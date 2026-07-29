বানাক্ৰান্তক ক্ষতিপূৰণ, মানৱ-সৃষ্ট বিপৰ্যয়ৰ তদন্তৰ দাবীৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ পত্ৰ কংগ্ৰেছৰ

বানাক্ৰান্তক ক্ষতিপূৰণ, মানৱ-সৃষ্ট বিপৰ্যয়ৰ তদন্তৰ দাবীৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ পত্ৰ কংগ্ৰেছৰ
উজনিৰ বানপীড়িত ৰাইজক ক্ষতিপূৰণ আৰু পূৰ্বৰ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কংগ্ৰেছৰ ৷
Published : July 29, 2026 at 7:28 PM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ শেহতীয়া বানপানীক মানৱ-সৃষ্ট দুৰ্যোগ বুলি অভিহিত কৰি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ আইনী কোষে বুধবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মাননীয় মুখ্য ন্যায়াধীশক এখন পত্ৰ আবেদন দাখিল কৰিছে ৷ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে এই ধ্বংসলীক কেৱল প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বুলি কোৱা কথাখিনিক সম্পূৰ্ণভাৱে নাকচ কৰি ইয়াক মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগ বুলি অভিহিত কৰিছে ।
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে গৃহীত কৰা বাধ্যতামূলক ন্যায়িক আদেশক দীৰ্ঘদিন ধৰি ইচ্ছাকৃতভাৱে অৱজ্ঞা কৰাৰ অভিযোগ তুলি ৰাজ্য চৰকাৰক এপিচিচিৰ আইনী কোষে তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে । বছৰ বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিৰোধী দলৰ প্ৰাক্তন নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই দিখৌ নদীৰ অৱবাহিকাৰ ভংগুৰ পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ বাবে অদম্য আইনী যুঁজ চলাই আহিছে ।
তেওঁলোকৰ অভিযোগ মতে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা পিআইএল ৭৮/২০১৮, পিআইএল ৬২/২০১৯, আৰু পুনৰীক্ষণ আবেদন ১০১/২০২২ত উচ্চ শক্তি সমিতি গঠন, মাষ্টাৰ প্লেন প্ৰস্তুত কৰা, আৰু অবৈধ খনন বন্ধ কৰিবলৈ বন টাস্ক ফ’ৰ্চ বেটেলিয়নৰ দ্বাৰা বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত লোকক সক্ৰিয়ভাৱে নিয়োগ কৰাৰ বাবে স্পষ্ট নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পিছতো ৰাজ্য চৰকাৰ অচল হৈ আছে । কংগ্ৰেছ দলৰ অভিযোগ অনুসৰি অনিয়ন্ত্ৰিত যান্ত্ৰিক খননৰ ফলত নদীসমূহৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ প্ৰতিৰক্ষা হেৰুৱাই পেলাইছে, যাৰ ফলত দুৰ্বল নদীৰ পাৰসমূহে তলৰ ফালে ঢৌ সহ্য কৰিবলৈ অক্ষম হৈ পৰিছে ।
পত্ৰখনত কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ ৰীতম সিঙে উল্লেখ কৰে যে বৰ্তমান উজনি অসমত এক বিপৰ্যয়ৰ সৃষ্টি হৈছে । ইতিমধ্যে ৭০ জনতকৈও অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ৬ লাখতকৈও অধিক লোক প্ৰভাৱিত হৈছে । অসম চৰকাৰে ইয়াক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বুলি অভিহিত কৰিলেও, প্ৰকৃততে ই চৰকাৰী তন্ত্ৰৰ ব্যৰ্থতাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা এক মানৱ-সৃষ্ট বিপৰ্যয় ।
সিঙে পত্ৰখনত কয় যে এই বিপৰ্যয়ৰ মূল কাৰণ দুটা ৷ প্ৰথমটো হ’ল নদীৰ বুকুত চলি থকা অবৈজ্ঞানিক কয়লা খনন । যাৰ ফলত নদীৰ পাৰসমূহ দুৰ্বল হৈ পৰিছে । দ্বিতীয়টো হ’ল নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বান্ধসমূহৰ পৰা হঠাতে কোনো পূৰ্ব-সতৰ্কতা নোহোৱাকৈ এৰি দিয়া পানী ।
পূৰ্বে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ দ্বাৰা দাখিল কৰা জনস্বাৰ্থ জড়িত আবেদনৰ (PIL 78/2018, PIL 62/2019, Review Petition 101/2022) ভিত্তিত এই ন্যায়ালয়ে "Mines & Minerals Task Force Battalion" গঠন আৰু নদী সুৰক্ষাৰ বাবে স্পষ্ট নিৰ্দেশ দিছিল, কিন্তু চৰকাৰে এইসমূহ সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰা নাই বুলি কয় ৰীতম সিঙে ।
‘‘ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত মোৰ প্ৰাৰ্থনা আৰু দাবী, চৰকাৰী গাফিলতি আৰু 'Act of God'ৰ দোহাই দি চৰকাৰে নিজৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰি থাকিব নোৱাৰে । বানপীড়িত লোকসকলক কেৱল নামমাত্ৰ সাহায্য নিদি, তেওঁলোকৰ হেৰুওৱা সম্পত্তি আৰু জীৱনৰ উচিত সাংবিধানিক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়ক ৷ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিনাৰেল ফাউণ্ডেচন ট্ৰাষ্ট (DMFT) আৰু PMKKKY ২০২৪ ৰ অধীনত বানপ্ৰৱণ অঞ্চলত স্থায়ী, দুৰ্যোগ-প্ৰতিৰোধী গৃহ নিৰ্মাণ আৰু কৃষিভূমিৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম কৰিবলৈ চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিয়ক ৷’’ সিঙে পত্ৰখনত কয় ৷
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘২০১৯ চনত ন্যায়ালয়ে গঠন কৰিবলৈ দিয়া বিশেষ টাস্ক ফ’ৰ্চ (Forest Task Force Battalion) আৰু নদীৰ গতিপথ সলনি নোহোৱাকৈ ৰখাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা মাষ্টাৰ প্লেন বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আছে, তাৰ এক বিতং প্ৰতিবেদন চৰকাৰৰ পৰা বিচাৰিব লাগে ৷’’
উল্লেখ্য যে বৰ্তমান চৰকাৰে অসমক "গ্ৰীণ এনাৰ্জী হাব" কৰাৰ বাবে বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে ৷ এক স্বতন্ত্ৰ বিশেষজ্ঞ কমিটীৰ দ্বাৰা ইয়াৰ পাৰিৱেশিক প্ৰভাৱ পুনৰীক্ষণ নকৰালৈকে আৰু বান্ধৰ পানী এৰাৰ সুৰক্ষিত নিয়ম তৈয়াৰ নকৰালৈকে এই নিৰ্মাণ কাৰ্য স্থগিত ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ বাবে সিঙে পত্ৰখনত আহ্বান জনায় ।
লগতে পঢ়ক: বানৰ পিছত পশুধনৰ মৃতদেহ আঁতৰোৱাৰ ব্যৱস্থাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসা