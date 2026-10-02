ETV Bharat / state

১৫৭ সংখ‍্যক জয়ন্তী আৰু কলিয়াবৰত মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰসংগ

১৯২১ চনত গান্ধীজীৰ পদাৰ্পণৰ স্মৃতি শিলঘাটৰ গান্ধী অস্থিধাম । জন্ম শতবৰ্ষত প্ৰতিষ্ঠা কৰা আবক্ষ মূৰ্তিত অংকিত আছে গান্ধীজীৰ সপোনৰ পঞ্চায়তীৰাজ । ৰূপজ্যোতি গোস্বামীৰ প্ৰতিবেদন ।

Gandhi Jayanti at Kaliabor
১৫৭ সংখ‍্যক জয়ন্তী আৰু কলিয়াবৰত মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰসংগ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 2, 2026 at 1:57 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ : সমগ্ৰ দেশতে শুকুৰবাৰে পালন কৰা হৈছে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ ১৫৭ সংখ‍্যক জয়ন্তী । জাতিৰ পিতাগৰাকীৰ কলিয়াবৰত পদাৰ্পণ আৰু তেখেতৰ স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন ঘটনা-স্মাৰক, স্মৃতিচিহ্নই কলিয়াবৰীয়া ৰাইজক আজিও সোঁৱৰাই সোণসেৰীয়া অতীত ।

১৯২১ চনৰ আগষ্ট মাহত গান্ধীজীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে তেজপুৰৰ পৰা কলিয়াবৰত পদাৰ্পণ কৰিছিল । উদ্দেশ‍্য আছিল ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া জণগনক সজাগ কৰা, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছক অসমত সক্ৰিয় কৰা ।

গান্ধীজীয়ে জাহাজৰ পৰা নামিয়েই সম্বোধন কৰা স্থানত পৰৱৰ্তী কালত নিৰ্মাণ হৈছিল 'গান্ধী অস্থিধাম' । কুঁৱৰীটোলৰ যিখন পথাৰত কলিয়াবৰীয়া ৰাইজক মহাত্মা গান্ধীয়ে সম্বোধন কৰিছিল সেই পথাৰখন এতিয়াৰ গান্ধী খেলপথাৰ বা গান্ধী ফিল্ড ।

১৫৭ সংখ‍্যক জয়ন্তী আৰু কলিয়াবৰত মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰসংগ (ETV Bharat Assam)

মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰথম অসম আগমন

এই সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰ শাখা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়া, বিশিষ্ট লেখক নবীন বৰঠাকুৰে কয়, "মহাত্মা গান্ধী প্ৰথমবাৰলৈ অসমলৈ আহিছিল ১৯২১ চনত । সেই যাত্ৰাত উজনিলৈ যাবৰ বাবে তেজপুৰৰ পৰা ফেৰীৰে শিলঘাট জাহাজঘাটত উপস্থিত হৈছিল । তাৰিখটো কোনো কোনোৱে ৮ আগষ্ট বুলি কয় । তেওঁ কলিয়াবৰত ভৰি দিয়াৰ পিছতেই কলিয়াবৰৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে গৈ ভৰি চুই আশীৰ্বাদ লৈছিল ।"

কলিয়াবৰত সংৰক্ষণ কৰা হৈছিল গান্ধীজীৰ অস্থি

তেওঁ লগতে কয়, "শিলঘাটৰ পৰা সহযোগীসকলক লৈ কুঁৱৰীটোলৰ কলঙৰ বাকৰিত ৰাইজক সম্বোধন কৰিছিল । আজিৰ গান্ধী খেলপথাৰ বা গান্ধী ফিল্ডে মহাত্মা গান্ধীৰ স্মৃতি বহন কৰি আহিছে । ১৯৪৮ চনৰ ৩০ জানুৱাৰীত তেখেতে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল । তাৰ পিছত তেখেতৰ অস্থি কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত সংৰক্ষণ কৰা হ'ল । যাক গান্ধী অস্থিধাম বুলি কোৱা হয় । ই গান্ধীৰ কলিয়াবৰ পদাৰ্পণৰ সাক্ষী হৈ আছে ।"

Gandhi Jayanti at Kaliabor
বদন চন্দ্ৰ বৰদলৈ (ETV Bharat Assam)

কলিয়াবৰত পঞ্চায়ত ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন

১৯৬০ চনতে সমগ্ৰ অসমত মহাত্মা গান্ধীৰ সপোনৰ পঞ্চায়তীৰাজ ব‍্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ পাছত কলিয়াবৰতো তদৰ্থ পঞ্চায়ত গঠন কৰা হয় । পাছত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ আহি কলিয়াবৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে সভাপতিৰ দায়িত্ব লয় গান্ধীবাদী নেতা, মুক্তিযুঁজাৰু প্ৰয়াত বদন চন্দ্ৰ বৰদলৈয়ে । প্ৰয়াত বৰদলৈৰ কৰ্মনিষ্ঠা আৰু সবল নেতৃত্বৰ ফলত কলিয়াবৰ পঞ্চায়ত সমগ্ৰ অসমতে জাকতজিলিকা হৈ উঠে ।

Gandhi Jayanti at Kaliabor
হৰেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

৩ হাজাৰ টকাৰ পুৰস্কাৰ লাভ

ফলস্বৰূপে কলিয়াবৰে চৰকাৰীভাৱে ৩ হাজাৰ টকাৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰে । সেই ৩ হাজাৰ টকাৰ সদ্ব্যৱহাৰ কেনেদৰে হ'ব তাক লৈ আলোচনা-বিলোচনা চলিল । তদানীন্তন কলিয়াবৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি প্ৰয়াত বদন চন্দ্ৰ বৰদলৈৰ পৰামৰ্শ মতে সমাগত জন্ম শতবৰ্ষত মহাত্মা গান্ধীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ‍্যে এক আবক্ষ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল ।

Gandhi Jayanti at Kaliabor
জয়ন্তীপুৰ বৰ মছজিদ (ETV Bharat Assam)

বাংগালোৰৰ পৰা অনা আবক্ষ মূৰ্তি স্থাপন

গান্ধী স্মাৰক নিধিৰ লগত যোগাযোগ কৰি বাংগালোৰৰ পৰা মাৰ্বলেৰে নিৰ্মাণ কৰি গান্ধীজীৰ সুদৃশ‍্য, নিখুঁত আবক্ষ মূৰ্তি অনা হয় । কলিয়াবৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া তথা কলিয়াবৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় চৌহদত আজিও গান্ধী জয়ন্তীত উজলি আছে এই আৱক্ষ মূৰ্তি ।

এই সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰ শাখা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ উপ-সভাপতি নবীন বৰঠাকুৰে কয়, "মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰথম আৱক্ষ মূৰ্তি স্থাপন হৈছিল হাটবৰস্থিত কলিয়াবৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু কলিয়াবৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয় চৌহদত । তদানীন্তন কলিয়াবৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি, মুক্তিযুঁজাৰু প্ৰয়াত বদন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আৰু সচিব, হাটবৰৰ বৰিগাঁৱৰ প্ৰয়াত হৰেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাৰ কাৰ্যকালতে উৎকৃষ্ট সেৱাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৩ হাজাৰ টকাৰ এক পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল ।"

Gandhi Jayanti at Kaliabor
জয়ন্তীপুৰ বুঢ়া মছজিদ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "গান্ধী স্মৃতি সমিতিৰ লগত আলোচনা কৰি এই আৱক্ষ মূৰ্তিটো কলিয়াবৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু সচিবৰ তত্ত্বাৱধানত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল । সেই সময়ত মাধৱ মজলীয়া বিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা সময়ত গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা বা গণৰাজ্য দিৱস অথবা স্বাধীনতা দিৱসত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক লৈ গৈ সেই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰোৱাইছিল । মুক্তিযুঁজাৰু বদন চন্দ্ৰ বৰদলৈয়ে গান্ধী টুপী পিন্ধি খোলা জীপত অহা কথাটো আমাৰ মনত আছে । সেই আবক্ষ মূৰ্তিয়ে আজিও জাতিৰ পিতাজনৰ স্মৃতি বহন কৰি আছে ।"

Gandhi Jayanti at Kaliabor
গান্ধী অস্থি ধাম (ETV Bharat Assam)

নিকা পঞ্চায়ত ব‍্যৱস্থাৰ সাক্ষী এই মূৰ্তি

উল্লেখ্য যে প্ৰয়াত গান্ধীবাদী নেতা বদন চন্দ্ৰ বৰদলৈৰ ৮ বছৰীয়া আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতিত্বৰ কালত নিকা পঞ্চায়ত ব‍্যৱস্থাৰ সাক্ষী এই মূৰ্তিটোৰ স্থানতে মাজখিনিতে তদানীন্তন আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতিৰ উদ‍্যোগত, স্থানীয় প্ৰণৱ মহন্তৰ তদাৰকত নিৰ্মিত হোৱা গান্ধী স্মৃতি উদ‍্যানখন ২৫-১১-২০০৪ তাৰিখে তদানীন্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰিছিল । কিন্তু উদ‍্যানখন আপদালৰ অভাৱ বাৰুকৈয়ে চকুত পৰে । ১৫৭ সংখ্যক গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা আনুষ্ঠানিকতাৰ সাক্ষী হ'ব এগছি বন্তি, এডাল মালা আৰু কেইপাহমান ফুল ।

Gandhi Jayanti at Kaliabor
কলিয়াবৰৰ পৰা প্ৰকাশিত এখন গ্ৰন্থত মহাত্মা গান্ধী আৰু তেওঁৰ অনুগামীসকলৰ অংকিত এখন ছবি (ETV Bharat Assam special arrangement)

কলিয়াবৰৰ আন এক ইতিহাস

১৯৭২ চনৰ গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনটো কলিয়াবৰ এক বিশেষ ঘটনাৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ব । কলিয়াবৰৰ আহোম স্মৃতি বিজড়িত এখন ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ গাঁও । স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং ৰজাৰ দিনতেই প্ৰতিষ্ঠিত এই গাঁওখনৰ প্ৰচলিত প্ৰবাদ মতে, দুইমণি শিলাৰ ৰণত আহোমে পৰাস্ত হোৱা ছকুৰি সেনা তুৰুকসকলে বাস কৰাৰ বাবে যাৰ পুৰণি নাম আছিল তুৰুখাটি ।

ব্ৰিটিছসকলে গাঁওখনত বাস কৰা ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলৰ প্ৰচলিত নাম অনুসৰি নামকৰণ কৰিছিল 'মৰিয়া গাঁও' । মৰিয়া গাঁওখন আজি জয়ন্তীপুৰ নামেৰে জনাজাত যদিও এই নামটো ১৯৭২ চনৰ গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা গাঁওবাসীৰ প্ৰত‍্যক্ষ সহযোগত আলোচনামৰ্মে জয়ন্তীপুৰ নামকৰণ কৰিছিল ।

Gandhi Jayanti at Kaliabor
মহাত্মা গান্ধীৰ আবক্ষ মূৰ্তি (ETV Bharat Assam)

বৰঠাকুৰে লগতে কয়, "১৯৭২ চনৰ গান্ধী জয়ন্তীৰ সময়তে অসমৰ মৰিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে কলিয়াবৰৰ তেতিয়াৰ মৰিয়া গাঁৱত এক অভিৱৰ্তন পাতিছিল । মৰিয়াসকলৰ সংগঠিত ৰূপটো কলিয়াবৰতে আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছিল । সেই অভিৱৰ্তনতে মৰিয়া নামৰ ৰাজহ গাঁওখনৰ নাম জয়ন্তীপুৰ কৰা হৈছিল ।"

জয়ন্তীপুৰ গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলৰ মতে, সেই সভাত স্থানীয় বিধায়ক গোলাপ বৰুৱাৰ লগতে নগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰয়াত দেৱেন বৰাও উপস্থিত আছিল । সেই সময়ত গাঁৱৰ লোকসকলৰ লগতে অসমৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ উপস্থিতিতি গাঁওখনক এখন আদৰ্শ গাঁওৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পোষকতা কৰিছিল স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে । সেয়ে ১৯৭২ চনৰ গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনাই পূৰ্বৰ নাম সলনি কৰি আজিৰ জয়ন্তীপুৰ নামকৰণ কৰা হৈছিল ।

ক্ৰমে ১৫৭০ চন আৰু ১৫৭৫ চনত নিৰ্মিত বৰ মছজিদ আৰু বুঢ়া মছজিদে আজিও গাঁওখনৰ গৌৰৱময় ইতিহাসৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰি আহিছে । ই হৈছে কলিয়াবৰৰ অন্যতম পবিত্ৰ ঐতিহাসিক সমল ।

Gandhi Jayanti at Kaliabor
গান্ধী অস্থিধামত মহাত্মা গান্ধীৰ পূৰ্ণাৱয়ব মূৰ্তি (ETV Bharat Assam)

আন্তৰ্জাতিক অহিংসা দিৱস

তদুপৰি, আন্তৰ্জাতিক অহিংসা দিৱস প্ৰতিবছৰে ২ অক্টোবৰ তাৰিখে মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মদিনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি উদযাপন কৰা হয় । এই দিৱসটোৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে শিক্ষা আৰু জনসচেতনতাৰ জৰিয়তে অহিংসাৰ বাৰ্তা প্ৰসাৰ কৰা । ২০০৭ চনৰ ১৫ জুনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে এক প্ৰস্তাৱযোগে ২ অক্টোবৰ দিনটোক আন্তৰ্জাতিক অহিংসা দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰে ।

মহাত্মা গান্ধীৰ অহিংসা, সত্যাগ্ৰহ আৰু শান্তিৰ দৰ্শনক সন্মান জনাই এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছিল । তেওঁ প্ৰমাণ কৰিছিল যে হিংসাৰ আশ্ৰয় নোলোৱাকৈও সৰ্ববৃহৎ শক্তিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি ন্যায় লাভ কৰিব পৰা যায় ।

এই দিনটোত বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত শান্তি সমদল, আলোচনা-চক্ৰ আৰু সজাগতামূলক সভাৰ আয়োজন কৰি হিংসামুক্ত সমাজ গঢ়াৰ সংকল্প লোৱা হয় ।

লগতে পঢ়ক :আজি গান্ধী জয়ন্তী : মহাত্মা গান্ধীৰ ছবি আৰু ভাৰতীয় নোটৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কি ?
লগতে পঢ়ক :গান্ধী জয়ন্তী ২০২৬: ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ জন্মদিনত জাতিৰ পিতালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বিভিন্নজনৰ

TAGGED:

গান্ধী জয়ন্তী
মহাত্মা গান্ধী
১৫৭ সংখ‍্যক গান্ধী জয়ন্তী
কলিয়াবৰৰ গান্ধীধাম
GANDHI JAYANTI AT KALIABOR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.