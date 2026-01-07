প্ৰখ্যাত আলোকচিত্ৰ শিল্পী নলিনী বৰুৱাৰ মহাপ্ৰয়াণ

প্ৰখ্যাত আলোকচিত্ৰ শিল্পী নলিনী বৰুৱাৰ মহাপ্ৰয়াণ
অসমৰ শিল্প-সাংস্কৃতিক জগতত গভীৰ শোক ৷ বুধবাৰে সকলোৰে উপস্থিতিত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ’ব বিশিষ্ট ফটোগ্ৰাফাৰগৰাকীৰ ৷
Published : January 7, 2026 at 12:18 AM IST
তেজপুৰ: আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন আলোকচিত্ৰ শিল্পী তথা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা বঁটা প্ৰাপক নলিনী বৰুৱাৰ মহাপ্ৰয়াণ ৷ ৯৬ বছৰ বয়সত মঙলবাৰে নিশা প্ৰায় ৮.২৬ বজাত তেজপুৰৰ বাৰহলিয়াস্থিত নিজ বাসভৱনত পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে আলোকচিত্ৰ শিল্পীগৰাকীৰ । মৃত্যুৰ পূৰ্বে দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থতাত ভূগি আছিল বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকী ।
আলোকচিত্ৰৰ জৰিয়তে নলিনী বৰুৱাই অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, লোকজীৱন, জনজাতীয় সংস্কৃতি আৰু সামাজিক ৰূপান্তৰৰ এক অনন্য দলিল বিশ্ব মঞ্চলৈ আগবঢ়াইছিল । তেওঁৰ লেন্সত আবদ্ধ প্ৰতিটো দৃশ্য কেৱল এক চিত্ৰয়ে নহয়, বৰং সময়ৰ ইতিহাস হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ৷ সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনধাৰা, উৎসৱ-পৰ্ব আৰু প্ৰকৃতিৰ সৈতে মানুহৰ আত্মিক সম্পৰ্ক তেওঁৰ আলোকচিত্ৰৰ মুখ্য বিষয় আছিল ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিসৰত স্বীকৃতি
নলিনী বৰুৱাৰ আলোকচিত্ৰ বহু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰদৰ্শনীত স্থান লাভ কৰাৰ লগতে দেশ-বিদেশৰ প্ৰতিষ্ঠিত আলোচনী আৰু গ্ৰন্থত প্ৰকাশ হৈছিল । অসমীয়াৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয় বিশ্ব দৰবাৰত উজ্বলাই তোলাত তেওঁৰ অৱদান বিশেষভাৱে স্মৰণীয় ।
নবীন শিল্পীৰ প্ৰেৰণা
সহজ-সৰল জীৱনধাৰা, কঠোৰ শ্ৰম আৰু শিল্পৰ প্ৰতি থকা অগাধ নিষ্ঠাই নলিনী বৰুৱাক সফলতাৰ অনন্য শিখৰলৈ লৈ গৈছিল । বহু নবীন আলোকচিত্ৰ শিল্পীৰ বাবে তেওঁ আছিল আদৰ্শ, প্ৰেৰণা আৰু পথ প্ৰদৰ্শক ।
বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা বঁটা প্ৰাপক
অসমৰ শিল্প-সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে নলিনী বৰুৱাই বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা বঁটাকে ধৰি আন বহু সন্মান লাভ কৰিছিল ।
সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি শোকৰ ছাঁ
বৰুৱাৰ বিয়োগত ৰাজ্যৰ শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলৰ লগতে সাধাৰণ ৰাইজেও গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে । বিভিন্ন সংগঠনে শোকসভা অনুষ্ঠিত কৰি মহান শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি তেওঁৰ কৰ্ম চিৰস্মৰণীয় হৈ থাকিব বুলি মন্তব্য কৰে ।
পিতৃহাৰা হোৱা পুত্ৰ মাধুৰ্য বৰুৱাই কয়, ‘‘বুধবাৰে সকলোৰে উপস্থিতিত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ’ব ৷ বিগত সময়ছোৱাত তেজপুৰৰ নেম হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ দেউতাই ইহসংসাৰৰ পৰা বিদায় মাগিলে ।’’
নলিনী বৰুৱাৰ দেহাৱসান ঘটিলেও তেওঁ তোলা আলোকচিত্ৰসমূহে অসম তথা বিশ্ব শিল্প-সংস্কৃতিৰ আকাশত চিৰদিন ভোটাতৰা হৈ জিলিকি থাকিব ।
