ETV Bharat / state

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত খেল মহাৰণ, মিছন বসুন্ধৰা সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা সভা

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত জিলাসমূহৰ ভিন্ন বিষয়ত জিলা আয়ুক্তসকলৰ সৈতে বিশেষ পৰ্যালোচনা সভা ৷

mission basundharas, khel maharan review meeting
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত খেল মহাৰণ, মিছন বসুন্ধৰা সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা সভা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 12, 2026 at 10:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : সোমবাৰে লোকসেৱা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত ৰাজ্যৰ জিলাসমূহৰ ভিন্ন বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত এক পাৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই আগন্তুক খেল মহাৰণ, মিছন বসুন্ধৰা সন্দৰ্ভত জিলা আয়ুক্তসকলৰ সৈতে পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে কেতবোৰ নিৰ্দেশনাও প্ৰদান কৰে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে জাৰি কৰা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিলা উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে আগন্তুক খেল মহাৰণ ৩.০ আয়োজনৰ প্রস্তুতিৰ পর্যালোচনা কৰে ৷ লগতে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতাখন সূচাৰুৰূপে আয়োজন কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলো জিলা আযুক্তকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান কৰে ।

উল্লেখ্য যে, ৭ নৱেম্বৰৰ পৰা গাঁও পঞ্চায়ত পর্যায়ত এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসমূহ আৰম্ভ হ'ব । এইবাৰৰ খেল মহাৰণত ১২ বছৰৰ অনুর্ধ্বসকলৰ বাবে শিশু ক্রীড়া সমাৰোহ আয়োজন কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে উদীয়মান ক্রীড়া প্রতিভা বিচাৰি উলিওৱা হ'ব ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানৰ লগতে মাহিলি জলপানি প্রদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷

আনহাতে, এইবাৰৰ খেল মহাৰণ ৰাজ্যিক পর্যায়ৰ প্রতিযোগিতা গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, বৈঠকত মুখ্যমন্ত্রীয়ে মিছন বসুন্ধবা ৪.০ৰ অধীনত সামৰি ল'বলগীয়া ভূমি-ৰাজহ সম্পর্কীয় বিষয়সমূহৰ বুজ লয় । এই অভিযানৰ বাবে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত চলি থকা কর্মশালাৰ অগ্রগতিৰ বুজ লয় ৷

মিছন বসুন্ধৰাৰ পূর্বৰ সংস্কৰণসমূহত কেইবাখনো জিলাত বহুবোৰ ৰাজহ সম্পর্কীয় বিষয় নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ বাদ পৰি যোৱাৰ প্রসংগ উল্লেখ কৰি মিছন বসুন্ধৰা ৪.০ত এই বিষয়সমূহ সামৰি ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নির্দেশ দিয়ে জিলা আয়ুক্তসকলক ৷ তেওঁ চাহ বাগিচাৰ ৰাইজ এলেকাত ভূমি পট্টা প্রদানৰ স্থিতিৰো পর্যালোচনা কৰে ।

লগতে পঢ়ক: পূজাৰ বতৰত ৰাজ্যৰ মহিলাৰ মুখত বিৰিঙিব হাঁহি, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিব ধনৰ টোপোলা !

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
মিছন বসুন্ধৰা
খেল মহাৰণ
ভূমি পট্টা
KHEL MAHARAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.