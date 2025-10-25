জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত: কি কি বিষয় সামৰিব ন্যায়িক তদন্ত আয়োগে, কেতিয়া কেনেকৈ দিব পাৰিব জবানবন্দী

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত: কি কি বিষয় সামৰিব ন্যায়িক তদন্ত আয়োগে, কেতিয়া কেনেকৈ দিব পাৰিব জবানবন্দী
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত কৰিবলৈ ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰ্মৰত ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত তদন্ত আয়োগ গঠন কৰা হৈছে ।
Published : October 25, 2025 at 8:16 PM IST
গুৱাহাটী: অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত কৰাৰ বাবে শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া ন্যায়িক তদন্ত আয়োগে কি কি বিষয় সামৰি ল'ব । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্রত্যক্ষ নির্দেশত ইতিমধ্যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু ৰহস্য উন্মোচন কৰাৰ বাবে চি আই ডিৰ এছ আই টিয়ে তদন্ত কৰি আছে । তাৰ পাছত নতুনকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ সৌমিত্ৰ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত ন্যায়িক তদন্ত আয়োগ গঠন কৰি দিয়া হৈছে ।
লক্ষণীয় কথাটো হ'ল যে ৰাজ্যত এইখনেই প্রথম তদন্ত আয়োগ য'ত কোনো বিষয়ৰ তদন্ত কৰাৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰ্মৰত ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত তদন্ত আয়োগ গঠন কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে আয়োগে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে । এই আয়োগে কি কি দিশ তদন্ত প্রক্ৰিয়াত সামৰি ল'ব তাক লৈ বহুতৰে মনত প্ৰশ্ন উদয় হৈছে । কাৰণ একেটা বিষয়তে চি আই ডিৰ এছ আই টিয়েও তদন্ত কৰি আছে । ৰাজ্য চৰকাৰে যিখন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি ন্যায়িক তদন্ত আয়োগ গঠন কৰিছে তাত আয়োগে কি কি দিশ তদন্তৰ সময়ত সামৰি ল'ব সেয়াও স্পষ্ট কৰি দিছে ।
তদন্ত আয়োগে অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাৰ সকলো দিশ সামৰি ল'ব । আয়োগে মুখ্যতঃ চাৰিটা বিষয় তদন্তৰ সময়ত সামৰি ল'ব । ছিংগাপুৰত ১৯ ছেপ্টেম্বৰত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে সংঘটিত অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ আগৰ আৰু পাছৰ সকলো বিষয় সামৰি ল'ব । আনকি কি পৰিস্থিতিত সেই ঘটনা সংঘটিত হ'বলগীয়া হ'ল আৰু প্ৰকৃততে কি সংঘটিত হৈছিল সেয়াও তদন্তৰ সময়ত সামৰি ল'ব । শিল্পী জুবিন গাৰ্গে অকালতে প্রাণ হেৰুৱাবলগীয়া হোৱা ঘটনাত বা তালৈ লৈ যোৱা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষৰ অৱহেলা বা গাফিলতি আছিল নেকি সেই দিশটোও তদন্ত আয়োগে সামৰি ল'ব ।
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সৈতে দেশ-বিদেশৰ কোনো ব্যক্তিবিশেষৰ গভীৰ ষড়যন্ত্র আৰু বেআইনী কার্যকলাপ জড়িত আছে নেকি সেয়াও তদন্ত কৰিব ন্যায়িক তদন্ত আয়োগে । ইতিমধ্যে আয়োগে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কাৰোবাৰ হাতত কিবা তথ্য আছে তেনেহ'লে সেয়া আয়োগক প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । শেহতীয়াকৈ ন্যায়িক তদন্ত আয়োগৰ তৰফৰ পৰা বিজ্ঞাপন যোগে জাননী জাৰি কৰা হৈছে । সেই অনুসৰি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত গঠিত হোৱা ন্যায়াধীশ সৌমিত্ৰ শইকীয়াৰ এজনীয়া তদন্ত আয়োগত দিব পাৰিব জবানবন্দী ।
ঘটনাত কোনো ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে নেকি, ক’ত ক’ত হৈছিল গাফিলতি, ষড়যন্ত্ৰ বা বেআইনী কাৰকে অৰিহণা যোগাইছিল নেকি আদি এই সকলো বিষয় সন্দৰ্ভত ৩ নৱেম্বৰৰ পৰা ২১ নৱেম্বৰলৈ পুৱা ১০.৩০ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪.০০ বজালৈ গ্ৰহণ কৰা হ'ব জবানবন্দী । অৱশ্যে দেওবাৰে এই প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ থাকিব । এজনীয়া তদন্ত আয়োগৰ সচিব অৰূপ পাঠকৰ স্বাক্ষৰিত ৰাজহুৱা জাননী অনুসৰি ছিংগাপুৰত প্রয়াত জুবিন গাৰ্গৰ দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত তথ্য আৰু পৰিস্থিতি সন্দর্ভত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ সৌমিত্র শইকীয়াৰ নেতৃত্বত এখন এজনীয়া তদন্ত আয়োগ গঠন কৰা হৈছে ।
ৰাজহুৱা জাননীত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি প্রয়াত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত তথ্য আৰু পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিব । ঘটনাৰ পূৰ্বৰ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সংঘটিত হোৱা পৰিঘটনাসমূহৰ ক্ৰম নির্ণয় কৰিব । ঘটনাৰ সৈতে জড়িত কোনো ব্যক্তি বিশেষ, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানৰ ফালৰ পৰা কোনো ত্রুটি, বাদ দিয়া বা সংঘটিত কৰা কাৰ্য বা গাফিলতি হৈছে নেকি সেয়া আয়োগে পৰীক্ষা কৰিব । তদুপৰি অন্যায় চক্রান্তৰ সম্ভাৱনীয়তা, ষড়যন্ত্র বা বেআইনী কার্য সমন্বিতে কোনো বাহ্যিক কাৰকে ঘটনাত অৰিহণা যোগাইছিল নেকি বা ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আছিল নেকি সেয়াও নিৰ্ণয় কৰা হ'ব ।
উক্ত চাৰিটা প্রাসংগিক বিচার্য বিষয়ত উল্লেখ কৰা ধৰণে ঘটনাৰ সৈতে জড়িত তথ্য আৰু পৰিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান থকা সকলো ব্যক্তিকে জাননী দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা সময়ত চানমাৰিস্থিত অসম খাদী আৰু গ্রামোদ্যোগ বোর্ডৰ চৌহদত অৱস্থিত ন্যায়াধীশ সৌমিত্র শইকীয়াৰ নেতৃত্বাধীন এজনীয়া তদন্ত আয়োগৰ কাৰ্যালয়ত যথাযথভাবে ন'টাৰিৰ দ্বাৰা প্রত্যায়িত শপতনামাৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ জবানবন্দী দাখিল কৰিব পাৰিব । আয়োগৰ সন্মূখত নিজৰ বক্তব্য দাখিল কৰিব বিচৰা সকলো ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে শপতনামাত উল্লেখ কৰা তথ্যৰ সমর্থনত নথি-পত্ৰৰ এখন তালিকাও দাখিল কৰিব লাগিব । যি নথি-পত্ৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিৰ্ভৰ কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ কৰে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ হাতত বা নিয়ন্ত্রণত থকা এনে নথি-পত্ৰৰ মূল বা প্রত্যায়িত প্রতিলিপি দাখিল কৰিব লাগিব । আনহাতে বাকী নথি-পত্ৰসমূহ যাৰ পৰা সংগ্রহ কৰিব পৰা যাব সেইসকলৰ নাম আৰু ঠিকনাও উল্লেখ কৰিব লাগিব ।