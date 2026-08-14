ETV Bharat / state

মত প্ৰকাশৰ পৰা নিজৰ কেৰিয়াৰ বাছনিলৈ- যুৱ প্ৰজন্মৰ মতে স্বাধীনতাৰ সংজ্ঞা কি ?

স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে ইটিভি ভাৰতৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ ।

Independence Day 2026
মত প্ৰকাশৰ পৰা নিজৰ কেৰিয়াৰ বাছনিলৈ-যুৱ প্ৰজন্মৰ স্বাধীনতাৰ সংজ্ঞা কি ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2026 at 3:07 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : ভাৰতে স্বাধীনতাৰ ৭৯ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে । শনিবাৰে অৰ্থাৎ ১৫ আগষ্টত দেশবাসীয়ে ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিব । ১৯৪৭ চনৰ এই দিনটোতে ভাৰতে ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল । কিন্তু বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ বাবে স্বাধীনতাৰ অৰ্থ কেৱল বিদেশী শাসনৰ পৰা মুক্তি নহয় । নিজৰ সিদ্ধান্ত নিজে লোৱা, আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱা, নিৰ্ভীকতাৰে মত প্ৰকাশ কৰা আৰু নিজৰ ভৱিষ্যৎ নিজে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰাটোৱেই আজিৰ প্ৰজন্মৰ বাবে স্বাধীনতাৰ নতুন অৰ্থ ।

দেশে ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ সময়তে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে হোৱা আলোচনাত স্বাধীনতাৰ এই সমসাময়িক ছবিখন পোহৰলৈ আহিছে ।

স্বাধীনতা মানে নিজৰ সিদ্ধান্ত নিজে লোৱা

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মতে স্বাধীনতাৰ অন্যতম মূল অৰ্থ হৈছে নিজৰ জীৱন, শিক্ষা, কেৰিয়াৰ আৰু ভৱিষ্যৎ সম্পৰ্কে নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে কয়, "স্বাধীনতা মানে নিজৰ ওপৰত নিজে নিৰ্ভৰশীল হোৱা, বাহ্যিক নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰা মুক্ত হোৱা আৰু আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱা ।" তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱা মানে কেৱল বয়স বৃদ্ধি নহয়; নিজৰ আৰ্থিক, মানসিক আৰু ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিজে ল'ব পৰাৰ ক্ষমতাও স্বাধীনতাৰ অংশ ।

বয়সৰ লগে লগে সলনি হয় স্বাধীনতাৰ অৰ্থ

শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মতে স্বাধীনতাৰ ধাৰণা বয়স আৰু অভিজ্ঞতাৰ সৈতে সলনি হয় । শিশু অৱস্থাত স্বাধীনতা মানে পিতৃ-মাতৃয়ে কৰিবলৈ নিদিয়া কাম নিজে কৰিব পৰা হ'ব পাৰে । কিন্তু ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে নিজৰ চাকৰি, কেৰিয়াৰ আৰু ভৱিষ্যৎ নিজে বাছি লোৱাৰ অধিকাৰ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে ।

Independence Day 2026
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ শিক্ষাৰ্থী (ETV Bharat)

আৰ্থিক স্বাৱলম্বিতাই স্বাধীনতাৰ আধাৰ

আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱা স্বাধীনতাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ । পছন্দৰ কেৰিয়াৰ বাছি লোৱাৰ লগতে সেই কেৰিয়াৰ অনুসৰণ কৰাৰ বাবে শিক্ষা আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ থকাটোও প্ৰয়োজনীয় বুলি শিক্ষাৰ্থীসকলে মত প্ৰকাশ কৰে । তেওঁলোকৰ মতে অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তা নাথাকিলে ব্যক্তিগত পছন্দৰ স্বাধীনতাও বহু ক্ষেত্ৰত সীমিত হৈ পৰে ।

প্ৰব্ৰজন বাধ্যতামূলক নহয়

অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে প্ৰব্ৰজনৰ বিষয়টোও স্বাধীনতাৰ সৈতে জড়িত । এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ মতে কোনো যুৱক-যুৱতীয়ে অসমত বা দেশৰ আন ৰাজ্যত বা বিদেশত কাম কৰিব বিচাৰিলে সেয়া তেওঁৰ নিজৰ পছন্দ হোৱা উচিত । কিন্তু জীৱিকাৰ অভাৱত জন্মভূমি এৰি যাবলৈ বাধ্য হোৱাটো স্বাধীনতাৰ সম্পূৰ্ণ ছবি নহয় । তেওঁ কয়, "মানুহে য'ত বিচাৰে তালৈ যাব পাৰিব লাগে, কিন্তু সেয়া নিজৰ পছন্দ হোৱা উচিত, প্ৰব্ৰজন বাধ্যতামূলক নহয় ।"

Independence Day 2026
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে স্বাধীনতাৰ অৰ্থ (ETV Bharat)

মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা

সাংবাদিকতাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ । তেওঁলোকৰ মতে নাগৰিকে ভয় নোহোৱাকৈ নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব লাগে আৰু ক্ষমতাত থকা লোকসকলক প্ৰশ্ন কৰাৰ অধিকাৰ থাকিব লাগে । এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে কয়, "সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা মানে চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিব পৰাৰ অধিকাৰ । নাগৰিকে ক্ষমতাত থকাসকলক প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰিলে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ দুৰ্বল হৈ পৰে ।"

Independence Day 2026
যুৱ প্ৰজন্মৰ স্বাধীনতাৰ সংজ্ঞা (ETV Bharat)

মতানৈক্য মানেই দেশবিৰোধী নহয়

শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মতে গণতন্ত্ৰত মতানৈক্য আৰু শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ বাবে স্থান থকাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । তেওঁলোকৰ মতে চৰকাৰ বা ক্ষমতাত থকা ব্যক্তিৰ সৈতে মতানৈক্য প্ৰকাশ কৰাটো গণতন্ত্ৰৰ স্বাভাৱিক অংশ । মতানৈক্যক দেশবিৰোধী বুলি গণ্য নকৰি গণতান্ত্ৰিক আলোচনাৰ অংশ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।

নাৰীৰ সুৰক্ষাও স্বাধীনতাৰ মাপকাঠি

একাংশ শিক্ষাৰ্থীৰ মতে মহিলাসকলে ভয় নোহোৱাকৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব পাৰিব লাগে । যদি এগৰাকী মহিলাই অকলে বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ ভয় কৰিবলগীয়া হয়, তেন্তে এখন দেশক সম্পূৰ্ণৰূপে স্বাধীন বুলি ক'ব নোৱাৰি ।

সকলোৰে বাবে সম অধিকাৰ

স্বাধীনতা কেৱল সংখ্যাগৰিষ্ঠৰ অধিকাৰ নহয় বুলি শিক্ষাৰ্থীসকলে উল্লেখ কৰে । আদিবাসী, থলুৱা জনগোষ্ঠী, সংখ্যালঘু আৰু অন্যান্য প্ৰান্তীয় সম্প্ৰদায়ে নিজৰ অধিকাৰৰ কথা ভয় নোহোৱাকৈ ক'ব পাৰিব লাগে । নিজৰ ভূমি, জীৱিকা আৰু পৰিচয় সুৰক্ষাৰ বাবে গণতান্ত্ৰিকভাৱে মাত মাতিব পৰাটোও স্বাধীনতাৰ অংশ ।

Independence Day 2026
স্বাধীনতা মানে মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা (ETV Bharat)

স্বাধীনতাৰ সৈতে দায়িত্বও জড়িত

শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মতে স্বাধীনতা মানে কেৱল নিজৰ ইচ্ছামতে যিকোনো কাম কৰা নহয় । নিজৰ অধিকাৰৰ লগতে আনৰ অধিকাৰক সন্মান কৰা, আইন মানি চলা আৰু সমাজ তথা দেশৰ প্ৰতি দায়িত্ব পালন কৰাটোও স্বাধীনতাৰ অবিচ্ছেদ্য অংশ ।

পৰিৱেশ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ অধিকাৰ

স্বাধীনতাৰ ধাৰণাত পৰিৱেশ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ অধিকাৰকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলে । এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ মতে ভাৰত তেতিয়াহে প্ৰকৃত অৰ্থত স্বাধীন হ'ব, যেতিয়া মানুহে নিজৰ অধিকাৰৰ কথা ক'ব পাৰিব আৰু বন্যপ্ৰাণীয়েও নিজৰ প্ৰাকৃতিক বাসস্থানত নিৰাপদে থাকিব পাৰিব ।

Independence Day 2026
যুৱ প্ৰজন্মৰ দৃষ্টিত স্বাধীনতাৰ অৰ্থ (ETV Bharat)

সামাজিক হেঁচাৰ পৰা মুক্তি

যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে সামাজিক হেঁচাৰ পৰা মুক্ত হৈ নিজৰ পছন্দ অনুসৰি জীৱন বাছি ল'ব পৰাটোও স্বাধীনতাৰ অংশ । পৰিয়াল বা সমাজৰ অত্যধিক হেঁচাৰ বাবে নিজৰ পছন্দ ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য নোহোৱাকৈ নিজৰ জীৱনৰ সিদ্ধান্ত নিজে ল'ব পৰাটো প্ৰকৃত স্বাধীনতা বুলি শিক্ষাৰ্থীসকলে উল্লেখ কৰে ।

মুক্ত মন, মুক্ত চিন্তা, মুক্ত কৰ্ম

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ কিছুমান শিক্ষাৰ্থীয়ে 'Gen Z'ৰ স্বাধীনতাৰ ধাৰণাক তিনিটা শব্দত বাখ্যা কৰিছে-মুক্ত মন, মুক্ত চিন্তা আৰু মুক্ত কৰ্ম । তেওঁলোকৰ মতে যুৱ প্ৰজন্মই এনে এখন সমাজ বিচাৰে, য'ত সৃষ্টিশীলতা, সমালোচনামূলক চিন্তা আৰু ব্যক্তিগত পছন্দক সন্মান কৰা হয় ।

Independence Day 2026
স্বাধীনতাৰ অৰ্থ কেৱল বিদেশী শাসনৰ পৰা মুক্তি নহয় (ETV Bharat)

১৯৪৭ৰ পৰা ২০২৬লৈ

১৯৪৭ চনত ভাৰতে ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল । কিন্তু ২০২৬ চনৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে প্ৰশ্নটো হৈছে-"আজি আমি নিজৰ সিদ্ধান্ত কিমান স্বাধীনভাৱে ল'ব পাৰিছোঁ ?" তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মতামতত স্পষ্ট হৈছে যে স্বাধীনতাৰ সংজ্ঞা এতিয়া অধিক বিস্তৃত । ৰাজনৈতিক স্বাধীনতাৰ সৈতে অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তা, শিক্ষা, কৰ্মসংস্থাপন, নাৰীৰ সুৰক্ষা, সামাজিক সমতা, মত প্ৰকাশৰ অধিকাৰ আৰু নিজৰ ভৱিষ্যৎ নিজে নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ অধিকাৰো সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে । আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে স্বাধীনতাৰ প্ৰকৃত অৰ্থ-নিজৰ পছন্দ বাছি লোৱাৰ স্বাধীনতা, নিজৰ কথা কোৱাৰ স্বাধীনতা আৰু নিজৰ ভৱিষ্যৎ নিজে গঢ়াৰ স্বাধীনতা ।

লগতে পঢ়ক :

স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰত্যাহ্বান, বিদ্ৰোহীৰ আতংক আৰু এটা প্ৰজন্মৰ মনত ৰৈ যোৱা অপূৰ্ণ আশা

TAGGED:

TEZPUR UNIVERSITY
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়
স্বাধীনতা দিৱস
যুৱপ্ৰজন্ম
INDEPENDENCE DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.