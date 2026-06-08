কুহি টি বাৰ; থলুৱা ব্যঞ্জনেৰে ৰেণু মহন্তই গ্ৰাহকক যোগান ধৰিছে লোভনীয় খাদ্যৰ জুতি

কুহি টি বাৰ; থলুৱা ব্যঞ্জনেৰে ৰেণু মহন্তই গ্ৰাহকক যোগান ধৰিছে লোভনীয় খাদ্যৰ জুতি
পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে কুহি টি বাৰ । খিলঞ্জীয়া মহিলা ৰেণু মহন্তই প্ৰস্তুত কৰা সমগ্রী সমাদৃত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো, লাভ কৰিছে কেবাটাও বঁটা ।
Published : June 8, 2026 at 4:27 PM IST
চামগুৰি : আজি দেশৰ মহিলাসকল কোনো ক্ষেত্ৰতে পিছ পৰি ৰোৱা নাই ৷ পুৰুষৰ সমানে সমানে আগবাঢ়ি গৈ তেওঁলোকে নিজৰ লগতে বহু সময়ত আন মহিলাকো স্বাৱলম্বিতাৰ বাট বগাবলৈ সহায় কৰিছে ৷
আজি আমি তেনে এগৰাকী মহিলাৰ বিষয়ে ক’বলৈ লৈছো ৷ নাম ৰেণু মহন্ত ৷ নগাঁও জিলাৰ চামগুৰিৰ ভেলৌগুৰিৰ হেমাৰবড়ী নামৰ ঠাইত ৩৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে কুহি টি বাৰ নামৰ এখন ৰেস্তোঁৰা খুলি স্বাৱলম্বিতাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে ৰেণু মহন্ত নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে ।
২০১১ চনৰ পৰা 'ফুড প্রচেছিং' প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত ৰেণু মহন্তই ২০১৯ চনৰ ৯ আগষ্টত 'কুহি টি বাৰ' আৰম্ভ কৰিছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ এটা শ্বিল মেচিন ক্রয় কৰি কড়াইগুৰি, ভজা চাউল, কোমল চাউল আদি তৈয়াৰ কৰিছিল ।
ইয়াৰ লগতে তেওঁ প্রায় ২৫ বিধ মান আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিছিল । এই আচাৰবোৰৰ ভিতৰত সচৰাচৰ আনে প্রস্তুত নকৰা যেনে- কেৰেলা, মূলা, পটল আদিৰ আচাৰ আদি আছিল । একেদৰে তেওঁ বাঁহ গাজ, ভোট জলকীয়া, কর্দৈ, কাচকল, নহৰু, ঔটেঙা, বগৰি, অমিতা, কচু, বুট, গাজৰ, তেতেলী আদিৰ সুস্বাদু আচাৰৰ লগতে জাম, জেলি আদিও প্রস্তুত কৰিছিল ।
তেওঁৰ এই আচাৰ ৰাজ্যৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো সমাদৃত হৈছে । ইয়াৰ পাছত তেওঁ এখন বেকাৰী আৰম্ভ কৰে । তাত তেওঁ বিস্কুট, ব্ৰেড আদিও প্রস্তুত কৰে । এনেদৰে সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত এই সামগ্ৰীবোৰ বিক্ৰীৰ বাবে এটা বিশেষ স্থানৰ প্ৰয়োজন আছিল । সেই অভাৱ পূৰণৰ লক্ষৰে ইয়াৰ আলমতে কুহি টি বাৰ আৰম্ভ হয় ।
বৰ্তমান এই ৰেস্তোঁৰাখনত উক্ত সামগ্ৰীবোৰ বিক্ৰীৰো ব্যৱস্থা আছে । ৰেস্তোঁৰাখনত ঘৰুৱা খাদ্যও পৰিৱেশন কৰা হয় । ইয়াত ৫০ বিধ চাহৰ ব্যৱস্থা আছে । এই চাহবোৰৰ ভিতৰত প্ৰচলিত গাখীৰ চাহ, লাল চাহ আদিৰ লগতে মচলা চাহ, বগা চাহ, সেউজীয়া চাহ, নীলা চাহ, ষ্টেভিয়াৰ চাহ আদি পৰিৱেশন কৰা হয় ।
একেদৰে কোমল চাউল, দৈ গাখীৰ, মিঠৈ আদিৰে জলপান, ভজা চাউলৰ জলপান আদিও গ্রাহকে বিচাৰিলে যোগান ধৰা হয় । এই ৰেস্তোঁৰাখনৰ লগত প্ৰত্যক্ষ অথবা পৰোক্ষভাৱে বহু কেইগৰাকী মহিলা জড়িত হৈ আছে । বহিঃ অসম তথা অন্য স্থানৰ পৰা অহা গ্রাহকে ৰেস্তোঁৰাখনত পিঠা প্রস্তুত কৰা পদ্ধতি দেখিও আকর্ষিত হয় ।
তদুপৰি কিছুসংখ্যক গ্রাহকৰ বাবে 'চাউমিন, পুৰী-চবজি আদিৰো ব্যৱস্থা আছে । একেদৰে দুপৰীয়াৰ আহাৰ হিচাপে ভাতৰ লগত থলুৱা খাদ্য সামগ্ৰী বাঁহৰ গাজ, পদিনা, নৰসিংহৰ জোল, পানীটেঙা, মাহৰ গুৰা, ভেবেলী লতাৰ তৰকাৰী আদি পোৱা যায় । সম্প্ৰতি এই ৰেস্তোঁৰাখন পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে ।
কুহি টি বাৰ সন্দৰ্ভত ৰেণু মহন্তই কয়, ‘‘আজিৰ সময়ত ইমানে বেছি প্ৰতিযোগিতা হৈছে, দেখাক দেখি বহুতে ৰেস্তোঁৰা খুলিছে ৷ সেয়ে মোৰ এই ৰেস্তোঁৰাত কেৱল ভাত বা অন্যান্য বস্তুৱেই নহয়, আন কিছু সুবিধাও গ্ৰাহকৰ বাবে সংযোগ কৰা হৈছে ৷ এই ৰেস্তোঁৰাত গাড়ী চাৰ্ভিজ, নাৰ্চাৰী, ল’জৰ লগতে বিভিন্ন খাদ্যৰ জুতি ল’ব পাৰিব ৷’’
উল্লেখযোগ্য যে, ৰেণু মহন্তই প্ৰস্তুত কৰা বেঙেনাৰ আচাৰ আই আই টি এফৰ দিল্লীত হোৱা প্রদর্শনীত প্ৰদৰ্শিতও হৈছে ৷ এই প্ৰদৰ্শনিত যোগদান কৰি তেওঁ বহু গ্ৰাহকৰ পৰা সঁহাৰিও লাভ কৰিছিল ।
জানিব পৰা মতে, ৰেণু মহন্তৰ প্রতিষ্ঠান কুহি ফুড প্রচেছিঙে ২০১৮ চনত শ্রেষ্ঠ 'এমএছএমই ৫০০০' বঁটা লাভ কৰিছিল । ২০১৬ চনত তেওঁ মৃণাল কুমাৰ শৰ্মা সোঁৱৰণী উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলৰ শ্ৰেষ্ঠ উদ্যোগী বঁটা লাভ কৰিছিল । তেওঁ সিদ্ধিনাথ কলিতা স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠানত নৱপ্রজন্মৰ উদ্যোগী হিচাপে সম্বৰ্ধনাও লাভ কৰিছে ৷ এনেদৰেই সম্প্ৰতি সকলোৰে বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে নগাঁও চামগুৰিৰ ৰেণু মহন্ত ।