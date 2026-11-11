পুণ্যতিথিত অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ সাধক, 'ইন্দ্ৰধেনুৰ কবি' ডিম্বেশ্বৰ নেওগক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ

পুণ্যতিথিত অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ সাধক, 'ইন্দ্ৰধেনুৰ কবি' ডিম্বেশ্বৰ নেওগক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ
ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ সময়ত সমগ্ৰ অসমবাসীক একত্ৰিত কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা "মৰে অসম জীয়ে কোন, জীয়ে অসম মৰে কোন ?" বাক্যশাৰী আজিও প্ৰতিজন অসমীয়াৰ বাবে প্ৰেৰণাদায়ক।
Published : November 11, 2026 at 2:04 PM IST
গুৱাহাটী : অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ এক অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ, বিশিষ্ট কবি, সমালোচক, শিক্ষাবিদ তথা গৱেষক পণ্ডিতপ্ৰৱৰ ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ আজি পুণ্যতিথি । অসমীয়া সাহিত্যৰ এইগৰাকী পুৰোধা ব্যক্তিক তেওঁৰ মৃত্যুতিথিত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ কৰা হৈছে ।
১৯৬৬ চনৰ ১১ নৱেম্বৰত শেষনিশ্বাস ত্যাগ কৰা এইগৰাকী যুগজয়ী মনীষীৰ স্মৃতিত বুধবাৰে ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।
ভাষা-সাহিত্যৰ গৱেষক পণ্ডিত, সাহিত্যিক ডিম্বেশ্বৰ নেওগদেৱক পৱিত্ৰ পুণ্য তিথিত শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰিছোঁ। কবিতা, নাটক, উপন্যাসৰ লগতে ভাষা-সাহিত্যৰ গৱেষণামূলক কৰ্মৰাজিৰে অসমৰ বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰখনলৈ নেওগদেৱে বহুমূলীয়া অৱদান আগবঢ়াই গৈছে। এগৰাকী আদৰ্শ শিক্ষক, স্বদেশপ্ৰেমী নেওগদেৱৰ অৱদান জাতীয় জীৱনত স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব।— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) November 11, 2026
আনহাতে, এইগৰাকী মহান মনীষীৰ মৃত্যুতিথিত শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে । সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁ ডিম্বেশ্বৰ নেওগক পুণ্যতিথিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে । এটা X পোষ্টত মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে লিখিছে, "পণ্ডিত তথা সাহিত্যিক ডঃ ডিম্বেশ্বৰ নেওগক তেখেতৰ পবিত্ৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকীত আমি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ । কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ভাষা-সাহিত্যৰ বিস্তৃত গৱেষণাৰ জৰিয়তে নেওগে অসমৰ বৌদ্ধিক পৰিৱেশলৈ অমূল্য অৱদান আগবঢ়াইছিল । এইগৰাকী আদৰ্শ শিক্ষক আৰু দেশপ্ৰেমিকৰ অৱদান জাতীয় জীৱনত স্মৰণীয় হৈ থাকিব ।"
ডিম্বেশ্বৰ নেওগদেৱে সৃষ্টি কৰি যোৱা ‘মৰে অসম জীয়ে কোন, জীয়ে অসম মৰে কোন’ বাক্যশাৰীয়ে ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ সময়ত জাতীয় চেতনা জাগ্ৰত কৰি তুলিছিল। ডিম্বেশ্বৰ নেওগদেৱ অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য জগতৰ এক স্বনামধন্য ব্যক্তিসত্তা। অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ অনন্য সাধক, বিদগ্ধ পণ্ডিত ডিম্বেশ্বৰ নেওগদেৱে অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী প্ৰণয়নৰপৰা আৰম্ভ কৰি কবিতা, সমালোচনা আৰু সৃষ্টিশীল লেখাৰে অসমৰ বৌদ্ধিক জগতখনক সমৃদ্ধ কৰি গৈছে। আজি পুণ্যতিথিত এইগৰাকী মনীষীক শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছোঁ। তেখেতৰ আদৰ্শ আৰু কৰ্মৰাজিয়ে আমাক সদায় নিজৰ ভাষা-জননীৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়াই যাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব...— Atul Bora (@ATULBORA2) November 11, 2026
অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰায়ো পুণ্যতিথিত ডিম্বেশ্বৰ নেওগক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছে । এটা X পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "ডিম্বেশ্বৰ নেওগদেৱে সৃষ্টি কৰি যোৱা ‘মৰে অসম জীয়ে কোন, জীয়ে অসম মৰে কোন’ বাক্যশাৰীয়ে ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ সময়ত জাতীয় চেতনা জাগ্ৰত কৰি তুলিছিল । ডিম্বেশ্বৰ নেওগদেৱ অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য জগতৰ এক স্বনামধন্য ব্যক্তিসত্তা ।"
তেওঁ লগতে লিখিছে, "অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ অনন্য সাধক, বিদগ্ধ পণ্ডিত ডিম্বেশ্বৰ নেওগদেৱে অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী প্ৰণয়নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কবিতা, সমালোচনা আৰু সৃষ্টিশীল লেখাৰে অসমৰ বৌদ্ধিক জগতখনক সমৃদ্ধ কৰি গৈছে । আজি পুণ্যতিথিত এইগৰাকী মনীষীক শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছোঁ । তেখেতৰ আদৰ্শ আৰু কৰ্মৰাজিয়ে আমাক সদায় নিজৰ ভাষা-জননীৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়াই যাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব...।"
উল্লেখ্য যে ডিম্বেশ্বৰ নেওগ আছিল অসমীয়া ভাষা আৰু জাতিক এক সঠিক গতি দিয়া এগৰাকী বলিষ্ঠ কাণ্ডাৰী । তেখেতৰ গঠনমূলক আৰু স্পষ্টবাদী সমালোচনা পদ্ধতিয়ে অসমীয়া সাহিত্যক এক আধুনিক তথা নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল ।
ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ জন্ম হৈছিল ১৮৯৯ চনৰ ৭ আগষ্টত শিৱসাগৰৰ কমাৰদফীয়া গাঁৱত । অসমীয়া কাব্য জগতত ডিম্বেশ্বৰ নেওগ ‘ইন্দ্ৰধেনুৰ কবি’ নামে খ্যাত । তেওঁ ১৯৬৫ চনত নলবাৰীত অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰিছিল ।
ইয়াৰ উপৰি তেওঁ অসম সাহিত্য সভাৰ পত্ৰিকা সম্পাদক হিচাপেও সুদীৰ্ঘ দিন অতি দক্ষতাৰে দায়িত্ব পালন কৰিছিল । ‘আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী’, ‘অসমীয়া সাহিত্যৰ জিলিঙনি’ আদিকে ধৰি অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা ভাষাতে ৰচনা কৰা তেওঁৰ বহু মূল্যৱান গ্ৰন্থই জাতীয় সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰি থৈ গৈছে ।
উল্লেখ্য যে ডিম্বেশ্বৰ নেওগে কেৱল সাহিত্য সৃষ্টি কৰায়েই নহয়, তেওঁ স্বদেশপ্ৰেম আৰু জাতীয় চেতনাৰে সমাজক উদ্বুদ্ধ কৰিছিল । ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ সময়ত সমগ্ৰ অসমবাসীক একত্ৰিত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল— "মৰে অসম জীয়ে কোন, জীয়ে অসম মৰে কোন ?" তেখেতৰ সেই কালজয়ী বাক্যশাৰী আজিও প্ৰতিজন অসমীয়াৰ বাবে প্ৰেৰণাদায়ক হৈ আছে ।