ছিকিমৰ আকাশমাৰ্গত চীনা সামৰিক বিমানৰ প্ৰৱেশক নস্যাৎ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ
১২ নৱেম্বৰৰ পুৱা প্ৰায় ৮ বজাত ছিকিমৰ আকাশমাৰ্গত এখন চীনা সামৰিক বিমান প্ৰৱেশ কৰাৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছিল ।
Published : November 15, 2026 at 6:28 PM IST
তেজপুৰ : ছিকিমৰ আকাশমাৰ্গত চীনৰ সামৰিক বিমানে ভাৰতীয় আকাশসীমা উলংঘা কৰাৰ এক প্ৰতিবেদনক লৈ দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চা অব্যাহত আছে । কিন্তু প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই এই খবৰক নস্যাৎ কৰিছে । প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল গেৰিশ যোশীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে স্থল পৰ্যায়ৰ সামৰিক বাহিনীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি তেওঁ এই সন্দৰ্ভত নিশ্চিত কৰিছে আৰু তেনে কোনো ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই ।
উল্লেখ্য যে আউটলুক (Outlook) নামৰ এক সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদন অনুসৰি যোৱা ১২ নৱেম্বৰৰ পুৱা প্ৰায় ৮ বজাত ছিকিমৰ আকাশমাৰ্গত এখন চীনা সামৰিক বিমান প্ৰৱেশ কৰে । প্ৰতিবেদনটোত অজ্ঞাত সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি কোৱা হৈছে যে প্ৰায় ২৫ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত উৰি অহা বিমানখন ভাৰতীয় আকাশমাৰ্গত প্ৰায় ২০ৰ পৰা ২৫ মিনিট সময় ধৰি আছিল ।
প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতীয় বায়ুসেনাই বিমানখনক চীনৰ ভূখণ্ডলৈ উভতি যাবলৈ বাৰে বাৰে সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰে । কিন্তু বিমানখনে প্ৰায় ২৫ মিনিট ধৰি সেই অঞ্চলত অৱস্থান কৰা বুলি দাবী কৰা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল গেৰিশ যোশীয়ে কয় যে তেওঁ স্থল পৰ্যায়ৰ সামৰিক বাহিনীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি ঘটনাটোৰ বিষয়ে নিশ্চিত হৈছে । তেওঁ কয়, "মই স্থল পৰ্যায়ৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰি নিশ্চিত কৰিছোঁ । তেওঁলোকৰ মতে তেনে কোনো ঘটনা হোৱা নাই ।"
উল্লেখ্য যে ছিকিমৰ ভৌগোলিক অৱস্থানৰ বাবে অঞ্চলটো ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ । ছিকিমৰ সীমান্ত চীনৰ তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলৰ সৈতে সংলগ্ন । তদুপৰি ভাৰতৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক দেশৰ বাকী অংশৰ সৈতে সংযোগ কৰা কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ শিলিগুৰি কৰিড'ৰ, যাক 'চিকেন নেক' বুলিও জনা যায়, এই অঞ্চলৰ ওচৰতে অৱস্থিত ।
২০১৭ চনত ভাৰত আৰু চীনৰ সেনাৰ মাজত দীৰ্ঘদিনীয়া সামৰিক সংঘাতৰ সৃষ্টি হোৱা ডোকলাম মালভূমিও ছিকিমৰ সমীপতে অৱস্থিত ।
লগতে পঢ়ক :
কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে মহীশূৰৰ বিমানবন্দৰত আবদ্ধ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এছকৰ্ট হেলিকপ্টাৰ