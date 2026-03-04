দৌল উৎসৱত আৱেগৰ ছাঁ : 'মায়াবিনী' গাই জুবিন গাৰ্গক স্মৰণ অনুৰাগীৰ

দৌল উৎসৱত আৱেগৰ ছাঁ : 'মায়াবিনী' গাই জুবিন গাৰ্গক স্মৰণ অনুৰাগীৰ
হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে হঠাৎ বাজি উঠিল 'মায়াবিনী' । প্ৰাণৰ শিল্পীক সুঁৱৰি আৱেগিক অনুৰাগী ।
Published : March 4, 2026 at 8:50 PM IST
গুৱাহাটী: সমগ্ৰ অসমত ৰঙৰ উৎসৱ দৌল যাত্ৰাৰ উচ্ছাস আৰু সংগীতৰ মাজেৰে উদযাপন কৰা হ’ল যদিও এইবাৰ উৎসৱটোৱে এক গভীৰ আৱেগ কঢ়িয়াই আনিলে । গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰত দৌল উৎসৱৰ উপলক্ষে হাজাৰ হাজাৰ লোক একত্ৰিত হৈ ৰঙৰ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰে । কিন্তু ৰং আৰু আনন্দৰ মাজতো বহু কণ্ঠত ধ্বনিত হৈ উঠে কিংবদন্তি গায়ক জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীত 'মায়াবিনী' ৷ যাৰ জৰিয়তে অনুৰাগীসকলে তেওঁক অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে স্মৰণ কৰে ।
২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ছিংগাপুৰত তেওঁৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ পাছত এইটো আছিল প্ৰথম দৌল উৎসৱ । তেওঁৰ অনুপস্থিতিয়ে অসমবাসীৰ সাংস্কৃতিক জীৱনত এক গভীৰ শূন্যতা সৃষ্টি কৰিছে । বহুতৰে বাবে এইবাৰৰ দৌল উৎসৱ তেওঁৰ অবিহনে অসম্পূৰ্ণ যেন অনুভৱ হৈছিল । দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমৰ বিভিন্ন উৎসৱ-পার্বনত ধ্বনিত হৈ অহা তেওঁৰ গীতসমূহে এইবাৰো গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ মুখৰ কৰি তোলে । ৰঙৰ খেলৰ মাজতে অনুৰাগীসকলে চকুলো টুকি টুকি তেওঁৰ গীত গাই তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।
উৎসৱৰ আৱেগিক পৰিৱেশত অধিক মাধুৰ্য যোগ কৰে তেওঁৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰা এক হৃদয়স্পৰ্শী বাৰ্তাই । স্বামীৰ পুনৰাগমনৰ আকাংক্ষা ব্যক্ত কৰা সেই বাৰ্তাই ৰাজ্যজুৰি অনুৰাগীসকলৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰে আৰু সকলোকে পুনৰাই তেওঁৰ স্মৃতিত আৱেগিক কৰি তোলে ।
যদিও দৌল উৎসৱে হাঁহি-আনন্দ আৰু মিলনৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছিল, তথাপিও এইবাৰ উৎসৱটো স্মৃতি আৰু বেদনাও চিহ্নিত হৈ ৰ’ল । আনন্দ আৰু শোকৰ এই মিশ্ৰ অনুভূতিয়ে স্পষ্ট কৰি দিলে যে জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত আৰু ব্যক্তিত্ব অসমবাসীৰ জীৱনৰ সৈতে কিমান গভীৰভাৱে জড়িত হৈ আছিল ।