হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হ'লে আত্মীয়ই পাব ৬ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ: বন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা

হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হ'লে আত্মীয়ই পাব ৬ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ: বন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা
হাতী-মানুহৰ সংঘাত সন্দৰ্ভত বিধানসভাত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা । কিদৰে কৰিছে পৰিকল্পনা ?
Published : July 15, 2026 at 8:45 PM IST
গুৱাহাটী: "হাতী-মানুহৰ সংঘাতত কোনো লোকৰ মৃত্যু হ'লে আত্মীয়ই পাব ৬ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ । বাঘৰ আক্ৰমণতো মৃত্যু হ'লে চৰ্ত সাপেক্ষে লাভ কৰিব সম পৰিমাণৰ ক্ষতিপূৰণ । সেইদৰে হাতীৰ আক্ৰমণত শস্যভূমিৰ ক্ষতি হ'লে প্ৰতি বিঘাত কৃষকে লাভ কৰিব আঠ হাজাৰ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ ।" এই মন্তব্য বন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ ।
বুধবাৰে বিধানসভাত মানুহ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ সংঘাত সম্পৰ্কত বিধায়কসকলৰ সৈতে বনমন্ত্রীৰ এখন বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকৰ পাছতে বন মন্ত্রীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰে ।
মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়,"বান্দৰৰ উপদ্ৰৱৰ লগতে হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আজি আলোচনা কৰিছিলোঁ । প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ডেৰশ লোক মৃত্যুমুখত পৰে । হাতীয়ে খাদ্যশস্য নষ্ট কৰে । কৃষকৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় । ইয়াৰ সমাধানৰ বাবে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ।"
তেওঁ কয়,"হাতী-মানুহৰ সংঘাত নিৰাময়ৰ বাবে কিছু হ্ৰস্বম্যাদী আৰু কিছু দীৰ্ঘম্যাদী ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব । হাতীৰ উপযুক্ত ঠাইৰ বাবে বনানিকৰণ লাগিব । প্ৰত্যেকটো অঞ্চলত একো একোটা জ'ন কৰিব লাগিব । হাতীৰ সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি জ'ন কৰি দিয়া হ'ব । প্ৰয়োজন হ'লে চ'লাৰ ফেন্সিং লগাব লাগিব ।"
এই সন্দৰ্ভত বিধায়কৰে হোৱা বাৰ্তালাপৰ কথা উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "একাংশ বিধায়কে মিছন ৰূপত প্লেণ্টেচন কৰাৰ কথা কৈছে । গছ-গছনি ৰোপণত কোনো অসুবিধা নাই । বিধায়কসকলৰ লগত বিশদ আলোচনা হৈছে । আমি তেওঁলোকৰ পৰা লিখিত পৰামৰ্শ ২০-২১ তাৰিখত বিচাৰিছোঁ ।"
এছঅ'পি প্ৰস্তুত কৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "সেই পৰামৰ্শসমূহ লৈ ২২-২৩ তাৰিখে আমি এখন এছঅ'পি প্ৰস্তুত কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ । যিখন এছঅ'পিৰে আমি আগন্তুক দিনত কাম কৰিম । কিছু হ্ৰস্বম্যাদী আৰু কিছু দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা কৰা হ'ব ।"
বান্দৰৰ উপদ্ৰৱ সন্দৰ্ভত মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "বিভিন্ন অঞ্চলত বান্দৰৰ উপদ্ৰৱ আছে আৰু এই কথাটো আমি অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে চাইছোঁ । ইয়াক কিদৰে নিয়ন্ত্রণ কৰিব পাৰি । ফল-মূলৰ গছ লগোৱাৰ কথা কৈছে আৰু আমি সেইখিনি কৰিম । হিমাচল প্ৰদেশত বন্ধ্যাকৰণ সফল হৈছে । এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় বিধায়ক সকলক ৰাইজৰ লগত কথা পাতিব দিছোঁ ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"বন্ধ্যাকৰণ এটা ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে নেকি, ইয়াৰ বাবে এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব । বহুতে ইয়াৰ সপক্ষে কৈছে । তথাপি ৰাইজৰ লগত কথা পাতিব কৈছোঁ । বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৰা হ'ব । কম দিনৰ ভিতৰত আমি চিন্তা কৰিম । লিখিতভাৱে পৰামৰ্শ দিলে এছঅ'পি প্ৰস্তুত কৰা হ'ব ।"
হাতী-মানুহৰ সংঘাতত মানুহৰ মৃত্যু হ'লে ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ প্ৰসংগত মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "আগতে আমি ৪ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিছিলোঁ । যোৱা সময়ছোৱাত মুখ্যমন্ত্রীৰ আগ্ৰহ আছিল যে ৬ লাখ টকাকৈ দিব লাগে । এতিয়া সেই টকাটো অতি সহজতে দিব পাৰো তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।"
লগতে তেওঁ কয়, "সেইদৰে এবিঘা মাটিৰ ক্ষেত্রত ৮ হাজাৰ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়া হয় । সহজতে ক্ষতিপূৰণ দিবৰ বাবে বিভাগৰ গাইডলাইন বনাব দিছোঁ । মেলা চিকাৰৰ কথাটো আহিছে । বিশদ আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে । সকলো বিষয় সামৰি গাইডলাইন কৰা হ'ব ।"