ দাবীৰে বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কয়," আমাক ন্যায় লাগিবই । বিগত ৭৮ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ত এই পৰিস্থিতিত পাইছে ।"
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী প্ৰবক্তা ৰীতামণি নাৰ্জাৰীয়ে কয়, "ছাত্র সমাজৰ এই প্ৰতিবাদ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা অহা দলটোৰ বাবে নহয়, উপাচাৰ্য শম্ভুনাথ সিঙৰ বিৰুদ্ধেহে । তেওঁলোকক জানিবলৈ দিয়া হৈছে যে আমি উপাচাৰ্যগৰাকীৰ কামত অতিষ্ঠ হৈছো । তেওঁ ইয়াৰ পৰা যাব লাগে । কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধিয়ে ইমানখিনি দেখাৰ পিচতো যদি আমাৰ কথা বিশ্বাস নকৰে তেতিয়া আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি বিশ্বাস নাইকীয়া হৈ যাব । চৰকাৰীযন্ত্ৰই আমাৰ প্ৰতি ন্য়ায় প্ৰদান কৰা নাই । আমি ন্য়ায় বিচাৰিছো ।"