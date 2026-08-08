ETV Bharat / state

বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰে’লপথৰ মেৰামতি; শিমলুগুৰিত আংশিক ৰে'ল চলাচল আৰম্ভ

১৯ জুলাইত উজনি-নামনিৰ ৰে’ল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছিল ।

Repair of railway damaged by flood; partial train service resumes in Simaluguri
শিমলুগুৰিত আংশিক ৰে'ল চলাচল আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 8, 2026 at 2:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী/তিনিচুকীয়া: উজনি অসমত হোৱা প্ৰলয়ংকৰী বানৰ বাবে প্ৰায় এপষেক বন্ধ হৈ থকা ৰে'ল সেৱাৰ আংশিক চলাচল আৰম্ভ হৈছে । ১৭ দিনৰ পিচত শিমলুগুৰিত আংশিক ৰে'ল চলাচল আৰম্ভ হৈছে ।

উজনি অসমৰ ভয়াবহ বানপানীৰ ফলত তিনিচুকীয়া মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত শিৱসাগৰ জিলাৰ শিমলুগুৰি আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত ক্ষতিগ্রস্ত ৰে'লপথৰ পুনৰ মেৰামতি কৰি বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলটোৰ সৈতে পুনৰ ৰে'ল সংযোগ স্থাপন কৰিছে ।

Repair of railway damaged by flood; partial train service resumes in Simaluguri
শিমলুগুৰিত আংশিক ৰে'ল চলাচল আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে যোৱা ১৯ জুলাইত শিৱসাগৰ জিলাৰ শিমলুগুৰি আৰু ইয়াৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলত বানৰ প্ৰবল সোঁতে ৰে’লপথ উটুৱাই নিয়াৰ ফলত উজনি-নামনিৰ ৰে’ল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছিল । শিমলুগুৰিৰ উপৰি যোৰহাট জিলাৰ চেলেংহাটকে ধৰি মুঠ চাৰিটা স্থানত বানৰ ফলত ৰে’লপথ ব্যাপকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ।

ইতিমধ্যে চেলেংহাট, নাজিৰা-মেজেঙাৰ মাজৰ বাহগড়া আৰু শিমলুগুৰি-শিৱসাগৰৰ মাজত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ৰে’লপথৰ মেৰামতিৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে । অৱশ্যে মাউতগাঁও আৰু শিমলুগুৰিৰ মাজৰ দৰিকিয়ালত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ৰে’লপথৰ মেৰামতিৰ কাম ২০ দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ।

ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰে’লপথসমূহ ক্ষিপ্ৰতাৰে মেৰামতি কৰিবলৈ ৰে’লৱেৰ বিভিন্ন সংমণ্ডলৰ পৰা শিলগুটি আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হৈছে। ইয়াৰ উপৰি বানাক্ৰান্ত বহু লোকে ৰে’লপথ আৰু ইয়াৰ কাষত আশ্ৰয় লোৱাৰ ফলতো মেৰামতি তথা ৰে’ল চলাচলত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ।

উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ মহাপ্ৰবন্ধক চেতন কুমাৰ শ্ৰীবাস্তৱে মেৰামতি কৰা ৰে’লপথৰ অংশসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ট্ৰেক, দলং আৰু অন্যান্য ৰে’লৱে আন্তঃগাঁথনি পৰীক্ষা কৰে । পৰিদৰ্শনৰ পিছতে লিডু, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, মৰাণ, শিৱসাগৰ, শিমলুগুৰি হৈ লামডিং, গুৱাহাটী আৰু ৰঙিয়াৰ মাজত আংশিক ৰে’ল সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে ।

পৰিদৰ্শনৰ সময়ত মহাপ্ৰবন্ধকগৰাকীয়ে বানপীড়িত বহু লোকক এতিয়াও তেওঁলোকৰ সামগ্ৰী আৰু পশুধনৰ সৈতে ৰে’লপথ অথবা ৰে’লপথৰ কাষত আশ্ৰয় লৈ থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে। এনে মানৱীয় পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাক সৰ্বাধিক অগ্ৰাধিকাৰ দি প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত কেৱল ডিজেল ইঞ্জিনৰ জৰিয়তে ৰে’ল চলাচল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক নোহোৱা পৰ্যন্ত বিদ্যুৎচালিত ইঞ্জিনেৰে ৰে’ল চলোৱা নহ’ব বুলিও ৰে’লৱে কৰ্তৃপক্ষই সদৰী কৰিছে ।

সেই অনুসৰি ১৫৬৬৯/১৫৬৭০ গুৱাহাটী-ডিব্ৰুগড় নাগালেণ্ড এক্সপ্ৰেছ, ১৫৬০৩/১৫৬০৪ গুৱাহাটী-লিডু ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ, ১৫৯৬৭/১৫৯৬৮ ৰঙিয়া-লিডু ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ, ৭৫৬০১/৭৫৬০২ লামডিং-তিনিচুকীয়া ডেমু আৰু ৫৫৯১৩/৫৫৯১৪ তিনিচুকীয়া-যোৰহাট টাউন পেচেঞ্জাৰ ৰে’ল মৰাণহাট হৈ চলাচল কৰিব । আনহাতে, নতুন দিল্লী, কন্যাকুমাৰী আদি ৰে’লসমূহ বৰ্তমানেও উত্তৰ লখিমপুৰ, ৰঙাপৰা আৰু ৰঙিয়া হৈ বিকল্প পথেৰে চলাচল কৰি থাকিব ।

লগতে পঢ়ক:অসহায় জীৱ-জন্তুৰ দুৰ্দশা দেখি ব্যথিত অনুপম খেৰ: অসমলৈ পঠিয়ালে আৰ্থিক সহায়

বানত প্ৰভাৱিত উজনিৰ ৩০ খন চাহ বাগিচা;ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যায়ন চৰকাৰৰ

TAGGED:

ৰে’লপথ
ইটিভি ভাৰত অসম
তিনিচুকীয়া
ASSAM FLOOD 2026
TRAIN SERVICE RESUMES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.