প্ৰকৃততে ১৯ ছেপ্টেম্বৰত কি হৈছিল, সেয়া জানিবৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছো: অনুৰাধা শৰ্মা পুজাৰী

প্ৰকৃততে ১৯ ছেপ্টেম্বৰত কি হৈছিল, সেয়া জানিবৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছো: অনুৰাধা শৰ্মা পুজাৰী
যোৰহাট বাল্য ভৱনৰ মহাৰজত জয়ন্তীৰ সামৰণী অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট সাহিত্যিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীৰ ।
Published : November 9, 2025 at 4:15 PM IST
যোৰহাট: "আমাৰ এতিয়া কোনো বিকল্প নাই, আমি তদন্তক বিশ্বাস কৰিব লাগিব, কাৰণ আমি নিজে নিজে গৈ তদন্ত কৰিব নোৱাৰোঁ । প্ৰাণৰ শিল্পীজনক হত্যা কৰা হৈছে । এই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া কৈছে ৰাইজেও বিশ্বাস কৰিছে । কিন্তু কি কাৰণত হত্যা কৰা হ'ল বা প্ৰকৃততে কি হৈছিল সেয়া জানিবৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছোঁ" - অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী ।
যোৰহাট বাল্য ভৱনৰ মহাৰজত জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ মহাৰজত জয়ন্তীৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ 'প্ৰজ্ঞা তীৰ্থ' উন্মোচন কৰি জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰসংগত মন্তব্য কৰে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীয়ে ।
তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত কয়, "আমি তদন্তৰ প্ৰতিবেদনলৈ অপেক্ষা কৰাৰ বাহিৰে এতিয়া আন উপায় নাই । তিনিমাহৰ ভিতৰত SIT য়ে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব । যেতিয়া আমি ডিচেম্বৰলৈ ৰ'বই লাগিব ১৯ ছেপ্টেম্বৰত দিনা ছিংগাপুৰত কি হৈছিল, সেইয়া জানিবলৈ, হত্যাকাণ্ডৰ চাৰ্জশ্বিট নিখুঁতভাৱে দাখিল কৰক এয়াই আশা বুলি মন্তব্য কৰিছে সাহিত্যিকগৰাকীয়ে । কাৰো প্ৰতি হিংসাভাৱ নথকা আৰু সদায় মানৱতাৰ নিজৰা বৈ থকা জুবিন গাৰ্গক কেনেদৰে হত্যা কৰিব পাৰে বুলি প্ৰশ্ন কৰে ।"
উল্লেখ্য যে মাতৃভাষাৰ মণ্টেছৰী শিক্ষাৰ প্ৰথমখন বিদ্যালয় হৈছে যোৰহাট বাল্য ভৱন । বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিক্ষা আদিপাঠ আৰম্ভ কৰিছিল যোৰহাটৰ এইখন বাল্য ভৱনতেই । এই অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠানখনে সগৌৰৱে ৭৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে । এই উপলক্ষে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দেওবাৰৰে পৰা যোৰহাট বাল্য ভৱনৰ মহাৰজত জয়ন্তী সামৰণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ।
পুৱাই পতাকা উত্তোলন, বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰাৰ পাছতেই অনুষ্ঠিত হয় গ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুস্থান । অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা সাংবাদিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী । মহাৰজত জয়ন্তীৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ 'প্ৰজ্ঞা তীৰ্থ' উন্মোচন কৰি বিদ্যাতয়নিক দিশত তেওঁ সাৱলীল ভাষণ আগৱঢ়ায় ।
আনহাতে অনুষ্ঠানতে অৱসৰপ্ৰাপ্ত জ্যেষ্ঠ চাহ বিশেষজ্ঞ ড৹ প্ৰদীপ বৰুৱাই প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীৰ উদ্যোগত পুনঃমুদ্ৰিত গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে । বিদ্যালয়ৰ হাতে লিখা আলোচনী 'মুকুতা' উন্মোচন কৰে জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষা ড৹ অঞ্জনা চলিহাই । শিক্ষাক্ষেত্ৰত বাল্য ভৱনে দেখুওৱা আদৰ্শ অসমৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহে আদৰ্শ হিচাপে ল'বলৈও তেওঁ আহ্বান জনায় ।