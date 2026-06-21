বিশিষ্ট উদ্ভাৱক পদ্মশ্ৰী উদ্ধৱ ভৰালী পথ দুৰ্ঘটনাত আহত
গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ থাকোতেই কলাবাৰীৰ ওচৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত ।
Published : June 21, 2026 at 1:08 PM IST
লখিমপুৰ: পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে বিশিষ্ট উদ্ভাৱক পদ্মশ্ৰী ড৹ উদ্ধৱ ভৰালী । দেওবাৰে পুৱাতে এক পথ দুৰ্ঘটনাত আহত হয় বিশিষ্ট উদ্ভাৱকগৰাকী । দেওবাৰে পুৱাই তেওঁ লখিমপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ বুলি নিজা বাহনেৰে গৈ থকা অৱস্থাতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
বাহনখনে তীব্ৰ বেগত গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ থাকোতেই বিশিষ্ট উদ্ভাৱকগৰাকী গহপুৰৰ কলাবাৰীত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । তেওঁৰ নিজা এএছ ০৭ ৱাই ২৭২৫ নম্বৰৰ বাহনখনেৰে গৈ থকা অৱস্থাতে কলাবাৰীৰ ওচৰত ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত এজোপা গছত জোৰেৰে খুন্দা মাৰে । তেওঁৰ বাহনখনে গছজোপাত ইমানেই প্ৰচণ্ড গতিত খুন্দিয়াইছিল যে বাহনখনৰ সন্মুখভাগ চূৰ্চুমৈ হৈ পৰে । বিশিষ্ট উদ্ভাৱকগৰাকী বাহনখন নিজে চলাই গৈছিল ।
এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে স্থানীয় ৰাইজ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তেওঁ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । আৰক্ষীয়ে ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তেওঁক জৰুৰীকালীন এম্বুলেন্স সেৱাৰে লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । সম্প্ৰতি বিশিষ্ট উদ্ভাৱকগৰাকী লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতালতেই চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
অসম তথা অসমীয়াৰ বাবে এক পৰিচিত নাম উদ্ধৱ ভৰালী ৷ কেৱল অসমতেই নহয়, চমকপ্ৰদ উদ্ভাৱনী দক্ষতাৰে শতাধিক যন্ত্র উদ্ভাৱন কৰি দেশে-বিদেশে সন্মানিত হৈছে পদ্মশ্রী উদ্ধৱ ভৰালী । নিজৰ উদ্ভাবনী ক্ষমতা আৰু দক্ষতাৰে আজি পৰ্যন্ত প্ৰায় ১৭৯ টা যন্ত্র উদ্ভাৱন কৰিছে উদ্ভাৱকগৰাকীয়ে ৷ উদ্ভাবনী ক্ষেত্রত তেওঁৰ দক্ষতাৰ বাবে দেশে-বিদেশে ৰৈ বৈ গ’ল তেওঁৰ খ্যাতি । ২০১৯ চনত তেওঁ লাভ কৰে পদ্মশ্রী সন্মান ।
লগতে পঢ়ক:কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বৰচুপনত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, মাতৃ-পুত্ৰৰ মৃত্যু