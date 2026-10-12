মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত খেল মহাৰণ, মিছন বসুন্ধৰা সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা সভা
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত জিলাসমূহৰ ভিন্ন বিষয়ত জিলা আয়ুক্তসকলৰ সৈতে বিশেষ পৰ্যালোচনা সভা ৷
Published : October 12, 2026 at 10:47 PM IST
হায়দৰাবাদ : সোমবাৰে লোকসেৱা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত ৰাজ্যৰ জিলাসমূহৰ ভিন্ন বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত এক পাৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই আগন্তুক খেল মহাৰণ, মিছন বসুন্ধৰা সন্দৰ্ভত জিলা আয়ুক্তসকলৰ সৈতে পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে কেতবোৰ নিৰ্দেশনাও প্ৰদান কৰে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে জাৰি কৰা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিলা উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে আগন্তুক খেল মহাৰণ ৩.০ আয়োজনৰ প্রস্তুতিৰ পর্যালোচনা কৰে ৷ লগতে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতাখন সূচাৰুৰূপে আয়োজন কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলো জিলা আযুক্তকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান কৰে ।
HCM Dr @himantabiswa reviewed Khel Maharan 3.0, Mission Basundhara 4.0 and industrial land management with all District Commissioners today. HCM directed DCs to ensure Khel Maharan runs smoothly from November 7, make Mission Basundhara 4.0 more citizen-centric and build district-wise industrial land banks to drive industrial growth.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) October 12, 2026
উল্লেখ্য যে, ৭ নৱেম্বৰৰ পৰা গাঁও পঞ্চায়ত পর্যায়ত এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসমূহ আৰম্ভ হ'ব । এইবাৰৰ খেল মহাৰণত ১২ বছৰৰ অনুর্ধ্বসকলৰ বাবে শিশু ক্রীড়া সমাৰোহ আয়োজন কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে উদীয়মান ক্রীড়া প্রতিভা বিচাৰি উলিওৱা হ'ব ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানৰ লগতে মাহিলি জলপানি প্রদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷
আনহাতে, এইবাৰৰ খেল মহাৰণ ৰাজ্যিক পর্যায়ৰ প্রতিযোগিতা গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, বৈঠকত মুখ্যমন্ত্রীয়ে মিছন বসুন্ধবা ৪.০ৰ অধীনত সামৰি ল'বলগীয়া ভূমি-ৰাজহ সম্পর্কীয় বিষয়সমূহৰ বুজ লয় । এই অভিযানৰ বাবে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত চলি থকা কর্মশালাৰ অগ্রগতিৰ বুজ লয় ৷
মিছন বসুন্ধৰাৰ পূর্বৰ সংস্কৰণসমূহত কেইবাখনো জিলাত বহুবোৰ ৰাজহ সম্পর্কীয় বিষয় নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ বাদ পৰি যোৱাৰ প্রসংগ উল্লেখ কৰি মিছন বসুন্ধৰা ৪.০ত এই বিষয়সমূহ সামৰি ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নির্দেশ দিয়ে জিলা আয়ুক্তসকলক ৷ তেওঁ চাহ বাগিচাৰ ৰাইজ এলেকাত ভূমি পট্টা প্রদানৰ স্থিতিৰো পর্যালোচনা কৰে ।
লগতে পঢ়ক: পূজাৰ বতৰত ৰাজ্যৰ মহিলাৰ মুখত বিৰিঙিব হাঁহি, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিব ধনৰ টোপোলা !