বিড়ম্বনাৰ পৰা মুক্তি ! অৱশেষত খুমটাইৰ হাতীটোৰ ডিঙিৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ল প্ৰকাণ্ড টায়াৰ

বিড়ম্বনাৰ পৰা মুক্তি ! অৱশেষত খুমটাইৰ হাতীটোৰ ডিঙিৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ল প্ৰকাণ্ড টায়াৰ
কেইবা ঘণ্টাৰ অন্তত হাতীৰ ডিঙিৰ পৰা টায়াৰ আঁতৰালে বন বিভাগে ৷ কেনেকৈ হাতীৰ ডিঙিত সোমাইছিল টায়াৰ ?
Published : September 11, 2026 at 9:26 AM IST
গোলাঘাট : অৱশেষত বিড়ম্বনাত ভূগি থকা খুমটাইৰ বন্যহস্তীটোৰ ডিঙিৰ পৰা উলিওৱা হ'ল টায়াৰ । উল্লেখ্য যে, গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মৰঙী মৌজাৰ বকিয়াল চাহ বাগিচাত ডিঙিত টায়াৰ লাগি থকা অৱস্থাত এটা বন্যহস্তী দিনতে ঘূৰি ফুৰা দেখা পাইছিল স্থানীয় ৰাইজে । এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰি স্থানীয় ৰাইজে বন বিভাগক খবৰ দিয়ে ।
ৰাইজ দিয়া খবৰৰ ভিত্তিত বন বিভাগৰ এটা দলে উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ হাতীটোৰ ডিঙিত টায়াৰ লাগি থকা দেখা পায় আৰু লগে লগে কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ বিশেষজ্ঞ খবৰ দিয়ে ।
কেন্দ্ৰৰ পৰা এটা দল উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ হাতীটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰে ৷ তাৰ পাছতে হাতীটোৰ ডিঙিৰ পৰা টায়াৰটো উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় বন বিভাগৰ দলটোৱে ।
এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্সত উল্লেখ কৰে,"নুমলীগড়ত এটা হাতীৰ ডিঙিত এটা টায়াৰ সোমাই যায় আৰু হাতীটোৰ জীৱনলৈ ভাবুকি আহি পৰে ৷ আমি দৃশ্যটো দেখাৰ লগে লগে তাৎক্ষণিভাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলো, যাৰ বাবে হাতীটোৰ ডিঙিৰ পৰা টায়াৰ আঁতৰাই তাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হ'লো ৷ মানুহ হওক বা জন্তু হওক, অসমৰ কোনেও যাতে বিপদত নাথাকে ।"
বন বিভাগৰ বিষয়াৰ মতে, "বাগানত টায়াৰটো পৰি আছিল বাবে কিবা কাৰণত হাতীটোৰ ডিঙিত সোমাই গৈছিল ৷ সেয়ে ৰাইজ সজাগ হৈ এনেধৰণ কাৰ্যৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছো ৷"
এগৰাকী স্থানীয় বাসিন্দাই কয়,"হাতীটোৰ ডিঙিত কেনেকৈ টায়াৰটো সোমাল সেইটো নাজানো ৷ কিন্তু সেই দৃশ্য দেখাৰ লগে লগে বন বিভাগক খবৰ দিয়া হয় ৷ সেই খবৰৰ ভিত্তিতে বন বিভাগৰ লোকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ হাতীটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰে আৰু হাতীটোৰ ডিঙিৰ পৰা টায়াৰটো উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় ৷"
লগতে পঢ়ক:জুবিনদাৰ অসুখৰ বিষয়ে আমি জনাই নাছিলোঁ: সাক্ষ্যদানৰ পাছত সুস্মিতা গোস্বামীৰ মন্তব্য