জ্ঞানপীঠ বিজয়ী মামণি ৰয়ছম গোস্বামীক জন্মবাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ

জ্ঞানপীঠ বিজয়ী মামণি ৰয়ছম গোস্বামীক জন্মবাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ
মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ প্ৰকৃত নাম আছিল ডঃ ইন্দিৰা গোস্বামী । ১৯৪২ চনৰ ১৪ নৱেম্বৰত গুৱাহাটীত জন্মগ্ৰহণ কৰা সাহিত্যিকগৰাকীয়ে অসমীয়া সাহিত্যত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াইছে ।
Published : November 14, 2026 at 2:52 PM IST
গুৱাহাটী : আজি (শনিবাৰ) বিশিষ্ট সাহিত্যিক, জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ জন্মবাৰ্ষিকী । এই বিশেষ দিনটোত বৰেণ্য সাহিত্যিকগৰাকীক ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি একাংশ ৰাজনৈতিক নেতাই শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছে ।
নেতাসকলে সাহিত্যিকগৰাকীৰ কালজয়ী সৃষ্টিৰাজি, মানৱতাবাদী চিন্তা আৰু সাহিত্যজগতলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানক স্মৰণ কৰিছে ।
সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই লিখিছে, "অসমীয়া সাহিত্যজগতৰ এটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, জ্ঞানপীঠ বঁটাপ্ৰাপক বৰেণ্য অসমীয়া মামণি ৰয়ছম গোস্বামী বাইদেৱে তেখেতৰ কালজয়ী সৃষ্টিৰাজিৰে অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল সমৃদ্ধ কৰি থৈ গৈছে । নিজৰ অনন্য সাহিত্যিক প্ৰতিভা, গভীৰ জীৱনবোধ আৰু সৃষ্টিশীল চিন্তা-চেতনাৰে আই অসমীৰ নাম উজলাই তোলা মামণি বাইদেউলৈ ওপজা দিনত বিনম্ৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ অমূল্য সৃষ্টিৰাজি আৰু সাহিত্যিক আদৰ্শই প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি অসমীয়া সাহিত্য জগতক চিৰদিন সমৃদ্ধ কৰি ৰাখিব ।"
"শব্দই হ'ল ঈশ্বৰ, শব্দই হ'ল সৃষ্টি।" মানৱীয় প্রেম আৰু সংগ্ৰামেৰে মুখৰিত যাৰ সৃষ্টিৰাজি, সেই বিশ্ববৰেণ্য সাহিত্যিক, জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়িনী অমৰ সাহিত্যিক ড° মামণি ৰয়ছম গোস্বামী (ইন্দিৰা গোস্বামী) বাইদেউক আজি তেখেতৰ পৱিত্ৰ জন্মবাৰ্ষিকীত শ্রদ্ধাসহকাৰে সুঁৱৰিছোঁ। ৰামায়ণী সাহিত্যৰ বিশ্বপ্ৰসিদ্ধ গৱেষণাৰে অসমীয়া সাহিত্যক বিশ্বৰ দরবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে, পিছপৰা সমাজৰ সংগ্রাম আৰু মানৱতাৰ জয়গান গোৱা তেখেতৰ অবিস্মৰণীয় সাহিত্য সম্ভাৰ আমাৰ হৃদয়ত সদায় অমৰ হৈ ৰ'ব।— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) November 14, 2026
একেদৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাইও এক্সৰ এটা পোষ্টত বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীক স্মৰণ কৰি লিখিছে, "শব্দই হ'ল ঈশ্বৰ, শব্দই হ'ল সৃষ্টি । মানৱীয় প্রেম আৰু সংগ্ৰামেৰে মুখৰিত যাৰ সৃষ্টিৰাজি, সেই বিশ্ববৰেণ্য সাহিত্যিক, জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়িনী অমৰ সাহিত্যিক ডঃ মামণি ৰয়ছম গোস্বামী (ইন্দিৰা গোস্বামী) বাইদেউক আজি তেখেতৰ পৱিত্ৰ জন্মবাৰ্ষিকীত শ্রদ্ধাসহকাৰে সুঁৱৰিছোঁ । ৰামায়ণী সাহিত্যৰ বিশ্বপ্ৰসিদ্ধ গৱেষণাৰে অসমীয়া সাহিত্যক বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে, পিছপৰা সমাজৰ সংগ্রাম আৰু মানৱতাৰ জয়গান গোৱা তেখেতৰ অবিস্মৰণীয় সাহিত্য সম্ভাৰ আমাৰ হৃদয়ত সদায় অমৰ হৈ ৰ'ব ।"
"তোমাৰ নিজৰ পথটো কাটি ল’বা৷ সেই পথটো সৎ হ’লে কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে৷" আজি ওপজা দিনত প্ৰথিতযশা সাহিত্যিক মামণি ৰয়ছম গোস্বামীক গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ। "মামৰে ধৰা তৰোৱাল", "দঁতাল হাতীৰ উঁয়ে খোৱা হাওদা", "উদয়ভানুৰ চৰিত্ৰ" আদি অনন্য সৃষ্টিৰাজিৰে অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰি থৈ যোৱা সাহিত্যিকগৰাকী পঢ়ুৱৈ সমাজত চিৰদিনলৈ সমাদৃত হৈ ৰ'ব।— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) November 14, 2026
মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে সাহিত্যিকগৰাকীৰ উল্লেখযোগ্য বাণী উদ্ধৃতি দি জন্মবাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে । তেওঁ লিখিছে, "তোমাৰ নিজৰ পথটো কাটি ল'বা ৷ সেই পথটো সৎ হ'লে কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে ৷"
তেওঁ লগতে লিখিছে, "আজি ওপজা দিনত প্ৰথিতযশা সাহিত্যিক মামণি ৰয়ছম গোস্বামীক গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ । "মামৰে ধৰা তৰোৱাল", "দঁতাল হাতীৰ উঁয়ে খোৱা হাওদা", "উদয়ভানুৰ চৰিত্ৰ" আদি অনন্য সৃষ্টিৰাজিৰে অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰি থৈ যোৱা সাহিত্যিকগৰাকী পঢ়ুৱৈ সমাজত চিৰদিনলৈ সমাদৃত হৈ ৰ'ব ।"
Remembering Mamoni Raisom Goswami baidew, a Jnanpith and Sahitya Akademi Awardee, on her birth anniversary. Her timeless contributions to Assam's literary world will be cherished forever by everyone across Assam. https://t.co/SYx8RsTAdc— Dilip Saikia 🇮🇳 (@DilipSaikia4Bjp) November 14, 2026
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াইও সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্টত অসমীয়া সাহিত্যজগতলৈ আগবঢ়োৱা তেওঁৰ চিৰস্মৰণীয় অৱদান অসমৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত চিৰদিন আদৰণীয় হৈ থাকিব বুলি মন্তব্য কৰিছে ।
Remembering Mamoni Raisom Goswami Baideu on her birth anniversary. Her literary brilliance, fearless voice and profound humanism remain an enduring legacy of Assamese literature. Her words continue to inspire generations and enrich our collective conscience. Humble tributes! 🙏— Lurinjyoti Gogoi (@lurinjtgogoi) November 14, 2026
অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়েও এক্সৰ পোষ্টত সাহিত্যিকগৰাকীক স্মৰণ কৰি তেওঁৰ অৱদান, নিৰ্ভীক কণ্ঠ আৰু গভীৰ মানৱতাবাদী চিন্তাধাৰাক অসমীয়া সাহিত্যৰ চিৰস্থায়ী সম্পদ বুলি অভিহিত কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ প্ৰকৃত নাম আছিল ডঃ ইন্দিৰা গোস্বামী । ১৯৪২ চনৰ ১৪ নৱেম্বৰত গুৱাহাটীত জন্মগ্ৰহণ কৰা সাহিত্যিকগৰাকীয়ে অসমীয়া সাহিত্যত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াইছে । তেওঁ কেৱল এগৰাকী ঔপন্যাসিকেই নাছিল, এগৰাকী বিশিষ্ট গৱেষক, শিক্ষাবিদ আৰু সমাজ সচেতকো আছিল । তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিৰ বিষয়বস্তু মূলত জীৱনৰ বিভিন্ন ঘাত-প্ৰতিঘাত, মানৱীয় অনুভূতি, সামাজিক বৈষম্য আৰু সমাজৰ অৱহেলিত শ্ৰেণীৰ জীৱন-সংগ্ৰাম আছিল ।
'দঁতাল হাতীৰ উঁয়ে খোৱা হাওদা', 'মামৰে ধৰা তৰোৱাল', 'নীলকণ্ঠী ব্ৰজ', 'অহিৰণ', 'উদয়ভানুৰ চৰিত্ৰ' আদি কালজয়ী সৃষ্টিৰে তেওঁ অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰি গৈছে । বিশেষকৈ 'দঁতাল হাতীৰ উঁয়ে খোৱা হাওদা' উপন্যাসৰ বাবে ১৯৮২ চনত সাহিত্য অকাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ২০০০ চনত তেওঁ জ্ঞানপীঠ বঁটাৰে সন্মানিত হয় । ২০০২ চনত পদ্মশ্ৰী আৰু ২০০৬ চনত তেওঁ পদ্মভূষণ সন্মানেৰে সন্মানিত হয় ।
বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীৰ গৱেষণা আৰু অধ্যয়নেও বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিছিল । দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আধুনিক ভাৰতীয় ভাষা আৰু সাহিত্য অধ্যয়ন বিভাগৰ অধ্যাপিকা হিচাপেও তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । উল্লেখ্য যে ২০১১ চনৰ ২৯ নৱেম্বৰত বৰেণ্য সাহিত্যিকগৰাকীৰ দেহাৱসান ঘটে ।
লগতে পঢ়ক :
ডিজিটেল গেমছ, থলুৱা আখ্যান আৰু শিশু সাহিত্যৰ নতুন দিগন্তক লৈ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত বিশেষ আলোচনা