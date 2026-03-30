২০২৫ বৰ্ষত জ্যোতি প্ৰতাপ শিক্ষা ন্যাসে প্ৰৱৰ্তন কৰা পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান বিশিষ্ট পৰিৱেশকৰ্মী আনন্দ আগৰৱালালৈ ।

আনন্দ আগৰৱালালৈ পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা
Published : March 30, 2026 at 3:22 PM IST

যোৰহাট : যোৰহাটৰ বিশিষ্ট পৰিৱেশকৰ্মী আনন্দ আগৰৱালালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে ২০২৬ বৰ্ষৰ পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা । ২০২৫ বৰ্ষত যোৰহাটৰ জ্যোতি প্ৰতাপ শিক্ষা ন্যাসে প্ৰৱৰ্তন কৰা এই বঁটাত আছে স্মাৰক, চেলেং, জাপি আৰু ২ লাখ টকাৰ চেক ।

ইয়াৰ উপৰি অসমৰ শিক্ষা, সংস্কৃতি জগতৰ বহুকেইগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তিলৈয়ো আন কেইবাটাও বঁটা অনুষ্ঠানটিয়ে আগবঢ়ায় । তাৰ ভিতৰত সমাজৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ডি এছ ছুৰানালৈ । আনহাতে, অভিনয় ৰত্ন বঁটা চেতনা দাসলৈ, শিক্ষা মহীয়ান বঁটা কমলজ্যোতি গগৈলৈ, শিক্ষাৰত্ন বঁটা ডঃ সৌমিত্ৰ পূজাৰীলৈ, সাহিত্যিক ৰত্ন বঁটা ডঃ ভাৰত বৰালৈ আগবঢ়োৱা হয় ।

বিশিষ্ট পৰিৱেশকৰ্মী আনন্দ আগৰৱালালৈ পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা (ETV Bharat Assam)

অনুষ্ঠানত শ্ৰীশ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীলৈ অনুষ্ঠানটিয়ে আগবঢ়াই গুৰুৰত্ন বঁটা । ইফালে সাংবাদিক পৰাগমণি আদিত্যলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে সংবাদ ৰত্ন-২০২৬ বঁটা । যোৰহাটৰ জ্যোতি-প্ৰতাপ শিক্ষা ন্যাসে আগবঢ়াই এই বঁটা । দেওবাৰে জ্যোতি প্ৰতাপ শিক্ষা ন্যাসৰ অধীনৰ জ্যোতি-প্ৰতাপ জ্ঞান মাৰ্গ বিদ্যালয়ৰ ষষ্ঠ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত এই বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰা হয় ।

আনহাতে, পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰি নিজকে বহু সুখী অনুভৱ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি পৰিৱেশবিদ আনন্দ আগৰৱালাই কয়, "মই সকলোকে আহ্বান জনাওঁ যে য'তেই আপোনালোকে খালী ঠাই দেখিব তাতেই আপোনালোকে গছপুলি ৰোপণ কৰক । এই কাৰ্যৰ দ্বাৰা আমি এখন সৰ্বাংগীণ সুন্দৰ পৃথিৱী লাভ কৰিম আৰু পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা হ'ব ।"

উল্লেখ্য যে অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ লগত খাপ খাই নিস্বাৰ্থভাৱে পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰি আহিছে আনন্দ আগৰৱালাই ।

যাদৱ পায়েঙক চিত্ৰ উপহাৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ

ইফালে নিজৰ নামত বঁটা প্ৰদানৰ বাবে সন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰি পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙে কয়, "জ্যোতি-প্ৰতাপ জ্ঞান মাৰ্গ বিদ্যালয়ে দেশ আৰু জাতিৰ বাবে কাম কৰাৰ বাবে মোৰ নামত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বটা প্ৰৱৰ্তন কৰিছে । এয়া মোৰ জীৱনৰ বাবে সৌভাগ্যৰ বিষয় । মানৱ সম্পদ গঢ়াত এই বিদ্যালয়খনে যিদৰে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছে সেয়া সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় ।"

উল্লেখ্য যে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদৰ অধীনস্থ জ্যোতি প্রতাপ জ্ঞানমার্গ বিদ্যালয়খনত পাঠদান সম্পূর্ণ বিনামূলীয়া । ২০২১ চনৰ পৰা প্ৰতিটো শ্রেণীতে ৪০ গৰাকী ছাত্র-ছাত্রীৰ সৈতে অংকুৰ, প্ৰাক-প্রাথমিক, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ আৰু সপ্তম শ্রেণীলৈ প্রতিটো শ্রেণীকোঠাতে সম্পূর্ণ ডিজিটেল ব্যৱস্থাৰে মুঠ ৩০১ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰে সৈতে চলি আছে ।

অংকুৰ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্রেণীলৈকে সম্পূর্ণ অত্যাধুনিকভাবে শ্রেণীকোঠাসমূহ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হৈছে । বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কোনো নামভর্তি আৰু মাহেকীয়া মাচুল নাই আৰু কিতাপ-বহী, মধ্যাহ্ন ভোজন আদি বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা হয় । এইবাৰ চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে জ্যোতি-প্ৰতাপ জ্ঞানমাৰ্গ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ দিল্লীত প্ৰদৰ্শিত অসমীয়া ছবি 'মৰমৰ দেউতা'
লগতে পঢ়ক :নতুন দিল্লীৰ JNU ত জিলিকিব মাজুলীৰ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ শিল্পী

