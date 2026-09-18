শ্ৰীশ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু ধৰ্মীয় মান্যতা, মৰাপাট কলত বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ ইতিহাস
কিয় ভাদ আৰু আহিনৰ সংক্ৰান্তিত বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন কৰা হয় ? এই পূজাত বৃটিছসকলৰ কি অৱদান আছে ?
Published : September 18, 2026 at 6:37 AM IST
কলিয়াবৰ: নিৰ্মাণ, শিল্প, স্থাপত্য আৰু কাৰিকৰী বিদ্যাৰ আৰাধ্য দেৱতা ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ আৰাধনাৰ অৰ্থে উদযাপন কৰা এক পবিত্ৰ ধৰ্মীয় উৎসৱ হ'ল বিশ্বকৰ্মাপূজা । সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতো এই পূজা ধৰ্মীয় উৎসাহ আৰু ভক্তিৰে পালন কৰা হয় । এই দিনটোত কাৰিকৰ, শিল্পী, অভিযন্তা আৰু শ্ৰমিকসকলে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা যন্ত্ৰপাতি তথা সা-সৰঞ্জামসমূহ শ্ৰদ্ধাৰে পূজা কৰে । অৱশ্যে অঞ্চলভেদে এই পূজাত দিনৰ পাৰ্থক্য আছে ।
অৰ্থাৎ, যেতিয়া পোহৰৰ দেৱতা সূৰ্যদেৱে সিংহ ৰাশিৰ পৰা বিদায় লৈ কন্যা ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়াই কন্যা সংক্ৰান্তি হয় । ভাদ মাহত সূৰ্য সিংহ ৰাশিৰ পৰা কন্যা ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰে সেই দিনাই বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন কৰাৰ নিয়ম ।
এই পূজা ভাদ আৰু আহিনৰ সংক্ৰান্তি বা ১৭ কেতিয়াবা ১৮ ছেপ্টেম্বৰত পালন কৰাৰ বিষয়ে পূজাদি কৰ্মৰ লগত জড়িত জ্যোতি শৰ্মাই কয়, "শাস্ত্ৰ অনুসৰি এই দিনটোতেই বিশ্বকৰ্মাৰ জন্ম, সেয়ে এই দিনটোতেই বিশ্বকৰ্মাৰ জয়ন্তী হিচাপেও পালন কৰা হয় । সৌৰ গণনা অনুসৰি পূজা কৰাৰ আৰম্ভ এটা কাহিনী আছে । সূৰ্য দেৱৰ উত্তাপ সহ্য কৰিব নোৱাৰি সূৰ্য দেৱৰ পত্নী সংজ্ঞাই ছলনাকৰি ছাঁয়াক দেৱীক সৃষ্টি কৰি আঁতৰি আছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই কথা গম পাই, যেতিয়া সূৰ্যদেৱে সংজ্ঞাক বিচাৰি শহুৰেক বিশ্বকৰ্মাৰ ওচৰলৈ গ’ল আৰু নিজৰ তেজস্বী শক্তি হ্ৰাসৰ উপায় বিচাৰিলে, তেতিয়া বিশ্বকৰ্মাই সূৰ্যদেৱক তেওঁৰ অস্ত্ৰেৰে সূৰ্যৰ তেজস্বী শক্তি ৮ ভাগৰ এভাগ কাটি পেলালে ৷ তেতিয়া সূৰ্যৰ তেজস্বী শক্তি হ্ৰাস হ'ল আৰু সংজ্ঞা পুনৰ সূৰ্যৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহিল । সূৰ্যক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবেই সূৰ্য গণনা মতে বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন কৰা হয় । এই কাহিনী বিষ্ণু পুৰাণ, হৰিবংশ পুৰাণ, মৎস্য পুৰাণ আদিত উল্লেখ আছে ।"
১৮৫৫ চনৰ মৰাপাট কল আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজা
১৮৫৫ চনত বৃটিছ চৰকাৰৰ উদ্যোগত যেতিয়া হুগলী নদীৰ পাৰত আধুনিক যন্ত্ৰ-পাতিৰে প্ৰথমটো মৰাপাট কল স্থাপন কৰা হৈছিল, তাত কাম কৰিবলৈ হাজাৰ হাজাৰ স্থানীয় ভাৰতীয় শ্ৰমিক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল । ভাৰতীয় কাৰিকৰ আৰু শ্ৰমিকসকলে সদায় নিজৰ কৰ্ম আৰু সঁজুলিবোৰ পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰিছিল ।
গতিকে, নতুন আধুনিক মেচিনবোৰ অহাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজৰ পৰম্পৰা অনুসৰি ভাদ মাহৰ শেষ দিনা (কন্যা সংক্ৰান্তি) সেই মেচিন আৰু কল-কাৰখানাবোৰ চাফ-চিকুণ কৰি শিল্পৰ দেৱতা ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ।
বৃটিছ উদ্যোগীসকলৰ ভূমিকা আৰু এক লোককথা পৰৱৰ্তী সময়ত বংগ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলসমূহত শ শ মৰাপাট কল গঢ়ি উঠিছিল । বৃটিছ মালিকসকলে লক্ষ্য কৰিলে যে এই নিৰ্দিষ্ট দিনটোত ভাৰতীয় শ্ৰমিকসকলে যন্ত্ৰ চাফা কৰে আৰু পূজা কৰে । যন্ত্ৰবোৰৰ নিয়মিত ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু চাফ-চিকুণ হোৱাটো কাৰখানাৰ বাবেও লাভজনক আছিল ।
এই সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰৰ পৰেশ নাথ ভূঞাই কয়, "১৮৫৫ চনত অবিভক্ত ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মৰাপাট কল স্থাপন কৰিছিল । সেই সময়ত শ্ৰমিকসকলে কলৰ উৎপাদনৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ আগতে বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন কৰি, সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছিল । বৃটিছ মালিকসকলেও এই পূজাত বাধা দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াক উৎসাহিতহে কৰিছিল আৰু শ্ৰমিকসকলক সেইদিনা ছুটি দিছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ভাৰতীয় শ্ৰমিকসকলে পালন কৰা পূজা বৃটিছসকলে কেৱল নিজৰ ব্যৱসায়িক লাভ আৰু শ্ৰমিকসকলক সন্তুষ্ট ৰাখিবলৈ ইয়াক সমৰ্থন কৰিছিল । পিছলৈ ই প্ৰসাৰতা লাভ কৰে আৰু সকলো কাৰিকৰী, নিৰ্মাণ, উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানত ধৰ্মীয় উলহ-মালহেৰে পালন কৰা হয় । আমিও আমাৰ বাহনৰ ৰক্ষণা-বেক্ষণ বা মেৰামতিৰ দায়িত্ব লোৱা মেকানিকজনৰ প্ৰতিষ্ঠানলৈ গৈ পূজাত ভাগ লৈ এই দিনটোতে সন্মান জনাই আহিছোঁ ।"