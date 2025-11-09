ETV Bharat / state

প্ৰকৃততে ১৯ ছেপ্টেম্বৰত কি হৈছিল, সেয়া জানিবৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছো: অনুৰাধা শৰ্মা পুজাৰী

যোৰহাট বাল্য ভৱনৰ মহাৰজত জয়ন্তীৰ সামৰণী অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট সাহিত্যিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীৰ ।

Renowned writer Anuradha Sharma Pujari reacts on Zubeen Garg Death issue
যোৰহাট বাল্য ভৱনৰ মহাৰজত জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 9, 2025 at 4:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: "আমাৰ এতিয়া কোনো বিকল্প নাই, আমি তদন্তক বিশ্বাস কৰিব লাগিব, কাৰণ আমি নিজে নিজে গৈ তদন্ত কৰিব নোৱাৰোঁ । প্ৰাণৰ শিল্পীজনক হত্যা কৰা হৈছে । এই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া কৈছে ৰাইজেও বিশ্বাস কৰিছে । কিন্তু কি কাৰণত হত্যা কৰা হ'ল বা প্ৰকৃততে কি হৈছিল সেয়া জানিবৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছোঁ" - অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী ।

যোৰহাট বাল্য ভৱনৰ মহাৰজত জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ মহাৰজত জয়ন্তীৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ 'প্ৰজ্ঞা তীৰ্থ' উন্মোচন কৰি জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰসংগত মন্তব্য কৰে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীয়ে ।

যোৰহাট বাল্য ভৱনৰ মহাৰজত জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত কয়, "আমি তদন্তৰ প্ৰতিবেদনলৈ অপেক্ষা কৰাৰ বাহিৰে এতিয়া আন উপায় নাই । তিনিমাহৰ ভিতৰত SIT য়ে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব । যেতিয়া আমি ডিচেম্বৰলৈ ৰ'বই লাগিব ১৯ ছেপ্টেম্বৰত দিনা ছিংগাপুৰত কি হৈছিল, সেইয়া জানিবলৈ, হত্যাকাণ্ডৰ চাৰ্জশ্বিট নিখুঁতভাৱে দাখিল কৰক এয়াই আশা বুলি মন্তব্য কৰিছে সাহিত্যিকগৰাকীয়ে । কাৰো প্ৰতি হিংসাভাৱ নথকা আৰু সদায় মানৱতাৰ নিজৰা বৈ থকা জুবিন গাৰ্গক কেনেদৰে হত্যা কৰিব পাৰে বুলি প্ৰশ্ন কৰে ।"

উল্লেখ্য যে মাতৃভাষাৰ মণ্টেছৰী শিক্ষাৰ প্ৰথমখন বিদ্যালয় হৈছে যোৰহাট বাল্য ভৱন । বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিক্ষা আদিপাঠ আৰম্ভ কৰিছিল যোৰহাটৰ এইখন বাল্য ভৱনতেই । এই অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠানখনে সগৌৰৱে ৭৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে । এই উপলক্ষে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দেওবাৰৰে পৰা যোৰহাট বাল্য ভৱনৰ মহাৰজত জয়ন্তী সামৰণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ।

পুৱাই পতাকা উত্তোলন, বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰাৰ পাছতেই অনুষ্ঠিত হয় গ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুস্থান । অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা সাংবাদিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী । মহাৰজত জয়ন্তীৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ 'প্ৰজ্ঞা তীৰ্থ' উন্মোচন কৰি বিদ্যাতয়নিক দিশত তেওঁ সাৱলীল ভাষণ আগৱঢ়ায় ।

আনহাতে অনুষ্ঠানতে অৱসৰপ্ৰাপ্ত জ্যেষ্ঠ চাহ বিশেষজ্ঞ ড৹ প্ৰদীপ বৰুৱাই প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীৰ উদ্যোগত পুনঃমুদ্ৰিত গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে । বিদ্যালয়ৰ হাতে লিখা আলোচনী 'মুকুতা' উন্মোচন কৰে জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষা ড৹ অঞ্জনা চলিহাই । শিক্ষাক্ষেত্ৰত বাল্য ভৱনে দেখুওৱা আদৰ্শ অসমৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহে আদৰ্শ হিচাপে ল'বলৈও তেওঁ আহ্বান জনায় ।

লগতে পঢ়ক: বন বিভাগৰ জাননীয়ে লগাইছে হাহাকাৰ, অনিশ্চিত ভৱিষ্যতে মাতিছে অমানিশা

"গুলীয়াই মাৰিলেও আমি ইয়াতে থাকিম": গোৱালপাৰাত উচ্ছেদিতৰ বিননি

TAGGED:

ZUBEEN GARG DEATH
JORHAT
যোৰহাট বাল্য ভৱন
ইটিভি ভাৰত অসম
ANURADHA SHARMA PUJARI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.