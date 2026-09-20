'৪২ ৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনে ৰিঙিয়াই, বীৰ শ্বহীদক স্মৰণ

'৪২ ৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনে ৰিঙিয়াই, বীৰ শ্বহীদক স্মৰণ
১৯৪২ৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত প্ৰাণত্যাগ কৰা ১৫ গৰাকীকৈ বীৰ শ্বহীদক স্মৰণ । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সুঁৱৰিলে শ্বহীদক ।
Published : September 20, 2026 at 1:34 PM IST
গুৱাহাটী: ১৯৪২ চনৰ ২০ ছেপ্টেম্বৰ, সেইদিনটোৰ কথা কেতিয়াও কোনো অসমীয়াই পাহৰিব নোৱাৰে । সেই ইতিহাসে এতিয়াও দেশপ্ৰেম উদ্বুদ্ধ কৰি তোলে । সকলোৱে ইয়াক স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এক বেদনাদায়ক অধ্যায় হিচাপে গণ্য কৰে । ব্ৰিটিছক খেদাৰ পণ লৈ এই দিনটোতে ১৫গৰাকীকৈ বীৰ শ্বহীদে আত্মবলিদান দিছিল ।
সেই তেজেৰে লিখা ইতিহাস
১৯৪২ চনৰ ২০ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা, জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ 'কৰিম কিম্বা মৰিম' আহ্বানেৰে আহ্লাদিত হৈ ঢেকীয়াজুলি আৰক্ষী থানাত পতাকা উত্তোলনৰ সংকল্প লৈ এজাক তৰুণ-তৰুণী ওলাই আহিছিল । হাতে হাতে ত্ৰিৰংগ পতাকা লৈ থানাৰ দিশে আগবাঢ়িছিল ।
সমদলটোৱে থানাৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে পতাকা উত্তোলনৰ অনুমতি বিচাৰিছিল । কিন্তু ব্ৰিটিছৰ আৰক্ষীয়ে এই কাৰ্য কৰাত বাধা প্ৰদান কৰিছিল । লগে লগে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিল । প্ৰথমে আৰক্ষীয়ে আন্দোলনকাৰীক লাঠীচাৰ্জ কৰে আৰু ক্ষন্তেক পিছতে নিৰস্ত্ৰ জনতাৰ ওপৰত গুলীচালনাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
১৭ বছৰীয়া কনকলতা বৰুৱাই ব্ৰিটিছৰ প্ৰথম গুলী বুকুপাতি ল'লে । হাতৰ পৰা ত্ৰিৰংগ পতাকা খহি পৰিবলৈ ধৰাত চফল ডেকা মুকুন্দ কাকতিয়ে থাপ মাৰি ধৰিলে । এনেকৈ এজন এজনকৈ নিৰীহ আন্দোলনকাৰীৰ তেজেৰে ৰাঙলী হ'ল ঢেকীয়াজুলি আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখভাগ ।
১৫ জন শ্বহীদৰ বলিদান
এই বৰ্বৰ গুলীচালনাত প্ৰায় ১৫ গৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাই । ইয়াৰ ভিতৰত আছিল কনকলতা বৰুৱা, মুকুন্দ কাকতি, তিলেশ্বৰী বৰুৱা, মনবৰ নাথ, কুমলী দেৱী, খহুলী দেৱী, লেৰেলা কছাৰী, ৰতন কছাৰী, মংগল কুৰ্কি, মহীৰাম কোচ, দয়াল পানিকা ইত্যাদি । এওঁলোকৰ ভিতৰত ১২ বছৰীয়া তিলেশ্বৰী বৰুৱাৰ বলিদান সদায় স্মৰণীয় ।
মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিলে বীৰ শ্বহীদক
এই বীৰগাথাই এতিয়াও দেশপ্ৰেম জগাই তোলে সকলোৰে মনত । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেওবাৰে পুৱাতেই শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰি সামাজিক মাধ্যমযোগে শ্ৰদ্ধা জনায় । তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত লিখে-
"১৯৪২ চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ ঢৌয়ে চুই গৈছিল অসমকো । দেশমাতৃৰ স্বাধীনতাৰ হকে যুঁজ দি ত্ৰিৰংগ পতাকা উত্তোলনৰ বাবে সংকল্প লৈ মহান অসমীয়া স্বাধীনতা সেনানী কনকলতা বৰুৱা, মুকুন্দ কাকতি, তিলেশ্বৰী বৰুৱা, ভোগেশ্বৰী ফুকননী আৰু মনবৰ নাথকে ধৰি বহু বীৰ-বীৰাংগনাই আজিৰ দিনটোতে নিজৰ জীৱন আহুতি দিছিল । স্বাধীনতা বিপ্লৱত অসীম ত্যাগ আৰু দেশপ্ৰেমৰ অতুল্য নিদৰ্শন দেখুওৱা এইসকল চিৰপূজ্য সংগ্ৰামীলৈ আজিৰ পৱিত্ৰ দিনটোত সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।"
ঢেকীয়াজুলিৰ সেই নিৰ্মম ঘটনাৰ কথা উল্লেখ কৰি আন এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখে-"১৯৪২ চনৰ আজিৰ দিনটোত দেশমাতৃক ব্ৰিটিছৰ কুশাসন আৰু নিষ্ঠুৰতাৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ সপোন বুকুত বান্ধি ঢেকীয়াজুলি থানা চৌহদত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ উদ্দেশ্যে সমদল কৰি আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময়তে পুলিচৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণ তথা গুলীচালনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ১৫গৰাকীকৈ বীৰ শ্বহীদে । সেই আক্ৰমণত প্ৰাণ বলিদান দিয়া দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ অন্যতম কনিষ্ঠ মহিলা শ্বহীদ তিলেশ্বৰী বৰুৱাকে আদি কৰি প্ৰতিগৰাকী দেশপ্ৰেমী স্বাধীনতা সংগ্ৰামীক আজি পুনৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছোঁ । তেখেতসৱৰ ত্যাগ অবিহনে স্বাধীনতা আছিল অসম্ভৱ । প্ৰতিগৰাকী বীৰ শ্বহীদৰ শ্ৰীচৰণত সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত ।"