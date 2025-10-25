ETV Bharat / state

সন্মানীয় আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তিসকল...

২০১৭ চনৰ পৰা আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ স্মৰণত বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে বিশেষ বঁটা । নগাঁৱৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয়ে প্ৰদান কৰে এই বঁটা ।

আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা (ETV Bharat)
নগাঁও: আধুনিক যুগৰ অসমীয়া ভাষাৰ লেখকসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন । যাৰ বাবে বহুতে তেওঁক প্ৰথমগৰাকী আধুনিক মনৰ অসমীয়া বুলিও অভিহিত কৰে । ব্ৰিটিছৰ শাসনকালতেই অসমীয়া ভাষা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ নামত ২০০২ চনৰ পৰাই বক্তৃতা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি অহা নগাঁৱৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ২০১৭ চনৰ পৰা আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ নামত বঁটা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰি আহিছে । অসম তথা দেশৰ প্ৰতি অৱদান আগবঢ়োৱা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটাৰে সন্মানিত কৰি আহিছে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ।

আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ বিষয়ে :

১৮২৯ চনৰ ২২ ছেপ্টেম্বৰত জন্মগ্ৰহণ কৰি মাত্ৰ ২৯ টা বছৰ জীয়াই থকা আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে ৰাজ্যখনৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে । বিশেষকৈ ব্ৰিটিছৰ অধীনৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী হৈয়ো অসমীয়া ভাষা প্ৰৱৰ্তনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে । অসমীয়া ভাষাত ভূগোল বিষয়ৰ পুথি ৰচোতা, অসমীয়া পাঠ্যপুথি প্ৰণেতা হিচাপেও প্ৰথম অসমীয়া হিচাপেই জনাজাত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন ।

আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা (ETV Bharat)

ৰাজ্যখনৰ বাবে অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই অসাধাৰণ ব্যক্তিত্বৰ পৰিচয় দি ১৮৫৯ চনৰ ১৬ জুনত মাত্ৰ ২৯ বছৰ বয়সতে ইহলীলা সম্বৰণ কৰে মহান পণ্ডিত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে । এইগৰাকী পণ্ডিত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ নামত নগাঁৱৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিগত প্ৰায় ৯ বছৰে এগৰাকীকৈ বিশিষ্ট ব্যক্তিক আগবঢ়াই আহিছে বিশেষ বঁটা ।

বঁটা প্ৰদানৰ উদ্দেশ্য :

বিশেষকৈ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনক উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাজত পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ উপৰিও ৰাজ্য তথা দেশৰ প্ৰতি অৱদান আগবঢ়োৱা ব্যক্তিসকলক আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ নামত সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাৰ উদ্দেশ্যেই মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ নামত বঁটা প্ৰদান কৰি অহা বুলি ই টিভি ভাৰতক জানিবলৈ দিয়ে মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ড৹ সদানন্দ পায়েঙে ।

কেৱল এয়াই নহয়, সমাজৰ প্ৰতি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অৱদান আগবঢ়াই অহা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক মহাবিদ্যালয়খনত আমন্ত্ৰণ জনাই বঁটা প্ৰদান কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰাও এই বঁটা প্ৰদান আন এক উদ্দেশ্য বুলি উল্লেখ কৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে । ২০১৭ চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই বঁটা এই পৰ্যন্ত মুঠ ৮ গৰাকীকৈ বিশিষ্ট ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হৈছে । অৱশ্যে ২০২১ চনত ক'ভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এই বঁটা প্ৰদান কৰিব পৰা নাছিল বুলিও অৱগত কৰে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ।

কোনে কোনে লাভ কৰিছে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা :

২০১৭ চনৰ পৰা নগাঁৱৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আৰম্ভ কৰা আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা এই পৰ্যন্ত অসমৰ লগতে দেশৰ ভিতৰতে বিখ্যাত কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ড৹ সদানন্দ পায়েঙে অৱগত কৰা অনুসৰি চলিত বর্ষলৈকে ৮ গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে ।

পদ্মশ্ৰী বিৰুবালা ৰাভাক ২০১৯ চনত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা প্ৰদান (ETV Bharat)
২০২০ চনত বিশিষ্ট অভিনেতা বিষ্ণু খাৰঘৰীয়াক প্ৰদান আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা (ETV Bharat)
অভিনেতা আদিল হুছেইনক ২০২৪ চনত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা প্ৰদান (ETV Bharat)

তথ্য অনুসৰি ২০১৭ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বিদ্যুৎ কুমাৰ শৰ্মাক । আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ নামত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আগবঢ়োৱা বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া হৈছে বিদ্যুৎ কুমাৰ শৰ্মা ।

২০১৭ চনত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা প্ৰদান বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বিদ্যুৎ কুমাৰ শৰ্মাক (ETV Bharat)

পৰৱৰ্তী ২০১৮ চনত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা প্ৰদান কৰে বিশিষ্ট ভাষাবিদ, সাহিত্যাচাৰ্য ড৹ নাহেন্দ্ৰ পাদুনক । নাহেন্দ্ৰ পাদুনৰ হৈ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বটা গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁৰ পুত্ৰই ।

২০১৮ চনত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা প্ৰদান বিশিষ্ট ভাষাবিদ, সাহিত্যাচাৰ্য ড৹ নাহেন্দ্ৰ পাদুনক (ETV Bharat)

একেদৰে ২০১৯ চনত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এই বঁটা প্ৰদান কৰে বিশিষ্ট সমাজসেৱী পদ্মশ্ৰী বিৰুবালা ৰাভাক । ২০২০ চনত বিশিষ্ট অভিনেতা বিষ্ণু খাৰঘৰীয়াক প্ৰদান কৰা হৈছিল আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা ।

২০২২ চনত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা প্ৰদান বিশিষ্ট সাহিত্যিক য়েছে দৰজে ঠংচিক (ETV Bharat)

২০২১ চনত ক'ভিডসৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই প্ৰদান কৰা নাছিল এই বঁটা । পৰৱৰ্তী ২০২২ চনত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা প্ৰদান কৰা হয় বিশিষ্ট সাহিত্যিক য়েছে দৰজে ঠংচিক ।

২০২৩ চনত বিশিষ্ট ভাস্কৰ্যশিল্পী বীৰেন সিংহক প্ৰদান আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা (ETV Bharat)

২০২৩ চনত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় বিশিষ্ট ভাস্কৰ্যশিল্পী বীৰেন সিংহক । ২০২৪ চনত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা প্ৰদান কৰা হয় বিশিষ্ট অভিনেতা আদিল হুছেইনক । ২০২৫ চন অৰ্থাৎ চলিত বৰ্ষত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা প্ৰদান কৰা হয় বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাক ।

চলিত বৰ্ষত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা প্ৰদান বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাক (ETV Bharat)

আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা প্ৰদান সন্দৰ্ভত মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ড৹ সদানন্দ পায়েঙে ই টিভি ভাৰতক কয়, "প্ৰথমগৰাকী আধুনিক মনৰ অসমীয়া আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনক অসমৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰায় বুলিও কোৱা হয় । মাত্ৰ ২৯ বছৰ জীয়াই থকা কালত ৰাজ্যখনৰ প্ৰতি অনবদ্য অৱদান আগবঢ়োৱা আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ নামত ৰাজ্য তথা দেশৰ প্ৰতি অৱদান আগবঢ়োৱা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক মহাবিদ্যালয়লৈ আমন্ত্ৰণ জনাই বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছোঁ । যাতে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ- ছাত্ৰীসকলো অনুপ্ৰাণিত হয় ।"

প্ৰতি বছৰেই আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ জন্মদিনত অৰ্থাৎ ২২ ছেপ্টেম্বৰত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় যদিও এইবাৰ অসমৰ হিয়াৰ আমঠু শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ বাবে ২২ অক্টোবৰত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত মহাবিদ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা প্ৰদান কৰা হয় অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাক । অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ অসুস্থতাৰ বাবে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ পুত্ৰ মোহন মাধৱ বৰুৱাই গ্ৰহণ কৰে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা ।

