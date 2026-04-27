পাঁচ দশক আইনী সেৱা আগবঢ়াই মহেন্দ্ৰ নাথ দত্তই লাভ কৰিলে জ্য়েষ্ঠ অধিবক্তাৰ স্বীকৃতি

পাঁচ দশক আইনী সেৱা আগবঢ়াই মহেন্দ্ৰ নাথ দত্তই লাভ কৰিলে জ্য়েষ্ঠ অধিবক্তাৰ স্বীকৃতি
১৯৭৫ চনত যোৰহাটত ওকালতি আৰম্ভ কৰা অধিবক্তালৈ গৌহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্বীকৃতি ।
Published : April 27, 2026 at 7:16 PM IST
গোলাঘাট: সেয়া সময় আছিল ১৯৭৫ চনৰ কথা । যোৰহাটৰ পৰা অধিবক্তা হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল গোলাঘাটৰ চন্দন নগৰৰ মহেন্দ্ৰ নাথ দত্তই । তেতিয়াৰে পৰা তেওঁ সাফল্য়ৰ বাবে কেতিয়াও উভতি চাবলগীয়া হোৱা নাই । সুদীৰ্ঘ পাঁচটা দশক ধৰি আইনী সেৱা আগবঢ়োৱা এইগৰাকী অধিবক্তাই অৱশেষত লাভ কৰিলে কামৰ স্বীকৃতি ।
যোৰহাটত কিছুদিন আইনী সেৱা আগবঢ়াই গোলাঘাট অধিবক্তা সন্থাত যোগদান কৰা মহেন্দ্ৰ নাথ দত্তক শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰিছে জ্য়েষ্ঠ অধিবক্তাৰ স্বীকৃতি । অধিবক্তা জীৱনৰ ৫১ টা বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো এতিয়াও যেন তৰুণ মনৰ অধিকাৰী হৈয়ে আছে মহেন্দ্ৰ নাথ দত্ত ।
সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক আইনী সেৱা আগবাঢ়াই প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা মহেন্দ্ৰ নাথ দত্তই এই সন্মান লাভ কৰাত অধিবক্তাগৰাকীৰ লগতে গোলাঘাট অধিবক্তা সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকল উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে । এই স্বীকৃতি লাভ কৰি অধিবক্তা মহেন্দ্ৰ নাথ দত্তই কয়," ১৯৭৫ চনত যোৰহাটত কিছুদিন ওকালতি কৰি তাৰ পাছত গোলাঘাট অধিবক্তা সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত যোগদান কৰিছো । তাৰ পাছৰে পৰা আইনী সেৱা আগবাঢ়াই আছো । অহা ১ আগষ্টত মোৰ ওকালতি জীৱনৰ ৫১ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব ।"
অধিবক্তাসকলৰ দুটা শ্ৰেণী থাকে বুলি উল্লেখ কৰি কয়," এটা জুনিয়ৰ আৰু ছিনিয়ৰ । জুনিয়ৰ অধিবক্তাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পাছত জ্য়েষ্ঠ অধিবক্তাৰ স্বীকৃতি বাৰ কাউন্সিলে দিব নোৱাৰে । এই স্বীকৃতি দিয়ে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে । গোলাঘাট অধিবক্তা সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ ভিতৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ে মোক জ্য়েষ্ঠ অধিবক্তাৰ স্বীকৃতি দিয়া বাবে মই আনন্দিত । এইক্ষেত্ৰত মোৰ অনুজ আৰু বিশেষকৈ জিলা ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল ।"
প্ৰতিটো গোচৰত সমানেই দিয়ে গুৰুত্ব :
বিগত সময়ত প্ৰতিটো গোচৰৰ যুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সমানেই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি অহা বুলি উল্লেখ কৰি অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়,"মই গতানুগতিকভাৱে ওকালতি কৰিছো আৰু প্ৰতিটো গোচৰত গুৰুত্ব সহকাৰে কাম কৰি আহিছো । দোষীয়ে যাতে শাস্তি পায় আৰু নিৰপৰাধী লোকে যাতে শাস্তি নাপায় তাৰ বাবে কাম কৰি আহিছো ।"
যিসকল বিশিষ্ট ব্য়ক্তিৰ পৰা লাভ কৰিছে প্ৰেৰণা :
পঢ়ি থকা অৱস্থাতেই ৰাজনীতি কৰাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি সেই সময়ত কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্য়ক্তিক লগ পোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়," বেৰিষ্টাৰ কিৰণ বেজবৰুৱা,পণ্ডিত অজিত শৰ্মা সাহিত্যিক বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক লগ পাইছিলো । সেইসকল ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টিত আছিল । তেওঁলোকে মোক পৰামৰ্শ দিছিল আইনৰ পাঠ্যক্ৰম পঢ়িবলৈ আৰু সেই পৰামৰ্শ মতেই মই অধিবক্তা হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিলো ; কিন্তু মোৰ পিতৃৰ ইচ্ছা আছিল মই চৰকাৰী চাকৰি কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ ।"
যুৱ অধিবক্তাৰ প্ৰতি আহ্বান :
যুৱ অধিবক্তাসকলৰ প্ৰতি আহ্বান জনাই এইগৰাকী অধিবক্তাই কয়, "কেনেকৈ জনসাধাৰণক ন্যায় প্ৰদান কৰিব পাৰি আৰু আমাৰ ওচৰত যেনেধৰণৰ সেৱা বিচাৰি আহে তেনেধৰণৰ সেৱা আগবঢ়াব বুলি আশা কৰিছো ।"
