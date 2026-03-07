ETV Bharat / state

চৰকাৰী নীতি-নিৰ্দেশনা অবিহনেই আৰম্ভ ইষ্ট-ৱেষ্ট কৰিড'ৰ প্ৰকল্পৰ লামডিং-শিলচৰ ঘাইপথৰ সুৰংগ পথ মেৰামতিৰ কাম

১.৮ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য়ৰ টানেলৰ ভিতৰত পুখুৰী সদৃশ গাঁত । ৰাইজ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে নিৰ্মাণ সংস্থাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ ।

Silchar-Saurashtra East-West Corridor Maibang tunnel
ইষ্ট-ৱেষ্ট কৰিড'ৰ প্ৰকল্পৰ টানেলৰ মেৰামতি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 7, 2026 at 12:15 PM IST

হাফলং: লামডিং-শিলচৰ ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথ মৰণফান্দলৈ পৰ্যবসিত হোৱা সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতত সবিস্তাৰে বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতেই নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানে পথ আৰু টানেলৰ মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে । অৱশ্য়ে জৰুৰীকালীনভাৱে এই পথটোৰ মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে যদিও বৰ্তমান নীতি-নিয়ম মানি কাম কৰা নাই বুলি স্বয়ং নিৰ্মাণ সংস্থাৰ সৈতে জড়িত কৰ্মাচাৰীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে ।

উল্লেখ্য় যে বিগত দুই দশক ধৰি শিলচৰৰ পৰা লামডিঙলৈ ইষ্ট-ৱেষ্ট কৰিড'ৰ প্ৰকল্পৰ চাৰিলেন পথ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে যদিও লামডিঙৰ পৰা মাইবঙলৈকে পথচোৱা বিধ্বস্ত অৱস্থাতেই আছে । এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাইবঙৰ ওচৰতে থকা ১.৮ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য়ৰ টানেলৰ ভিতৰত পুখুৰী সদৃশ গাতৰ সৃষ্টি হৈছে । পথচোৱা মেৰামতি কৰাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত ৰাইজে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে নিৰ্মাণ সংস্থাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে । এই সন্দৰ্ভত ধাৰাবাহিকভাৱে সংবাদ মাধ্য়মত বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাতহে নিৰ্মাণ সংস্থাৰ গা লৰিছে ।

ইষ্ট-ৱেষ্ট কৰিড'ৰ প্ৰকল্পৰ টানেলৰ মেৰামতি (ETV Bharat Assam)

এতিয়া কাম আৰম্ভ হ'লেও মেৰামতিৰ কামত নিয়োজিত প্ৰতিষ্ঠানে চৰকাৰী সুৰক্ষা নীতি-নিৰ্দেশনাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই । ইয়াত পথ সুৰক্ষাৰ কোনো ব্য়ৱস্থাও নাই । 'ডিচি আজমীৰা নিৰ্মাণ সংস্থাৰ' কৰ্মচাৰীয়ে নিজ মুখেৰে স্বীকাৰ কৰিছে যে চৰকাৰী নীতি- নিৰ্দেশনা অনুসৰি কাম হোৱা নাই । এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে কয়, "জৰুৰীকালীনভাৱে পথটোৰ মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ হোৱা বাবে বৰ্তমান চৰকাৰী নীতি-নিয়ম মানি কাম কৰা নাই । এতিয়া অস্থায়ীভাৱে কাম কৰিব লগা হৈছে যাতে এই পথটো চলাচলৰ উপযোগী কৰি তুলিব পৰা যায় ।"

Silchar-Saurashtra East-West Corridor Maibang tunnel
ইষ্ট-ৱেষ্ট কৰিড'ৰ প্ৰকল্পৰ টানেলৰ মেৰামতি (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, "সুৰংগৰ ভিতৰত আঁসোৱাহ (লিকেজ) থকাৰ বাবে সদায় পানী ওলাই থাকে । প্ৰথমতে এই লিকেজ বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিচতহে ভাল দৰে কাম আৰম্ভ হ'ব । ইয়াৰ প্ৰথমতে মিলিং কৰা হ'ব, ইয়াৰ পিচত ডিপিএমৰ কাম হ'ব ।" ইয়াৰ পিচতে পিচিৰ কাম কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে তেওঁলোকে ডিচি আজমেৰা নিৰ্মাণ সংস্থাৰ পৰা চুক্তি ভিত্তিক এই পথটো মেৰামতিৰ বাবে কামৰ দায়িত্ব লৈছে আৰু তেওঁলোকৰ হাতত সময় নাই । অহা পাঁচ- ছয় মাহৰ ভিতৰতে হাতীখালিৰ পৰা নিৰিমবাংলালৈকে ৫৭ কিলোমিটাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতি কৰি পথটো সুচল কৰি তোলাৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষই ।

Silchar-Saurashtra East-West Corridor Maibang tunnel
ইষ্ট-ৱেষ্ট কৰিড'ৰ প্ৰকল্পৰ টানেলৰ মেৰামতি (ETV Bharat Assam)

শিলচৰ-সৌৰাষ্ট্ৰ ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিড'ৰৰ ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাইবঙৰ ওচৰত থকা ১.৮ কিলোমিটাৰ টানেলৰ ভিতৰত পথ মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে । এই টানেলৰ ভিতৰত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাতৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত এই পথটো বিধ্বস্ত হৈ পৰে । দৃশ্যমানতাৰ বাবে এই টানেলৰ ভিতৰত মুঠ ৪৯০ টা লাইট স্থাপন কৰা হৈছিল । ইয়াৰে বৰ্তমান মাত্ৰ ১০০টা লাইটহে জ্বলি আছে । টানেলৰ ভিতৰত বায়ু চলাচলৰ বাবে ১০টা ভেন্টিলেচন ফেন স্থাপন কৰা হৈছিল যদিও ইয়াৰে মাত্ৰ ৫টাহে কাম কৰি আছে । ৰাতি টানেলৰ ভিতৰত দৃশ্যমানতা বজাই ৰাখিবলৈ ৩২০ ৱাটৰ চাৰিটা ডিজি ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল যদিও সেইকেইটা বহু বছৰ ধৰি নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছে ।

এই টানেলৰ মাজেৰে অহা-যোৱা কৰা বাহনসমূহৰ ওপৰত চকু ৰাখিবলৈ ভিতৰত ৫৬টা কেমেৰা স্থাপন কৰা হৈছিল যদিও এইবোৰো দীৰ্ঘদিন ধৰি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে । ইপিনে, টানেলৰ ভিতৰত পথত যি দৰে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাতৰ সৃষ্টি হৈছিল এই গাতবোৰ মেৰামতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে কোনো ব্যবস্থা লোৱা নাই । আনহাতে টানেলৰ ভিতৰৰ পোহৰৰ সমস্যাও নতুন নহয়; কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষই এইবোৰ বিষয় আওকান কৰি অকল জাতিংগাৰ পৰা হাৰাংগাজাও অংশৰ চাৰিলেন পথ খুলি দিয়া কাৰ্যত ব্যস্ত হয় । অৱশ্যে পলমকৈ হ'লে এইবাৰ গা লৰিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষৰ ।

