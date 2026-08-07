নিউ হাৰাংগাজাওৰ সংকট : ভূমিস্খলনে বিধ্বস্ত কৰা ৰে'লপথৰ মেৰামতি অব্যাহত
এই দুৰ্যোগৰ বাবে উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেই দীৰ্ঘদূৰত্ববাহী ৰে'লৰ চলাচল বাতিল, পথ সলনি আৰু সময়সূচী পৰিবৰ্তন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ।
Published : August 7, 2026 at 10:48 AM IST
হাফলং: লামডিং–বদৰপুৰ পাহাৰীয়া ৰে'লপথৰ নিউ হাৰাংগাজাও ৰে'ল ষ্টেচনৰ সমীপত হোৱা ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা সংকট এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে দূৰ হোৱা নাই । ইতিমধ্যে ১ নম্বৰ আৰু ২ নম্বৰ ৰে'ললাইনৰ তলৰ মাটি প্ৰায় ২০০ মিটাৰ এলেকাজুৰি খহি পৰাত দুয়োটা লাইন সম্পূৰ্ণৰূপে অচল হৈ আছে ।
এই পৰিস্থিতিৰ মাজতে এতিয়া একমাত্ৰ ৩ নম্বৰ ৰেললাইনৰ ওপৰত সমগ্ৰ ৰে'ল চলাচল নিৰ্ভৰশীল হোৱাত সেই লাইনটোক লৈও উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে । উল্লেখযোগ্য যে অবিৰাম বৰষুণৰ ফলত নিউ হাৰাংগাজাও ৰেল ষ্টেচনৰ কাষত বৃহৎ পৰিসৰৰ ভূমিস্খলন সংঘটিত হয় ।
পাহাৰৰ পৰা অহৰহ মাটি আৰু শিল খহি পৰাৰ ফলত ১ আৰু ২ নম্বৰ লাইনৰ তলৰ ভূমি সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । ইয়াৰ ফলত যোৱা প্ৰায় ১৫ দিন ধৰি লামডিং–বদৰপুৰ পাহাৰীয়া ৰে'লপথ ব্যাপকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷
এই দুৰ্যোগৰ বাবে উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেই দীৰ্ঘদূৰত্ববাহী ৰে'লৰ চলাচল বাতিল, পথ সলনি আৰু সময়সূচী পৰিবৰ্তন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । ফলস্বৰূপে হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীয়ে যথেষ্ট দুৰ্ভোগৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ।
সংকটৰ মাজতে উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰেলৰ অভিযন্তা, কাৰিকৰী বিষয়া আৰু শতাধিক ৰে'লকৰ্মীয়ে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত স্থানত মেৰামতিৰ কাম চলাই আছে । কিন্তু প্ৰায় প্ৰতিদিনে হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে এই মেৰামতিৰ কাম বাৰে বাৰে ব্যাহত হৈছে ।
বৰষুণে নতুনকৈ মাটি খহাই পেলোৱাৰ ফলত সম্পন্ন কৰা কামো বহুক্ষেত্ৰত পুনৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । এনে পৰিস্থিতিত বৰ্তমান নিউ হাৰাংগাজাও ষ্টেচনৰ ৩ নম্বৰ ৰে'ললাইনটোৱেই একমাত্ৰ চলাচলযোগ্য হৈ আছে ।
এই লাইনৰ জৰিয়তেই নিৰ্বাচিত কিছু যাত্ৰীবাহী আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া মালবাহী ৰে'ল পৰিচালনা কৰা হৈছে । ফলত সাধাৰণ সময়তকৈ বহু গুণ অধিক চাপ এই লাইনটোৰ ওপৰত পৰিছে ।
ৰে'লৰ কাৰিকৰী মহলৰ মতে, লাইনটোৰ অৱস্থা ২৪ ঘণ্টাই নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে । ৰে'ল চলাচলৰ পূৰ্বে আৰু পিছত নিয়মীয়াকৈ লাইন, মাটি আৰু ঢাল পৰীক্ষা কৰা হৈছে, যাতে কোনো ধৰণৰ বিপদৰ সম্ভাৱনা আগতীয়াকৈ ধৰা পেলাব পৰা যায় ।
ইফালে, ৰে'ল কৰ্তৃপক্ষই ক্ষতিগ্ৰস্ত ১ আৰু ২ নম্বৰ লাইন অতি সোনকালে পুনৰ চলাচলৰ উপযোগী কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে কাম অব্যাহত ৰাখিছে যদিও প্ৰতিকুল বতৰে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷
সামগ্রিকভাৱে হাৰাংগাজাওত সৃষ্টি হোৱা এই ভূমিস্খলন এতিয়াও লামডিং–বদৰপুৰ পাহাৰীয়া ৰে'লপথৰ বাবে এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হৈ আছে । ৩ নম্বৰ ৰে'ললাইনক সুৰক্ষিতভাৱে ৰাখি একে সময়তে ক্ষতিগ্ৰস্ত ১ আৰু ২ নম্বৰ লাইন পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাটোৱেই এতিয়া উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেৰ সন্মুখত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: ৰাজ্যত বানত মৃত্যু ৯৭ জনৰ, এতিয়াও প্লাৱিত ১৫ খন জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল