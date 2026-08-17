উজনি অসমৰ বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালক দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য মুকলি

উজনি অসমৰ বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালক দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য মুকলি
অসম চৰকাৰে চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাৰ ৬৪,৮৫১ টা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালক ইতিমধ্যে ১৫,০০০ টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াইছিল ৷
Published : August 17, 2026 at 10:25 AM IST|
Updated : August 17, 2026 at 10:37 AM IST
হায়দৰাবাদ : উজনি অসমৰ বানপীড়িত চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাৰ বানাক্ৰান্ত প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ আজি অৰ্থাৎ সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ১৫,০০০ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে ৷ অসম চৰকাৰে আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ডিবিটিৰ জৰিয়তে এই ধনৰাশি মুকলি কৰি দিয়ে ৷
ৰাজ্যৰ ৰাজহ আৰু পুনঃসংস্থাপন বিভাগে ইয়াৰ পূৰ্বে চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাৰ ৬৪,৮৯১ টা বানাক্ৰান্ত পৰিয়াললৈ মুঠ ৯৭.৩৮ কোটি টকা হস্তান্তৰ কৰিছিল ৷ কিন্তু বেংকৰ বিৱৰণ আৰু IFSC ক’ডৰ কিছু ক্ৰুতিৰ বাবে একাংশ পৰিয়ালৰ একাউণ্টলৈ এই ধনৰাশি হস্তান্তৰ হোৱা নাছিল ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ত উজনি অসমৰ ৪ বানপীড়িত জিলাৰ ৩১,৯৫১ টা বানাক্ৰান্ত পৰিয়াললৈ ১৫,০০০ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্যৰ পুঁজি মুকলি কৰি দিয়ে ৷ এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ ৯৬,৮৪২ টা পৰিয়ালে এই ধনৰাশি লাভ কৰিছে ৷ আনহাতে ৰাজ্য চৰকাৰে এই এককালীন সাহাৰ্য পুঁজিৰ বাবদ মুঠ ১৪৬.২৬ কোটি টকা ব্যয় কৰিছে ৷
ইফালে শিৱসাগৰ জিলাৰ ৩০০০ লোকৰ অনুসন্ধান চলি আছে ৷ তেওঁলোকক তৃতীয় পৰ্যায়ত এই সাহাৰ্য পুঁজি প্ৰদান কৰা হ’ব ৷ অৰ্থাৎ অসমত ১৫,০০০ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়োৱা পৰিয়ালৰ সংখ্যা ১ লাখলৈ বৃদ্ধি হ’ব ৷ দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্য়মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই তথ্য সদৰী কৰে ৷
মুখ্য়মন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই সংবাদমেলত চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক সম্পূৰ্ণ সহায় আগবঢ়োৱাৰ বাবে তাৎক্ষণিক ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপ (Rapid Damage Assessment)ৰ কাম থকাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷
ৰাজ্যৰ ১,১৪৪ গৰাকী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীয়ে এই তাৎক্ষণিক ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপত চৰকাৰক সহায় কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈ ২৬,৬৮১ টা ধ্বংসপ্ৰাপ্ত ঘৰ চিনাক্ত কৰিছে আৰু খেতিপথাৰ নষ্ট হোৱা ৯৯,২৫৬জন কৃষকক চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
এই জৰীপৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম ২৮ বা ২৯ আগষ্টত অন্ত পৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই আশা ব্যক্ত কৰে ৷ প্ৰথম পৰ্যায় জৰীপ অন্ত পৰাৰ পিছত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকৰ তালিকা ৱেব প’ৰ্টেলত আপলোড কৰা হ’ব । কিবা অভিযোগ থাকিলে প’ৰ্টেলত তথ্যসমূহ চাই কৰিব পাৰিব ।
ইফালে ১ ছেপ্টেম্বৰ বা ২ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ জৰীপ আৰম্ভ হ’ব । জৰীপকৰ্তাসকল ঘৰে ঘৰে গৈ অভিযোগ গ্ৰহণ কৰিব । চূড়ান্ত তালিকা ১৫ অথবা ১৬ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰকাশ কৰা হ’ব ৷ তাৰ পাছতো ৰাইজৰ অভিযোগ থাকিলে জৰীপকৰ্তাসকল তৃতীয়বাৰৰ বাবে জৰীপক্ষেত্ৰলৈ যাব ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে তাৎক্ষণিক ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপৰ অনুসৰি ডিবিটিৰ জৰিয়তে ধনৰাশি হস্তান্তৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰে ৷ বৰ্তমানলৈ ৪৮০ কোটি টকাৰ ক্ষয়-ক্ষতি প’ৰ্টেলত লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক : ৩-৫ আগষ্টৰ ভিতৰত বন্যাৰ্তই পাব ১৫ হাজাৰকৈ টকা; সামাজিক মাধ্যম যোগে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ