নতুন প্ৰজন্মক সাহিত্য সভালৈ আদৰি অনাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব: ডঃ অনিল শইকীয়া

নতুন প্ৰজন্মক সাহিত্য সভালৈ আদৰি অনাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব: ডঃ অনিল শইকীয়া
অসমৰ ৰাইজে সাহিত্য সভাৰ পৰা বহু আশা কৰে । কেতিয়াবা সেই আশাৰ পৰা অকণমান বিচলিত হ'লেই বেয়া পায় । এই মন্তব্য ডঃ অনিল শইকীয়াৰ ।
Published : November 7, 2026 at 7:36 PM IST
ডিব্ৰুগড় : অসম সাহিত্য সভাৰ ৭৮ সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিবেশন ২০২৭ বৰ্ষত দুলীয়াজানত অনুষ্ঠিত হ'ব । দুলীয়াজানৰ মাজগাঁও বৰকুলা পথাৰত অধিবেশন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আয়োজক সমিতিয়ে প্ৰস্তুতি তুংগত তুলিছে । ইয়াৰ মাজতে অসম সাহিত্য সভাৰ ৫ জনীয়া সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা অসম সাহিত্য সভাৰ উচ্চস্তৰীয় ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতিয়ে ঘোষণা কৰিছে ।
অসম সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৭ জনীয়া উচ্চস্তৰীয় ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতিৰ বৈঠকে ৫ জনীয়া সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে । ডঃ কৰবী ডেকা হাজৰিকা, ডঃ অনিল শইকীয়া, প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ তাছা, থানেশ্বৰ মালাকাৰ, ডঃ জগদীশ পাটগিৰিৰ নাম এইবাৰ সভাপতি তালিকাত অসম সাহিত্য সভাৰ উচ্চস্তৰীয় সমিতিয়ে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ।
এইবাৰ সভাপতি পদৰ বাবে সৰ্বাধিক চৰ্চিত হৈছে লোক-সংস্কৃতিৰ গৱেষক, শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, নাট্যকাৰ ডঃ অনিল শইকীয়াৰ নাম । ইতিমধ্যে ডঃ অনিল শইকীয়ায়ো সভাপতি পদৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ সকলো কাম-কাজ আগবঢ়াই নিছে বুলি জানিবলৈ দিছে ।
মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ অনিল শইকীয়াই কেইবাখনো শিশু নাটক, প্ৰবন্ধ সংকলন, সংগীত সম্পৰ্কীয় গ্ৰন্থ, গৱেষণামূলক গ্ৰন্থ , জীৱনীমূলক গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি অসমীয়া সাহিত্য ক্ষেত্ৰখন সমৃদ্ধিশালী কৰিছে ।
সাহিত্য সভাক লৈ কি কি পৰিকল্পনা
অসম সাহিত্য সভাৰ উচ্চস্তৰীয় সমিতিয়ে ডঃ অনিল শইকীয়াৰ নাম সভাপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনীত কৰা পাছত শনিবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "মহান সাহিত্য সভাই মোৰ নাম ৫ জনীয়া তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু অসম সাহিত্য সভা । অসম সাহিত্য সভাৰ বহু দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছে । সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ আসন মহান মনীষীসকলে অলংকৃত কৰি গৈছে । সেয়ে নতুন প্ৰজন্মক সাহিত্য সভালৈ আদৰি অনাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "অসমৰ বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সাহিত্য চৰ্চা কৰি আহিছে সেইসকলক সাহিত্য সভাৰ মজিয়ালৈ অনাৰ বাবে উদ্যোগ ল'ব লাগিব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লেখাসমূহ লৈ গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰা হ'ব । অসমৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে নতুন প্ৰজন্মই জানিবলৈ বহু কাম কৰিবলগা আছে । তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব ।"
সাহিত্য সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত সাহিত্য সভাৰ দায়িত্ব সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "সমগ্ৰ অসমতে সাহিত্য চৰ্চাৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ জিলা আৰু শাখাসমূহত বিভিন্ন সাহিত্য প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব । অসমৰ মহা মূল্যৱান গ্ৰন্থৰ ৰচনা ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । অসমীয়া সাহিত্যক কেনেকৈ বিশ্বমুখী কৰিব পাৰি সেয়া প্ৰধান লক্ষ্য হ'ব । সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিটো শাখা জীপাল কৰিবলৈ দায়িত্ব পালন কৰা হ'ব ।"
সাহিত্য সভাৰ পৰা বহু আশা কৰে
অসম সাহিত্য সভাক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় । সভাপতি পদৰ বাবে নাম মনোনীত হোৱা ডঃ অনিল শইকীয়াই এই সন্দৰ্ভত কয়, "অসম সাহিত্য সভাক অসমৰ ৰাইজে ভালপায় । সাহিত্য সভাৰ পৰা বহু আশা কৰে । কেতিয়াবা সেই আশাৰ পৰা অকণমান বিচলিত হ'লেই বেয়া পায় । যাক ভালপায় তেওঁকহে কথা কোৱা হয় । যিয়েই সভাপতি মহওক কিয় অসমৰ ৰাইজে সাহিত্য সভাক চাই থাকে ।"